Jesús David Peña deja el ciclismo portugués y asume un nuevo reto en el continente asiático

El zipaquireño Jesús David Peña se alista para dar un giro en su carrera profesional al confirmarse su salida del ciclismo portugués para embarcarse en una nueva aventura en el continente asiático. Tras dos temporadas de notable regularidad en territorio luso, el talentoso escalador cundinamarqués ha decidido cambiar de aires para la próxima temporada. Esta transición marca el inicio de un capítulo inédito en su trayectoria, alejándose de los circuitos europeos tradicionales para asumir el liderato en un mercado ciclístico en pleno auge.

El escarabajo de 26 años llegará como el principal refuerzo del China Anta Mentech Cycling Team, una escuadra de categoría Continental que cuenta con un sólido prestigio e historia dentro del calendario de competencias del gigante asiático. Con este fichaje, la formación china busca aprovechar las condiciones de Peña en la alta montaña para disputar las principales carreras por etapas de la región. Para el pedalista de Zipaquirá, esta oportunidad representa el escenario ideal para mantenerse en la primera línea competitiva y explorar horizontes deportivos completamente nuevos.

Este movimiento consolida la resiliencia de Peña, quien ha logrado relanzar su carrera tras su salida de la máxima categoría del ciclismo mundial. El cundinamarqués acumuló una valiosa experiencia de tres años en el UCI WorldTour defendiendo los colores de la escuadra australiana Jayco AlUla, un periodo de aprendizaje exigente que le brindó la madurez necesaria para brillar posteriormente en las carreteras de Portugal. Su paso por Europa demostró que conserva intactas las condiciones que alguna vez lo proyectaron como una de las grandes promesas del ciclismo colombiano.

Los orígenes de Peña se remontan a las huestes del equipo del Ministerio del Deporte, escuadra ampliamente recordada bajo el nombre del Colombia Tierra de Atletas-GW Shimano. Fue en esa cantera nacional donde Peña terminó de pulir sus condiciones y se dio a conocer internacionalmente al coronarse bicampeón de la Vuelta de la Juventud. Hoy, con la experiencia de los años y la juventud a su favor, el escalador colombiano se reporta listo y motivado para afrontar este exótico reto en Asia y seguir brillando fuera del país.