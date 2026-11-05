Ruta
Jessenia Meneses asalta el liderato del Tour Femenino tras ganar la contrarreloj individual
La ciclista antioqueña Jessenia Meneses se impuso con autoridad en la segunda etapa del Tour Femenino Sistecrédito, tras dominar de principio a fin la contrarreloj individual de 15,8 kilómetros disputada en el municipio de Roldanillo. La pedalista, al servicio del equipo Orgullo Paisa, detuvo el cronómetro en un tiempo exacto de 21 minutos, registrando una espectacular velocidad promedio de 45.14 km/h. Con este triunfo, Meneses desbancó a Kimberly Escobar y se apoderó de la camiseta de líder de la clasificación general.
El exigente recorrido por las vías vallecaucanas sirvió para medir las fuerzas de las principales favoritas al título, dejando un podio de etapa de altísimo nivel. El segundo y el tercer lugar de la jornada cronometrada lo ocpuaron dos representantes del Team Sistecrédito: Laura Daniela Rojas y Natalia Garzón, ambas cediendo valiosos segundos ante el ritmo demoledor impuesto por la nueva líder de la competencia.
Las favoritas al título no desentonaron y aparecieron en las posiciones de vanguardia de la crono. El selecto grupo de las cinco mejores corredoras del día lo cerraron Camila Valbuena, en representación del IDRD Bogotá en la cuarta plaza, y Elvia Cárdenas, del equipo Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral, en la quinta posición, consolidando una jornada clave que empieza a perfilar a las candidatas al trono.
La tercera jornada, programada para este viernes, tendrá como punto de partida a Roldanillo y finalizará en Calima-Darién, después de completar 114,8 kilómetros. El recorrido pasará por Zarzal, La Paila, Tuluá y Buga, antes de tomar rumbo hacia el municipio de Calima el Darién.
Tour Femenino Sistecredito 2026
Resultados Etapa 1 | Roldanillo -Zarsal -Roldanillo (15,8 km)
|1
|Jessenia Meneses
|Orgullo Paisa
|21:00
|2
|Laura Daniela Rojas
|Team Sistecrédito
|0:06
|3
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|0:13
|4
|Camila Valbuena
|Bogotá IDRD
|0:14
|5
|Elvia Cárdenas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|0:21
|6
|Lina Marcela Hernández
|Orgullo Paisa
|0:38
|7
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|0:38
|8
|Vanesa Zuluaga
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|0:39
|9
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|0:41
|10
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|0:52
Clasificación General Individual
|1
|Jessenia Meneses
|Orgullo Paisa
|3:22:43
|2
|Laura Daniela Rojas
|Team Sistecrédito
|0:06
|3
|Camila Valbuena
|Bogotá IDRD
|0:10
|4
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|0:13
|5
|Elvia Cárdenas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|0:21
|6
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|0:28
|7
|Lina Marcela Hernández
|Orgullo Paisa
|0:34
|8
|Vanesa Zuluaga
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|0:39
|9
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|0:41
|10
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|0:52
Ruta
Medellín se viste de gala para el gran regreso del Tour Colombia RCN Sistecrédito en 2027
La ciudad de Medellín se convirtió en el epicentro del ciclismo continental al presentar oficialmente el regreso del Tour Colombia RCN Sistecrédito, la prestigiosa competencia que se disputará por las carreteras del territorio antioqueño. Tras dos años de ausencia, la carrera se prepara para reactivar la pasión de los aficionados locales con la gran expectativa de contar con la participación de varias escuadras de la máxima categoría mundial, el World Tour, lo que garantiza un espectáculo de primer nivel internacional.
Esta quinta edición de la carrera mantendrá la categoría 2.1 para desarrollarse entre el 26 y el 31 de enero de 2027. El retorno al calendario ciclístico internacional representa un logro mayúsculo para la organización, consolidando a la región como un escenario ideal para los eventos deportivos de alta envergadura y reanudando una tradición que sitúa al país en la vitrina del deporte mundial.
El evento de presentación fue engalanado por una nómina de lujo, destacando la asistencia de Egan Bernal y Sergio Higuita, campeones de las ediciones de 2018 y 2020 respectivamente. Al escenario también se sumaron figuras de renombre mundial y destacados embajadores del pedal nacional como Santiago Buitrago, Juan Felipe Rodríguez y el sprinter Fernando Gaviria, además del respaldo de leyendas vivas de la ruta como Nairo Quintana y Rigoberto Urán.
