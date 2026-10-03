Jessica Marcela Parra se impone en la crono y asume el liderato de la Vuelta Femenina a Costa Rica

La ciclista colombiana Jessica Marcela Parra, integrante del equipo Pato Bike BMC Team, firmó una actuación memorable al adjudicarse la cuarta etapa de la Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica. Parra demostró sus enormes condiciones de especialista contra al reloj al dominar con autoridad la exigente cronoescalada.

El trayecto de 12 kilómetros de recorrido, disputado entre Cartago y San Juan de Chicuá, puso a prueba la resistencia de las competidoras con un duro ascenso. La pedalista bogotana impuso un ritmo demoledor desde los primeros kilómetros que le permitió marcar el mejor tiempo del día, superando a su compatriota Camila Valbuena (Manza Té La Selva No Varix) por 31 segundos.

Con este brillante triunfo en la fracción cronometrada, la corredora colombiana no solo celebró el primer lugar del podio del día, sino que también se convirtió en la nueva líder de la clasificación general. Jessica Marcela Parra portará la camiseta amarilla de líder en las jornada final, donde buscará defender su posición de honor y llevar al Pato Bike BMC Team a lo más alto de la competencia centroamericana.

La ronda costarricense para mujeres finalizará este domingo con la cuarta y última etapa, una jornada llana de 83 kilómetros, que se disputará en la municipalidad de Escazú, donde conoceremos a la sucesora de la bogotana Camila Valbuena, campeona del año pasado.

Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica (2.2)

Resultados Etapa 4 | Cot de Cartago – San Juan de Chicuá (12 km)

1 Jessica Marcela Parra Pato Bike BMC Team 47:15 2 Camila Valbuena Manza Té La Selva No Varix 0:31 3 María Quesada Colono Bikestation Kölbi 0:49 4 Natalia Safroniuk Pato Bike BMC Team 1:01 5 Gabriela Soto Banrural Tropigas Don Paletero 1:03 6 Catalina Soto Chile 1:43 7 Sophie Loohuis Global Cycling Team 2:03 8 Angie Mariana Londoño Topstone Segafredo 3:08 9 Aranza Villalón Chile 3:15 10 Luisa Daniela Hernandez Manza Té La Selva No Varix 3:21

13 Angélica Moreno Team Toscana Orasi 5:19 24 Carolina Vargas Banrural Tropigas Don Paletero 8:13

Clasificación General Individual

1 Jessica Marcela Parra Pato Bike BMC Team 9:57:54 2 Camila Valbuena Manza Té La Selva No Varix 0:31 3 María Quesada Colono Bikestation Kölbi 0:49 4 Natalia Safroniuk Pato Bike BMC Team 1:01 5 Gabriela Soto Banrural Tropigas Don Paletero 1:03 6 Catalina Soto Chile 1:43 7 Sophie Loohuis Global Cycling Team 2:03 8 Angie Mariana Londoño Topstone Segafredo 3:08 9 Aranza Villalón Chile 3:15 10 Luisa Daniela Hernández Manza Té La Selva No Varix 4:09