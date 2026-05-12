Connect with us

Ruta

Jhonatan Narváez 1° y Orluis Aular 2° en la cuarta etapa del Giro de Italia; Giulio Ciccone nuevo líder

Publicado

Hace 7 mins

el

El ecuatoriano Jhonatan Narváez ganó la cuarta etapa del Giro de Italia 2026. (Foto Giro d'Italia © LaPresse)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Fernando Gaviria escogido por el Caja Rural-Seguros RGA para encarar el Tour de Hungría 2026

Publicado

Hace 1 hora

el

12 mayo, 2026

Por

El sprinter antioqueño Fernando Gaviria, el encargado del Caja Rural Seguros RGA para las llegadas masivas. (Foto Caja Rural Seguros RGA © Sprint Cycling)
Seguir leyendo

Ruta

“Esta victoria nos alegra el ánimo”: Jhonatan Narváez tras conseguir su tercer triunfo en la historia de la ‘Corsa Rosa’

Publicado

Hace 2 horas

el

12 mayo, 2026

Por

El ecuatoriano Jhonatan Narváez, ganador de la cuarta etapa del Giro de Italia 2026. (Foto © UAE)
Seguir leyendo

Ruta

Gleb Syritsa gana la tercera etapa del Tour de Azerbaiyán y Santiago Umba sigue en el top 10

Publicado

Hace 3 horas

el

12 mayo, 2026

Por

El ruso Gleb Syritsa ganó la tercera etapa del Tour de Azerbaiyán 2026. (Foto © Azerbaijan Cycling Federation)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.