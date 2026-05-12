Jhonatan Narváez 1° y Orluis Aular 2° en la cuarta etapa del Giro de Italia; Giulio Ciccone nuevo líder

En un final lleno de emociones, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) salió victorioso en la cuarta etapa del Giro de Italia 2026, disputada entre Catanzaro y Cosenza con 138 kilómetros de recorrido. La clasificación general sufrió cambios en los primeros puestos y el uruguayo Thomas Silva (UAE Team Emirates-XRG) perdió el liderato que pasó a manos del italiano Giulio Ciccone (Lidl – Trek).

El pedalista suramericano cruzó la línea de meta de primero con un tiempo de 3:08:46″, segundo entró el venezolano Orluis Aular (Movistar Team) y tercero se reportó el italiano Giulio Ciccone (Lidl – Trek), los tres con el mismo tiempo.

El mejor colombiano de la jornada fue el zipaquireño Egan Bernal (INEOS Grenadiers) en la casilla 27°, mientras que Einer Rubio (Movistar Team) ingresó en el puesto 39°, los dos con el mismo tiempo de Narváez.



Los protagonistas de la fuga en la cuarta etapa del Giro de Italia. (Foto Team Polti VisitMalta © Sprint Cycling)

Protagonizaron la escapada del día el francés Warren Barguil (Team Picnic PostNL), el danés Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets), el suizo Johan Jacobs (Groupama – FDJ United), el irlandés Darren Rafferty (EF Education – EasyPost), además de los italianos Bais Mattia (Team Polti VisitMalta) y Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), pero antes de coronar el premio de montaña los punteros fueron neutralizados.

Una vez cazada la fuga, el Movistar Team asumió el control haciendo un trabajo esplendido para el venezolano Orluis Aular. El rimo impuesto por la escuadra telefónica hizo que se descolgaran del pelotón la mayoría de los velocistas.



El Movistar, gran animador de la cuarta etapa del Giro de Italia 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)

La ronda italiana continuará este viernes con la quinta etapa, que llevará a los pedalistas de Praia a Mare hasta Potenza a lo largo de 203 kilómetros con dos puertos de montaña categorizados durante el trayecto.

ECUADOR EN LO MÁS ALTO 🇪🇨🚴



Jonathan Narváez se lleva la etapa 4 del #GiroDeItaliaEnDSPORTS en un tiempo de 3:08:47.



🇻🇪 El venezolano Orluis Aular quedó en el segundo lugar.#CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/IjWcR9hUhh — DSPORTS (@DSports) May 12, 2026

Giro d’Italia (2.UWT)

Resultados Etapa 4 | Catanzaro – Cosenza (138 km)

1 Jhonatan Narvaez UAE Team Emirates-XRG 3:08:46 2 Orluis Aular Movistar Team m.t. 3 Giulio Ciccone Lidl-Trek m.t. 4 Ben Turner Netcompany INEOS Cycling Team m.t. 5 Alessandro Pinarello NSN Cycling Team m.t. 6 Afonso Eulalio Bahrain Victorious m.t. 7 Lennert Van Eetvelt Lotto-Intermarché m.t. 8 Diego Ulissi XDS Astana Team m.t. 9 Andrea Raccagni Soudal Quick-Step m.t. 10 Michael Valgren EF Education-EasyPost m.t. 11 Florian Stork Tudor Pro Cycling Team m.t. 12 Markel Beloki EF Education-EasyPost m.t. 13 Jai Hindley Red Bull-BORA-hansgrohe m.t. 27 Egan Bernal Netcompany INEOS Cycling Team m.t. 39 Einer Rubio Movistar Team m.t.

Clasificación General Individual