La expectativa y el orgullo colectivos se vieron reflejados en las palabras de los propios protagonistas que se preparan para enfrentar la exigencia de la geografía antioqueña. “Es una emoción muy grande, me llena de mucho orgullo hacer parte de esta carrera y ojalá que puedan seguir más ediciones”, manifestó Santiago Buitrago, sintetizando el entusiasmo de un pelotón que anhela brindar sus mejores esfuerzos frente a una de las aficiones más apasionadas por el deporte de las bielas.
Ruta
La UCI confirmó la fecha de la Vuelta al Táchira 2027; mantendrá su formato de diez etapas
La Unión Ciclista Internacional (UCI) oficializó el calendario de competencias para la temporada 2026 y asignó las fechas para la sexagésima tercera edición de la Vuelta al Táchira en Bicicleta, la cual se disputará del 8 al 17 de enero conservando un recorrido de diez etapas.
La ratificación por parte del máximo organismo rector del ciclismo mundial despeja la agenda organizativa e incrementa la expectativa de escuadras internacionales y clubes nacionales por competir en la «Grande de América», justa de pedal que por su transcendencia ha otorgado al Táchira proyección global.
Al mantener la categoría UCI 2.2, el giro tachirense exige la presencia mínima de cinco divisas extranjeras, cuota que con toda seguridad será cubierta ante la solicitud de participación de varios planteles foráneos. A ellos se sumarán los conjuntos locales que completarán el pelotón multicolor que recorrerá los estados andinos.
Con el aval internacional y a la espera de que la organización oficialice el trazado de las diez jornadas en los próximos días, los equipos aceleran la fase final de su preparación para encarar una de las pruebas de mayor tradición en Suramérica junto al Tour Colombia, Vuelta a Colombia, Vuelta al Ecuador, Vuelta a Venzuela y Vuelta al Uruguay.
La UCI ya había confirmado las fechas del Mex Tour, el regreso de la histórica Vuelta a México, que se llevará a cabo del 19 al 23 de enero y el Tour Colombia, que se disputará del 26 al 31 de enero de 2027 en Medellín y sus alrededores; ambas carreras bajo la categoría UCI 2.1.
*Con Información Carlos Alexis Rivera
Ruta
Tour Femenino Sistecrédito: Diana Peñuela gana en Roldanillo la jornada inaugural y Kimberly Escobar es la primera líder
Cartago vibró con el inicio del Tour Femenino Sistecrédito 2026, donde la pedalista caldense Diana Peñuela ratificó su condición de máxima favorita al adjudicarse con autoridad la primera etapa. La experimentada corredora manizaleña, quien viene firmando una temporada excepcional en el ciclismo nacional, demostró una vez más su jerarquía y excelente estado de forma. Peñuela impuso sus condiciones en un cierre de alta velocidad.
El exigente trayecto inaugural unió a los municipios de Cartago y Roldanillo, completando el recorrido total de 117,1 kilómetros. La jornada estuvo marcada por una alta exigencia técnica y un ritmo de carrera frenético controlado de cerca por los principales equipos. En los metros finales, la potencia de la caldense marcó la diferencia en el embalaje, dejando sin opciones a sus rivales más cercanas y confirmando por qué es una de las rivales a vencer en esta edición.
El podio de este primer capítulo de la competencia lo completaron la vallecaucana Kimberly Escobar y la bogotana Camila Valbuena (Bogotá IDRD), quienes se reportaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente. Con la bonificaciones sumadas durante la jornada, Kimberly se adueñó del liderato y supera por un segundo a Diana Peñuela (Team Sistecredito).
La segunda jornada de la carrera femenina se correrá este jueves, con una contrarreloj individual de 15,8 kilómetros, con salida y llegada en Roldanillo y que pasará por el municipio de Zarzal.
Tour Femenino Sistecredito 2026
Resultados Etapa 1 | Cartago – Roldanillo (117,1 km)
|1
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|3:01:43
|2
|Kimberly Escobar
|Valle del Cauca
|m.t.
|3
|Camila Valbuena
|Bogota IDRD
|m.t.
|4
|Lina Marcela Hernández
|Orgullo Paisa
|m.t.
|5
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|m.t.
|6
|Paula Andrea Carrasco
|Oro Express Just Cycling
|m.t.
|7
|Carolina Vargas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|8
|Paula Rueda
|Ciclismo Capital
|m.t.
|9
|Jessenia Meneses
|Orgullo Paisa
|m.t.
|10
|Karol Herrera
|Ciclismo Capital
|m.t.
CLASIFICACIONES COMPLETAS