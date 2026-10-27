Jonathan Caicedo conquistó el Tour de Guizhou tras nueve días de competencia

El experimentado pedalista ecuatoriano Jonathan Caicedo (Wheeltop Rotor Chengdu Team) se consagró campeón del Tour de Guizhou 2026, una exigente competencia del calendario asiático que llegó a su fin este martes tras nueve intensos días de actividad. El ciclista suramericano defendió con éxito el liderato general, el cual asumió desde las primeras jornadas de la carrera para terminar inscribiendo su nombre en lo más alto del palmarés de esta segunda edición.

El dominio del conjunto Wheeltop Rotor Chengdu Team fue absoluto a lo largo de los más de 1,200 kilómetros de recorrido por la montañosa geografía de China. El podio final fue copado en su totalidad por la escuadra del campeón, siendo completado por los corredores rusos Petr Rikunov y Andrei Stepanov, quienes ejercieron como los principales escuderos del ecuatoriano y finalizaron en la segunda y tercera posición respectivamente.

La carrera, que puso a prueba a 118 ciclistas de diversas nacionalidades, no contó en esta oportunidad con participación de pedalistas colombianos en el pelotón. Con este resonante triunfo, Caicedo, que el próximo año correrá con el equipo español Burgos Burpellet BH, consolidó su condición de referente internacional y le entregó un nuevo título al ciclismo latinoamericano en las carreteras del continente asiático.

La última fracción de la ronda china se disputó en la ciudad de Zunyi, ubicada al sur del país. En el embalaje final, la victoria de la jornada le correspondió al neerlandés Quinten Veling (Huansheng – Vonoa – Taishan Sport), quien demostró su potencia en los metros decisivos para vencer en un cerrado sprint al ucraniano Gleb Karpenko (Quick Pro), cerrando así con broche de oro el telón de la competencia.

Tour de Guizhou 2026

Resultados Etapa 9 | Zunyi › Zunyi (133 km)

1 Quinten Veling Huansheng – Vonoa – Taishan Sport 3:30:40 2 Gleb Karpenko Quick Pro m.t. 3 Nicolaj Rasmussen Team Fusion m.t. 4 Iván Bortnik Pingtan Int. Tourism Island CT m.t. 5 Bilguunjargal Erdenebat Prowheel Kung Shenzhen m.t. 6 Maksim Kernitskii The JoyRun & Hurricane m.t. 7 Edward Morgan Edinburgh Bike Fitting RT m.t. 8 Semen Simon The JoyRun & Hurricane m.t. 9 Noah Morell Edinburgh Bike Fitting RT m.t. 10 Aleksandr Bereznyak Wheeltop Rotor Chengdu + 00



Jonathan Caicedo, en el podio como campeón del Tour de Guizhou 2026. (Foto © Guizhou Sports)

Clasificación General Final