Jessenia Meneses gana la cronoescalada inicial de la Clásica de Fusagasugá 2026

La cronoescalada inicial de la Clásica de Fusagasugá 2026 la ganó Jessenia Meneses (Orgullo Paisa). La antioqueña demostró ser el más fuerte para la distancia de 6,4 kilómetros entre Quebrajacho y Camino Real.

La corredora paisa firmó el triunfo con un tiempo de 17:27” a una velocidad media de 22,01 km / h., superando a Zara lamprea (MX-Celucambio-CMA) por 11 segundos y a Lesly Aguirre (Team Boyacá es Para Vivirla) por 19”, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

Una vibrante batalla se vivió en territorio cundinamarqués, donde las pedalistas de la escuadra antioqueña fueron las grandes dominadoras de la jornada contra el cronómetro, metiendo a cinco corredoras en el top 10.

La ronda fusagasugueña continuará este jueves con la etapa reina que se correrá entre Tocaima y Fusagasugá. La carrera finalizará el viernes con un circuito por las calles de la ‘Ciudad Jardín’.



Jessenia Meneses, en el podio como líder de la Clásica de Fusagasugá 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Resultados Clásica de Fusagasugá

*Cronoescalada | Quebrajacho – Camino Real (6,4 km)