MountainBike
Jhonatan Botero, listo para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
El corredor del GW Erco Sportfitness, Jhonatan Botero, ya se encuentra en Rafaela, Argentina, donde representará a Colombia en la prueba de Mountain Bike en la modalidad del Cross Country Olímpico (XCO) de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La competencia está programada para este lunes 14 de septiembre, en el circuito ubicado en el Curvón Sur del Autódromo Ciudad de Rafaela.
El antioqueño llega a esta cita internacional después de una temporada en la que ha conseguido importantes resultados que le permitieron obtener su clasificación a los Suramericanos. Ahora, afrontará un circuito de aproximadamente cuatro kilómetros por vuelta, con diferentes obstáculos naturales y artificiales, entre ellos arena, piedras, troncos y lomos de tierra.
Tras realizar el reconocimiento del escenario, Botero entregó sus primeras impresiones sobre las condiciones que encontrará en competencia y destacó el nivel de los corredores que estarán en la línea de salida.
“Hoy tuvimos la oportunidad de rodar, es un circuito demasiado rápido, muy plano, las temperaturas bastante bajas, mucho viento y sabemos que los corredores con los que nos vamos a enfrentar son demasiado buenos, corredores de Argentina, Brasil, Perú, Ecuador. Entonces esperemos que todo salga muy bien, la expectativa es poder obtener una medalla”, señaló Jhonatan Botero.
El director deportivo de GW Erco Sportfitness, Héctor Pérez, también analizó el reto que tendrá el corredor frente a algunos de los principales exponentes del continente y resaltó el proceso que le permitió alcanzar esta convocatoria.
“Se llegan los Juegos Suramericanos, una prueba bastante complicada en el tema del Mountain Bike, específicamente el Cross Country, pues ya llegan potencias de América que realmente tienen un nivel demasiado alto”, explicó Pérez.
El técnico agregó que la clasificación de Botero es producto de los resultados alcanzados durante la temporada y destacó las condiciones con las que llega a esta competencia: “Jonathan está en buena forma, viene andando bien, los números han estado estables. Se buscó mantener una buena meseta después del Campeonato Nacional para afrontar el Campeonato del Mundo y posterior a eso ya se logró recuperar un poco. Aquí vamos con unos buenos números, unas buenas métricas”.
La prueba Élite masculina de XCO reunirá a representantes de diferentes países de la región y tendrá una duración estimada de entre una hora y 20 minutos y una hora y 40 minutos, con el número de vueltas definido por los comisarios antes de la largada.
Para Jhonatan Botero será una nueva oportunidad de competir al más alto nivel internacional, esta vez defendiendo los colores de Colombia y del GW Erco Sportfitness, con el objetivo de luchar por un resultado destacado en los Juegos Suramericanos.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
MountainBike
Mundial de MTB 2026: Valentina Roa y Juan Fernando Muñoz, los mejores exponentes americanos en el downhill de los élites
Los ciclistas colombianos Valentina Roa y Juan Fernando Muñoz, culminaron como los deportistas más destacados del continente americano en la final élite del downhill, en el marco del Campeonato Mundial de Mountain Bike, que se lleva a cabo en Val di Sole, Italia.
En la rama femenina élite, la austriaca Valentina Höll reconfirmó su hegemonía mundial al quedarse con el título y la medalla de oro tras registrar un tiempo ganador de 4:01.558. La medalla de plata fue para la suiza Lisa Baumann, quien cruzó la meta a 1.728 segundos de la ganadora con un guarismo de 4:03.286, mientras que la británica Harriet Harnden completó el podio al adjudicarse la medalla de bronce con un tiempo de 4:03.604 (+2.046).
Por su parte, la representación colombiana corrió a cargo de Valentina Roa, quien firmó una presentación sólida en el trazado italiano al ubicarse en la casilla 11 del mundo entre 38 participantes de 17 naciones, deteniendo el cronómetro en 4:11.940, a 10.382 segundos de Höll.
En la competencia masculina élite, el canadiense Jackson Goldstone conquistó el maillot arcoíris al imponerse en una definición al límite con un registro final de 3:28.785. El neozelandés Lachlan Stevens-McNab obtuvo la medalla de plata al finalizar a escasas 695 milésimas del vencedor (3:29.480), en tanto que el británico Jordan Williams se reservó la medalla de bronce tras marcar 3:29.487, a tan solo 702 milésimas de la medalla de oro.
La actuación colombiana en esta rama dejó excelentes noticias de la mano de Juan Fernando Muñoz, quien protagonizó una bajada memorable al conseguir una histórica posición 12 del mundo con un registro de 3:34.613, a apenas 5.828 segundos de Goldstone, destacándose de manera especial en el primer sector intermedio al registrar el tiempo más rápido de la jornada (26.917).
Finalmente, el también colombiano Sebastián Holguín cerró la participación nacional en la casilla 44 entre 80 corredores de 31 países, marcando un tiempo total de 3:44.136 (+15.351).
Resultados Damas
Resultados Varones
*Con Información de Fedeciclismo
MountainBike
Daniela Gaviria, séptima del mundo y primera de América en el Mundial de MTB
La joven ciclomontañiista antioqueña Daniela Gaviria logró un destacado séptimo lugar en la categoría Junior del Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña UCI 2026, disputado en Val di Sole, Italia. Por otro lado, Santiago Quintero finalizó en la posición 70.
En el Mundial MTB, que se desarrolla en Val di Sole, Trentino, Italia. Daniela Gaviria y Santiago Quintero asumieron el reto mundialista en la categoría Junior, enfrentándose a uno de los circuitos más exigentes del calendario internacional.
