Jhonatan Guatibonza, la representación colombiana en el Tour de Ruanda 2026

La prestigiosa carrera africana, el Tour de Ruanda 2026, contará con la participación de un colombiano: el sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza, quien será pieza clave del Movistar Team Academy, que se estrena oficialmente.

La edición 18 de la prueba 2.1 del calendario internacional UCI, se disputará entre el 22 de febrero y 1 de marzo con inicio en Rukomo y final en Kigali. El recorrido contará con 993,5 kilómetros repartidos entre ocho etapas.

Se mantienen los tradicionales recorridos de media montaña, además de los finales en el Monte Kigali y el circuito final en la capital de Ruanda. La principal novedad es que no habrá jornadas al cronómetro.

En la cita ciclística participarán 13 conjuntos continentales y tres selecciones nacionales. Los WorldTeams marcarán presencia con cinco equipos de desarrollo, Movistar, Lotto, NSN, Picnic PostNL y Soudal.