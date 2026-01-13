Connect with us

Ruta

Jhonatan Narváez, con la mira puesta en defender el título en el Santos Tour Down Under

Publicado

Hace 4 horas

el

El ecuatoriano Jhonatan Narváez, campeón del Santos Tour Down Under 2025. (Foto © Santos Tour Down Under)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

“Vi que era el más rapido de todos”: Brandon Vega tras ganar la quinta jornada de la Vuelta al Táchira

Publicado

Hace 21 mins

el

13 enero, 2026

Por

El bogotano Brandon Vega, ganador de la quinta etapa de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto © GW Erco SportFitness)
Seguir leyendo

Ruta

Ciclo-Retro: leyendas del ciclismo que celebran su cumpleaños el mismo día de Egan Bernal

Publicado

Hace 1 hora

el

13 enero, 2026

Por

El zipaquireño Egan Bernal festeja su cumpleaños número 29. (Foto © Ineos Grenadiers)
Seguir leyendo

Ruta

Vuelta al Táchira: Brandon Vega gana de forma espectacular el circuito en Mérida en la quinta etapa

Publicado

Hace 2 horas

el

13 enero, 2026

Por

El bogotano Brandon Vega ganó la quinta etapa de la Vuelta al Táchira 2026. (Foto GW Erco SportFitness © Luis Cobaria)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.