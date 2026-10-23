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Ruta

Jesús David Peña deja el ciclismo portugués y asume un nuevo reto en el continente asiático

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El zipaquireño Jesús David Peña deja el Efapel y ficha por el China Anta Mentech Cycling Team para la próxima temporada. (Foto © Efapel Cycling)
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Recital de Javier Jamaica en el Alto de Minas: victoria de etapa y liderato sólido en el Clásico RCN Sistecrédito

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El bogotano Javier Jamaica ganó la séptima etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Vuelta Juvenil & Tour Femenino Sistecrédito: una nueva imagen para seguir impulsando el futuro del ciclismo colombiano. (Foto © FCC)
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Alejandro Callejas ficha por el China Anta Mentech para la temporada 2027

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El bogotano Alejandro Callejas llega al China Anta Mentech Cycling Team tras destacarse con el Roojai Insurance Winspace. (Foto © Roojai Cycling)
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