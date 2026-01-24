Jhonatan Narváez abandona el Tour Down Under tras una dura caída en el transcurso de la cuarta etapa

Tras una dura caída en el transcurso de la cuarta etapa del Tour Down Under 2026, Jhonatan Narváez se vio obligado a abandonar la carrera World Tour australiana, a falta una jornada para su conclusión.

El corredor ecuatoriano estuvo involucrado en un enredón con otros corredores y tras el protocolo de conmoción cerebral se vio obligado a retirarse. Tras la caída, Narváez fue trasladado en ambulancia para recibir atención médica.

El suramericano, quien era una de las cartas del UAE Team Emirates – XRG para luchar por el título de la competencia, estaba metido en la pelea por la general; Narváez se encontraba en el segundo puesto a 6 segundos del líder, su compañero de equipo Jay Vine.

Hasta el momento, el equipo árabe no se ha pronunciado oficialmente y se espera que en las próximas horas emita un comunicado con el parte médico del corredor ecuatoriano, quien el año pasado se coronó campeón de esta competencia.