Jessenia Meneses sigue líder de la Clásica de Fusagasugá; Juanita Salcedo se queda con el segundo capítulo

La antioqueña Jessenia Meneses, del Orgullo Paisa, sigue líder de la Clásica de Fusagasugá en la rama femenina, luego de defender el liderato en la segunda etapa, la catalogada reina, que salió de Mesitas del Colegio para terminar en el municipio que le pone nombre a la carrera.

La pedalista paisa supera por 11 segundos a Zara Lamprea (MX-Celucambio-CMA). En el tercer cajón del podio se encuentra su compañera de equipo y paisana, Lina Marcela Hernández, a 15 segundos.

La victoria de la etapa quedó en manos de Juanita Salcedo (Team Boyacá es para Vivirla), que le ganó el duelo a Estefanía Herrera (Orgullo Paisa), mientras que la líder entró en la 6° posición a 46 segundos de la ganadora.

La ronda fusagasugueña finalizará este viernes con la disputa de la tercera y última etapa, un circuito por las calles de la capital de la provincia de Sumapaz en el departamento de Cundinamarca, donde conoceremos a la sucesora de Sharik Merchán, ganadora el año pasado.

Clásica de Fusagasugá

Resultados Segunda Etapa | Mesitas del Colegio – Fusagasugá (76 km)

1 Juanita Salcedo Team Boyacá es para Vivirla 2:42:22 2 Estefanía Herrera Orgullo Paisa 0:04 3 Lina Marcela Hernéndez Orgullo Paisa 0:19 4 Zara Lamprea MX-Celucambio-CMA 0:46 5 Jessenia Meneses Orgullo Paisa 0:46 6 Sara Juliana Moreno Orgullo Paisa 0:56 7 Luciana Osorio Orgullo Paisa 0:56 8 Mayerly Córdoba Team Boyacá es para Vivirla 1:15 9 Leslie Mejía Indeportes Cundinamarca 1:46 10 Andrea Alzate Orgullo Paisa 3:23



Jessenia Meneses, líder de la Clásica de Fusagasugá 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual