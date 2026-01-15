Ruta
Jesús Goyo corona la fuga en el séptimo capítulo de la Vuelta al Táchira con Camilo Gómez 2°
La séptima etapa de la Vuelta al Táchira 2026 resultó ser presa de la escapada, donde Jesús Goyo (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga) fue el mejor de la fuga, saliendo victorioso en una etapa de 151 kilómetros entre Táriba y San Cristóbal. Al final se presentó una situación extradeportiva y Enmanuel Viloria (Team Fam Birdman Level Up) fue penalizado y perdió el liderato con Jorge Abreu (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga).
El venezolano atacó a sus compañeros de fuga en los últimos kilómetros para llegar primero a la meta. El segundo puesto fue ocupado por el colombiano Camilo Gómez (GW Erco SportFitness) y tercero se reportó Alexander Villasmil (Gobierno de Mérida).
La jornada la animó la fuga del día que estuvo integrada por el colombiano Camilo Gómez (GW Erco SportFitness), quien estuvo acompañado por los venezolanos Franklin Chacón (Lotería del Táchira Servitel), Jesús Goyo (Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga), Moisés García (Alicanto Consulting G Kino Táchira), Alexander Villasmil (Gobierno de Mérida) y Neftalí Jiménez (Produgar Gobierno de Miranda).
El giro tachirense continuará este viernes con la octava etapa, una crucial jornada montañosa de 154,5 kilómetros entre Abejales y Capacho. El sucesor del venezolano Eduin Becerra, campeón del año pasado, se conocerá el domingo 18 de enero en San Cristóbal.
Vuelta al Táchira en Bicicleta (2.2)
Resultados Etapa 7 | Táriba – San Cristóbal (151 km)
|1
|Jesús Goyo
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|3:46:09
|2
|Camilo Gomez
|GW Erco SportFitness
|0:09
|3
|Alexander Villasmil
|Gobierno de Mérida
|0:20
|4
|Moises García
|Alicanto Consulting G Kino Tachira
|,,
|5
|Franklin Chacón
|Lotería del Táchira Servitel
|0:21
|6
|Juan Esteban Guerrero
|Pío Rico Cycling Team
|0:42
|7
|Nicolas Gómez
|GW Erco SportFitness
|1:46
|8
|Edwin Torres
|Lotería del Táchira Servitel
|,,
|9
|Arlex Méndez
|Alicanto Consulting G Kino Tachira
|,,
|10
|Brayan Obando
|GW Erco SportFitness
|,,
|11
|Diego Méndez
|Lotería del Táchira Servitel
|,,
|12
|Yenfron Guerrero
|Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte
|,,
|13
|Winston Maestre
|Lotería del Táchira Servitel
|,,
|14
|Jorge Abreu
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|,,
|15
|Enmanuel Viloria
|Team Fam Birdman Level Up
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Jorge Abreu
|Fina Arroz CES Multimarcas Bancamiga
|29:34:13
|2
|Franklin Chacón
|Lotería del Táchira Servitel
|1:28
|3
|Enmanuel Viloria
|Team Fam Birdman Level Up
|1:42
|4
|Winston Maestre
|Lotería del Táchira Servitel
|2:47
|5
|Diego Méndez
|Lotería del Táchira Servitel
|3:02
|6
|Brandon Vega
|GW Erco SportFitness
|3:08
|7
|Brayan Obando
|GW Erco SportFitness
|4:59
|8
|Carlos Gálviz
|Politachira Heidy Lee Sport TVN Norte
|5:20
|9
|Alexander Gil
|GW Erco SportFitness
|5:46
|10
|Anderson Paredes
|Selección de Venezuela
|7:57
|11
|Antoni Quintero
|Alicanto Consulting G Kino Tachira
|8:19
|12
|Gusneiver Gil
|Team Fam Birdman Level Up
|13:12
|13
|Jeison Rujano
|Gobierno de Merida Alcaldia Merida B Tesoro
|15:50
|14
|Moises García
|Alicanto Consulting G Kino Tachira
|16:00
|15
|Marcos Orozco
|Arenas Tlax-Mex
|16:47
“Contento porque poco a poco voy ayudando al equipo”: Camilo Gómez tras lograr otro podio en la Vuelta al Táchira
Luego de finalizar segundo en la séptima etapa de la Vuelta al Táchira 2026, el pedalista cundinamarqués Camilo Gómez habló de su gran actuación que le permitió ser protagonista de nuevo con el Team GW Erco Sportfitness.
