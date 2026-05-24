Jesús David Peña triunfa en el cierre del GP Beiras e Serra da Estrela y termina subiendo al podio como campeón

Con victoria colombiana terminó el GP Beiras e Serra da Estrela 2026. Jesús David Peña se coronó este domingo como gran campeón de la carrera portuguesa, tras ganar la etapa final, sumando un importante título a su palmarés deportivo. Otro de los destacados del día fue el bogotano Javier Jamaica (Nu Colombia) en la 5° posición.

Tal y como se esperaba, la tercera y última etapa de la carrera lusa acabó resolviendo la clasificación general. El escarabajo corroboró su gran estado de forma a lo largo de la prueba del calendario UCI y sobre todo en la jornada final que presentó un gran desnivel.

Peña demostró ser el pedalista más regular a lo largo de las tres etapas que se vivieron en territorio luso. El jefe de filas del Efapel Cycling se subió a lo más alto del podio acompañado del francés Alexis Guerin (Anicolor / Campicarn), ganador el año pasado, y del experimentado italiano Domenico Pozzovivo (Solution Tech NIPPO Rali).

En la general final, dos colombianos más terminaron en el top 10 con el boyacense Santiago Umba (Solution Tech-NIPPO-Rali) en el 6° puesto y el antioqueño Sergio Luis Henao (NU Colombia) en la 7° posición.

Grande Prémio Internacional Beiras e Serra da Estrela (2.1)

Resultados Etapa 3 | Gouveia – Guarda (186,2 km)

1 Jesús David Peña Efapel Cycling 5:15:35 2 Alexis Guerin Anicolor / Campicarn m.t. 3 Domenico Pozzovivo Solution Tech NIPPO Rali 0:02 4 Pedro Silva Feira dos Sofás – Boavista 0:02 5 Javier Jamaica Nu Colombia 0:02 6 Sergio Chumil Burgos Burpellet BH 0:05 7 Jon Agirre Euskaltel – Euskadi 0:27 8 Diogo Gonçalves Efapel Cycling 0:29 9 Sergio Henao Nu Colombia 0:29 10 Hugo de la Calle Burgos Burpellet BH 0:31

Clasificaicón General Final