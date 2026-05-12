Ruta
Jhonatan Narváez 1° y Orluis Aular 2° en la cuarta etapa del Giro de Italia; Giulio Ciccone nuevo líder
En un final lleno de emociones, el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) salió victorioso en la cuarta etapa del Giro de Italia 2026, disputada entre Catanzaro y Cosenza con 138 kilómetros de recorrido. La clasificación general sufrió cambios en los primeros puestos y el uruguayo Thomas Silva (UAE Team Emirates-XRG) perdió el liderato que pasó a manos del italiano Giulio Ciccone (Lidl – Trek).
El pedalista suramericano cruzó la línea de meta de primero con un tiempo de 3:08:46″, segundo entró el venezolano Orluis Aular (Movistar Team) y tercero se reportó el italiano Giulio Ciccone (Lidl – Trek), los tres con el mismo tiempo.
El mejor colombiano de la jornada fue el zipaquireño Egan Bernal (INEOS Grenadiers) en la casilla 27°, mientras que Einer Rubio (Movistar Team) ingresó en el puesto 39°, los dos con el mismo tiempo de Narváez.
Protagonizaron la escapada del día el francés Warren Barguil (Team Picnic PostNL), el danés Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets), el suizo Johan Jacobs (Groupama – FDJ United), el irlandés Darren Rafferty (EF Education – EasyPost), además de los italianos Bais Mattia (Team Polti VisitMalta) y Martin Marcellusi (Bardiani CSF 7 Saber), pero antes de coronar el premio de montaña los punteros fueron neutralizados.
Una vez cazada la fuga, el Movistar Team asumió el control haciendo un trabajo esplendido para el venezolano Orluis Aular. El rimo impuesto por la escuadra telefónica hizo que se descolgaran del pelotón la mayoría de los velocistas.
La ronda italiana continuará este viernes con la quinta etapa, que llevará a los pedalistas de Praia a Mare hasta Potenza a lo largo de 203 kilómetros con dos puertos de montaña categorizados durante el trayecto.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Catanzaro – Cosenza (138 km)
|1
|Jhonatan Narvaez
|UAE Team Emirates-XRG
|3:08:46
|2
|Orluis Aular
|Movistar Team
|m.t.
|3
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|m.t.
|4
|Ben Turner
|Netcompany INEOS Cycling Team
|m.t.
|5
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|m.t.
|6
|Afonso Eulalio
|Bahrain Victorious
|m.t.
|7
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|8
|Diego Ulissi
|XDS Astana Team
|m.t.
|9
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|10
|Michael Valgren
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|11
|Florian Stork
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|12
|Markel Beloki
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|13
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|27
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS Cycling Team
|m.t.
|39
|Einer Rubio
|Movistar Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|16:18:51
|2
|Jan Christen
|UAE Team Emirates-XRG
|0:04
|3
|Florian Stork
|Tudor Pro Cycling Team
|0:04
|4
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:04
|5
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:06
|6
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:06
|7
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto-Intermarché
|0:10
|8
|Enric Mas
|Movistar Team
|0:10
|9
|Markel Beloki
|EF Education-EasyPost
|0:10
|10
|Jan Hirt
|NSN Cycling Team
|0:10
|11
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|0:10
|12
|Filippo Zana
|Soudal Quick-Step
|0:10
|13
|Damiano Caruso
|Bahrain Victorious
|0:10
|14
|Einer Rubio
|Movistar Team
|0:10
|15
|Jai Hindley
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:10
Ruta
Fernando Gaviria escogido por el Caja Rural-Seguros RGA para encarar el Tour de Hungría 2026
El equipo español Caja Rural-Seguros RGA incluyó al sprinter antioqueño Fernando Gaviria en la nómina que afrontará el Tour de Hungría, una carrera de categoría ProSeries con lustrosa participación dentro de un recorrido variado que ofrece opciones a perfiles diferentes.
La escuadra Pro-Team viajó al país de Europa Central con una expedición comandada por Rubén Martínez en la que Abel Balderstone y Joan Bou parten como principales bazas para la general, con apoyo del checo Jakub Otruba y del español Pablo Lospitao, mientras que Iúri Leitão y Gaviria serán los encargados de dejarse ver en los sprints.
Serán cinco etapas para una carrera de corte clásico, con una jornada de montaña que suele decidir la clasificación general y varias llegadas al sprint. Sin embargo, todos los que opten a una buena general deberán prestar atención tanto a las bonificaciones (10-6-4″ en meta y 3-2-1″ en pasos intermedios) como a una jornada final en Veszprém en la que se ascenderá en cuatro ocasiones el repecho de Gella.