Gaviria protagonizó una sobresaliente actuación al finalizar en la séptima posición, con un tiempo de 1:02:17, resultado que además la convirtió en la primera corredora del continente americano en la clasificación, superando a representantes de países como Estados Unidos, Canadá y Argentina. La ciclista del GW Erco Sportfitness confirmó así su crecimiento en la escena internacional y mejoró el resultado conseguido en la edición anterior del campeonato.
La prueba femenina estuvo marcada por un alto nivel competitivo y un exigente recorrido físico. Gaviria tuvo que exigirse al máximo desde el inicio y, después de una primera vuelta en la que perdió algo de ritmo, logró estabilizarse y recuperar posiciones para cerrar una carrera de gran nivel.
“Estoy muy motivada para seguir mejorando. Era una pista demasiado física, había unas rivales súper fuertes, salieron al límite y me hicieron ir al límite también. Me costó un poco cada vuelta, pero iba encontrando un poquito más el paso. Estoy muy contenta con el resultado y a seguir mejorando para lo que se viene”, dijo Gaviria después de finalizar la competencia.
Por su parte, Santiago Quintero terminó en la posición 70, con un tiempo de 1:09:30. El resultado estuvo por debajo de las expectativas que tenía el equipo antes de la competencia, teniendo en cuenta el rendimiento que el corredor venía mostrando y las expectativas de disputar los primeros puestos.
El director deportivo del GW Erco Sportfitness, Héctor Pérez, destacó el resultado de Daniela.“Dani logra un séptimo lugar impresionante porque el nivel era fuertísimo. Logra estabilizarse luego de una primera vuelta complicada y hace un impresionante séptimo lugar. Es la primera corredora de América, estando por delante de pedalistasque llevan dos o tres meses concentradas en Europa, y es un gran resultado”.
Ahora toda la atención estará puesta en Jhonatan Botero, que el domingo afrontará a la prueba de Cross-country Olímpico (XCO) Élite del Campeonato Mundial. El corredor del GW Erco Sportfitness buscará cerrar la participación del equipo en Italia con una actuación a la altura del desafío mundialista.
Resultados categoría junior femenina
*Con información Prensa GW Erco Sportfitness
MountainBike
El GW Erco Sportfitness, con tres representantes en el Campeonato Mundial de Mountain Bike de Val di Sole
Daniela Gaviria, Santiago Quintero y Jhonatan Botero ya se encuentra en Italia para afrontar el Campeonato Mundial de Ciclismo de Montaña UCI 2026, que se disputa del 26 al 30 de agosto en Val di Sole, Trentino. Estos tres corredores del GW Erco Sportfitness asumirán el reto mundialista en diferentes categorías.
La cita reúne a los mejores especialistas del planeta en Daolasa di Commezzadura, escenario reconocido por sus circuitos técnicos y por su amplia tradición dentro del MTB internacional. Val di Sole ha sido sede de los Campeonatos Mundiales de 2008, 2016 y 2021 y nuevamente recibe a los grandes referentes de la disciplina.
Para Gaviria y Quintero, el reto llegará este jueves 27 de agosto, cuando disputen las pruebas de Cross-country Olímpico (XCO) en la categoría junior. La competencia femenina está programada para las 9:30 a. m., mientras que la carrera masculina comenzará a las 11:15 a. m., hora local de Italia.
Daniela afronta esta cita con ilusión después del trabajo realizado durante la temporada.“Todos los días me sigo preparando. Estoy muy contenta y muy emocionada por esta oportunidad que me dieron y espero poder dar lo mejor de mí, representar muy bien a Colombia”, dijo Daniela Gaviria.
Por su parte, Santiago Quintero llega al Mundial después de una preparación enfocada específicamente en esta competencia, que desde comienzos de año se convirtió en uno de sus principales objetivos. “Ha sido una preparación bastante buena y nos hemos enfocado 100% en el Mundial”, señaló Quintero.
A ellos se suma Jhonatan Botero, uno de los grandes referentes del GW Erco Sportfitness y quien afrontará el domingo 30 de agosto la prueba de XCO en la categoría élite masculina. El corredor llega a Val di Sole después de competir recientemente en Italia, una participación que le permitió evaluar sus condiciones de cara al Mundial y cerrar la preparación con buenas sensaciones.
“Ya nos encontramos en Val di Sole, donde va a ser este Mundial. También tuvimos la oportunidad de hacer una competencia acá en Italia, cerca de acá, donde lo bueno fueron las sensaciones que nos dejó. Al final fue un segundo puesto muy valioso y lo mejor son también las piernas que tenemos para afrontar este Mundial”, manifestó Botero.
Por su parte, el director deportivo del GW Erco Sportfitness, Héctor Pérez, explicó que el equipo cerró la preparación con un trabajo específico, luego de un mes en el que las posibilidades de competir no fueron las esperadas.
“Desarrollamos unos microciclos de ajuste que nos van a permitir quizás tener ese nivel competitivo que no pudimos alcanzar en las competencias. Pienso que con muy buenas métricas, muy buenos números, mentalmente van en muy buena condición, físicamente igual”, explicó Pérez.
Daniela Gaviria y Santiago Quintero serán los primeros en entrar en acción este jueves en la categoría junior, mientras que Jhonatan Botero cerrará la participación del equipo el domingo 30 de agosto en la categoría élite masculina. Los tres llegan a Italia con el objetivo de representar al equipo y al país en una de las citas más importantes del calendario internacional de MTB.
*Con información Prensa GW Erco Sportfitness