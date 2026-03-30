Jhonatan Chaves redondeó el dominio del Nu Colombia en la Vuelta al Valle; Javier Jamaica bicampeón

Se disputó la quinta y última etapa de la Vuelta al Valle 2026 y los del Nu Colombia siguieron dando de qué hablar en territorio valluno. Esta vez la victoria le correspondió a Jhonatan Chaves, luego de recorrer 84 kilómetros en el municipio de Palmira.

El equipo morado fue gran animador de la carrera con el bogotano Javier Jamaica, quien entró en el pelotón, revalidando el título obtenido el año pasado y sumando un nuevo título a su palmarés deportivo tras dos victorias de etapa.



final de la Vuelta al Valle 2026. (Foto © Liga de ciclismo del Valle – Jhoan Marulanda)

El podio de la Vuelta al Valle Paraíso de Todos 2026 lo completaron los cundinamarqueses Wilson Peña (Team Sistecrédito) y Rodrigo Contreras (Nu Colombia), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.

En las cinco jornadas el Nu Colombia sumó cuatro victorias , dos con Jamaica, una con Contreras en la crono y la cuarta con Chaves en la jornada final. El triunfo restante quedó en manos de Cristián Vélez (Team Sistecredito).



Javier Jamaica, campeón de la Vuelta al Valle 2026. (Foto © Liga de ciclismo del Valle – Jhoan Marulanda)

RESULTADOS FINALES