Después de tres llegadas propicias para los hombres rápidos, sobre todo las dos primeras, gran parte de la clasificación debería resolverse el sábado en una cuarta etapa con llegada a Pécs y cuatro subidas al mismo repecho dentro de los últimos 70 kilómetros, la última, aunque abreviada, como final de etapa.
*Con Información Prensa Team Caja Rural-Seguros RGA
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“Esta victoria nos alegra el ánimo”: Jhonatan Narváez tras conseguir su tercer triunfo en la historia de la ‘Corsa Rosa’
El campeón nacional de Ecuador, Jhonatan Narváez, se impuso al ‘sprint’ en la cuarta etapa del Giro de Italia, disputada entre Catanzaro y Cosenza. El pedalista ecuatoriano logró su tercera victoria en la ronda italiana, después de sus triunfos en 2020 y 2024.
“Muy contento, he estado entrenando muy duro en Ecuador los últimos tres meses. La definición estuvo muy dura, a 700 metros de la llegada, estaba bien colocado y al final era una cuestión de piernas”, dijo Narváez al finalizar la etapa.
Asimismo, el suramericano aprovechó la oportunidad para agradecerle a sus compañeros el gran trabajo realizado que lo ayudó para entrar muy bien posicionado en la definición.
“Esta victoria nos alegra el ánimo, así que quiero dedicársela a todos los compañeros que nos han tenido que dejar en lo que va de Giro”, agregó en referencia a Marc Soler, Jay Vine y Adam Yates, todos ellos fuera de carrera tras el accidentado arranque en Bulgaria.
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Gleb Syritsa gana la tercera etapa del Tour de Azerbaiyán y Santiago Umba sigue en el top 10
La tercera etapa del Tour de Azerbaiyán la ganó Gleb Syritsa (XDS Astana Team). El ruso fue el más rápido en la definición, logrando la victoria al sprint, luego de recorrer 162 kilómetros entre las ciudades de Gabala y Mingachevir.
Syritsa, de 26 años, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó al belga Timothy Dupont (Tarteletto – Isorex) y al ecuatoriano Cristian David Pita (Roojai Insurance Winspace), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los colombianos en competencia, los seis llegaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador, siendo Brayan Sánchez (Team Medellín-EPM) el mejor de los nuestros en el puesto 39°, mientras que Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) ocupó la casilla 48°.
En cuanto a la clasificación general, el kazajo Yevgeniy Fedorov (XDS Astana Team) mantuvo el liderato de la carrera. El segundo puesto lo ocupa Alexandre Balmer (Solution Tech NIPPO Rali) a solo 4 segundos del líder.
La cuarta etapa de la carrera del calendario UCI se correrá este miércoles con un recorrido de 152,8 kilómetros entre las ciudades de Ganja y Naftalan, que incluye dos puertos montañosos categorizados.
Baku-Khankendi Azerbaijan Cycling race (2.1)
Resultados Etapa 3 | Gabala – Mingachevir (162,9 km)
|1
|Gleb Syritsa
|XDS Astana Team
|03:26:43
|2
|Timothy Dupont
|Tarteletto-Isorex
|m.t.
|3
|Cristian Pita
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|4
|Muhammad Hafizh
|ASC Monsters Indonesia
|m.t.
|5
|Marco Manenti
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|6
|Eric Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|7
|Filippo Cettolin
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|8
|Hubert Grygowski
|Mazowsze Serce Polski
|m.t.
|9
|Álvaro Navas
|Obidos Cycling Team
|m.t.
|10
|Tom Wijfje
|Universe Cycling Team
|m.t.
|39
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|40
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|48
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|50
|David González
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|86
|Daniel Méndez
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|99
|Walter Vargas
|Team Medellín – EPM
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Yevgeniy Fedorov
|XDS Astana Team
|11:38:13
|2
|Alexandre Balmer
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:04
|3
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|0:14
|4
|Eric Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|0:15
|5
|Aaron Gate
|XDS Astana Team
|0:16
|6
|Hugo Aznar
|Equipo Kern Pharma
|0:18
|7
|Luca Covili
|Bardiani-CSF 7 Saber
|0:19
|8
|Josh Burnett
|Burgos Burpellet BH
|0:19
|9
|Santiago Umba
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:19
|10
|Urko Berrade
|Equipo Kern Pharma
|0:19
|13
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:19
|42
|Brayan Sánchez
|Team Medellín – EPM
|14:13
|50
|David González
|Team Medellín – EPM
|14:17
|68
|Daniel Mendez
|Team Medellín – EPM
|14:23
|72
|Walter Vargas
|Team Medellín – EPM
|14:27