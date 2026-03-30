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Jhonatan Chaves redondeó el dominio del Nu Colombia en la Vuelta al Valle; Javier Jamaica bicampeón
Se disputó la quinta y última etapa de la Vuelta al Valle 2026 y los del Nu Colombia siguieron dando de qué hablar en territorio valluno. Esta vez la victoria le correspondió a Jhonatan Chaves, luego de recorrer 84 kilómetros en el municipio de Palmira.
El equipo morado fue gran animador de la carrera con el bogotano Javier Jamaica, quien entró en el pelotón, revalidando el título obtenido el año pasado y sumando un nuevo título a su palmarés deportivo tras dos victorias de etapa.
El podio de la Vuelta al Valle Paraíso de Todos 2026 lo completaron los cundinamarqueses Wilson Peña (Team Sistecrédito) y Rodrigo Contreras (Nu Colombia), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En las cinco jornadas el Nu Colombia sumó cuatro victorias , dos con Jamaica, una con Contreras en la crono y la cuarta con Chaves en la jornada final. El triunfo restante quedó en manos de Cristián Vélez (Team Sistecredito).
RESULTADOS FINALES
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Escarabajos por el mundo: un repaso a los últimos resultados de los colombianos
Como es costumbre, la redacción de RMC hace un resumen de la actuación de los ciclistas colombianos alrededor del mundo, con los escarabajos que compitieron en carreras disputadas en territorio europeo.
Los corredores nacionales siguen sumando kilómetros, compitiendo en pruebas que se corrieron en Italia, España, Portugal y Bélgica. Para rescatar lo hecho por Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), quien terminó 11° en la edición 105 de Volta a Catalunya.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los resultados finales de los pedalistas nacionales en las diferentes competencias que se llevaron a cabo en varia naciones europeas.
Resultados Volta a Catalunya (España)
*Carrera de siete días
|11
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|6:15
|34
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|20:11
|42
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|27:47
|52
|Einer Rubio
|Movistar Team
|34:44
|119
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|1:19:24
Resultados Settimana Internazionale Coppi e Bartali (Italia)
*Carrera de cinco días
|19
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|1:11
|25
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|1:36
|32
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|2:03
|41
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|4:53
|46
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|7:45
Resultados Volta ao Alentejo (Portugal)
*Carrera de cinco días
|16
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|2:47
|17
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|2:54
|69
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|23:20
Resultados In Flanders Fields – From Middelkerke to Wevelgem (Bélgica)
*Carrera de un día
|DNF
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|No finalizó
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Dominio colombiano en el Tour Andina 2026 con Anthuar González de campeón y Kevin Peñaloza 3°
En una jornada marcada por la velocidad y la estrategia, el ciclista Anthuar González, representante del Team Group Sol TGS, se consagró como el nuevo campeón del Tour Andina 2026 tras completarse la tercera y última etapa de la competición venezolana.
La etapa que bajó el telón de este evento ciclístico fue un circuito de 73,2 kilómetros disputado este domingo que fue ganada por Rafael Campos (Bandes – Gobernación de La Guaira), quien detuvo el cronómetro en 1:42:50. El venezolano le ganó en un final ajustado al colombiano Kevin Peñaloza y a su compatriota Rousbelth Rojas, ambos del Team Fam Level Up.
A pesar del triunfo de etapa por parte de Campos, no le alcanzó, para destronar a un sólido y gran protagonista de la carrera, el pedalista colombiano Anthuar González, quien finalmente se quedó con la camisa amarilla de líder acumulando un tiempo total de 3:42:29. González mantuvo su ventaja de 50 segundos sobre su escolta más cercano, Rafael Campos, y de casi cuatro minutos sobre su coterráneo Kevin Peñaloza, quien ocupó la tercera casilla de la general.
El escarabajo no se conformó con el cetro de campeón sino que además el corredor del equipo neogranadino también se quedó con las camisetas de los sprints y de la de montaña.
De este modo la premiación fue a parar a las arcas de los clubes colombianos en su gran mayoría, mientras que los dirigidos por el cubano/venezolano Gil Cordobés, venidos del Estado La Guaira, fueron los mejores en categoría juvenil con Rafael Campos, quien fue el campeón en esta modalidad.
Clasificación General Individual
|1
|Anthuar González *Colombia
|Team Group Sol TGS
|3:42:29
|2
|Rafael Campos
|Bandes – Gobierno La Guaira
|0:50
|3
|Kevin Peñaloza *Colombia
|Team Fam Level Up
|3:33
|4
|Emmanuel Cáceres
|Team Group Sol TGS
|5:12
*Con Información Carlos Alexis Rivera
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Así quedaron los tres colombianos en la general final de la Volta Alentejo
La edición 43 de la Volta Alentejo, en la que participaron tres colombianos, llegó a su fin después de cinco etapas, donde el portugués Tiago Antunes (Efapel Cycling) hizo respetar la casa y se coronó campeón.
Luego cinco entretenidos días de competencia en la carrera lusa, el pedalista zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling), terminó como el mejor escarabajo en la casilla 16° a 2:39 de su compañero de equipo.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la general final y las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera portuguesa en la que corrieron tres corredores nacionales con una victoria de etapa de Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn).
Clasificación General Final
|1
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|15:43:43
|2
|Alexis Guerin
|Anicolor / Campicarn
|0:46
|3
|Ugo Fabries
|UAE Team Emirates Gen Z
|,,
|4
|Daan Dijkman
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:55
|5
|Magnus Carstensen
|EF Education – Aevolo
|0:59
|6
|Emanuel Duarte
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|1:05
|7
|Zac Marriage
|NSN Development Team
|1:13
|8
|Ibai Villate
|Movistar Team Academy
|1:36
|9
|Nicolás Tivani
|Aviludo – Louletano – Loulé
|1:41
|10
|Aleksandr Grigorev
|Efapel Cycling
|2:00
|11
|David Domínguez
|Feira dos Sofás – Boavista
|2:02
|12
|José Neves
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|2:03
|13
|Enea Sambinello
|UAE Team Emirates Gen Z
|2:05
|14
|Ben Morin
|NSN Development Team
|2:24
|16
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|2:39
|17
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|2:54
|69
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|23:30