“Muy contento porque seguimos en la lucha, seguimos hacia adelante con el objetivo personal. Hoy se dio un trabajo en conjunto, teníamos unas marcas, siempre pensando en la clasificación por equipos. Al fina, logre descontar un tiempo valioso que nos sirve. Contento porque poco a poco voy ayudando al equipo, voy sintiéndome mejor y vamos para adelante”, dijo Gómez al finalizar la fracción.
En la jornada, que estuvo animada por seis escapados, el joven escarabajo terminó segundo a tan solo 9” segundos de Jesús Goyo, el ganador del día, logrando un nuevo podio de etapa en la ronda venezolana, tras el tercer puesto obtenido el día anterior.
“Seguimos pensando en la general de la Vuelta al Táchira, tenemos un equipo muy fuerte y personalmente me siento en buenas condiciones para aportar en lo que falta. Se que tenemos a Brandon arriba, entonces vamos a apoyarlo con todas las fuerzas y las ganas del mundo”, concluyó el nacido en Ubaté, Cundinamarca hace 22 años.
Juliana Londoño celebró su cumpleaños 21 en Australia alistándose para correr el Santos Tour Down Under Femenino
El Santos Tour Down Under Femenino será la primera competencia de la temporada 2026 para Juliana Londoño con el Team Picnic PostNL. La carrera del calendario UCI arranca este sábado 17 de enero con un recorrido de 137,4 kilómetros en Willunga, un pueblo australiano histórico y pintoresco.
La joven antioqueña, que celebró su cumpleaños número 21 en territorio australiano, espera con ilusión su primera carrera del año, en su segunda temporada con la escuadra neerlandesa.
La pedalista colombiana estará acompañada por la australiana Lucie Fityus, la belga Ella Heremans, las británicas Josie Nelson y Becky Storrie, además de la italiana Gaia Masetti, una de las nuevas incorporaciones del equipo.
La carrera australiana, que tendrá 3 etapas, saliendo de Willunga y finalizando en Campbeltown, abrirá el calendario World Tour una temporada más. La nueva edición tendrá lugar entre el 17 y el 19 de enero, buscando a la sucesora de la suiza Noemi Rüegg, campeona el año pasado.
World Tour 2026: ¿Dónde inician la temporada los colombianos que corren en la máxima categoría?
Poco a poco se van conociendo los calendarios ciclísticos de los once pedalistas colombianos que estarán compitiendo con sus respectivos equipos World Tour, los de la máxima categoría, en la temporada 2026.
Los primeros en entrar en acción en Australia serán el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) y el escalador bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), en el Santos Tour Down Under.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las carreras en que los ciclistas colombianos abrirán oficialmente la nueva temporada competitiva.
Santiago Buitrago – 26 años (Bahrain – Victorious) *Santos Tour Down Under – 20 de enero
Juan Sebastián Molano – 31 años (UAE Team Emirates – XRG) *Santos Tour Down Under – 20 de enero
Diego Pescador – 21 años (Movistar Team) *Trofeo Calvià – 28 de enero
Egan Bernal – 29 años (INEOS Grenadiers) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Brandon Rivera – 29 años (INEOS Grenadiers) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Nairo Quintana – 33 años (Movistar Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Einer Rubio – 27 años (Movistar Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Daniel Felipe Martínez – 29 años (Red Bull – BORA – hansgrohe) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Daniel Felipe Martínez, listo para iniciar su tercera temporada con el Red Bull – BORA – hansgrohe. (Foto © Red Bull – BORA – hansgrohe)
Juan Guillermo Martínez – 21 años (Team Picnic PostNL) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Sergio Higuita – 28 años (XDS Astana Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero
Harold Tejada – 28 años (XDS Astana Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero