Jessenia Meneses asalta el liderato del Tour Femenino tras ganar la contrarreloj individual

La ciclista antioqueña Jessenia Meneses se impuso con autoridad en la segunda etapa del Tour Femenino Sistecrédito, tras dominar de principio a fin la contrarreloj individual de 15,8 kilómetros disputada en el municipio de Roldanillo. La pedalista, al servicio del equipo Orgullo Paisa, detuvo el cronómetro en un tiempo exacto de 21 minutos, registrando una espectacular velocidad promedio de 45.14 km/h. Con este triunfo, Meneses desbancó a Kimberly Escobar y se apoderó de la camiseta de líder de la clasificación general.

El exigente recorrido por las vías vallecaucanas sirvió para medir las fuerzas de las principales favoritas al título, dejando un podio de etapa de altísimo nivel. El segundo y el tercer lugar de la jornada cronometrada lo ocpuaron dos representantes del Team Sistecrédito: Laura Daniela Rojas y Natalia Garzón, ambas cediendo valiosos segundos ante el ritmo demoledor impuesto por la nueva líder de la competencia.

Las favoritas al título no desentonaron y aparecieron en las posiciones de vanguardia de la crono. El selecto grupo de las cinco mejores corredoras del día lo cerraron Camila Valbuena, en representación del IDRD Bogotá en la cuarta plaza, y Elvia Cárdenas, del equipo Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral, en la quinta posición, consolidando una jornada clave que empieza a perfilar a las candidatas al trono.

La tercera jornada, programada para este viernes, tendrá como punto de partida a Roldanillo y finalizará en Calima-Darién, después de completar 114,8 kilómetros. El recorrido pasará por Zarzal, La Paila, Tuluá y Buga, antes de tomar rumbo hacia el municipio de Calima el Darién.

Tour Femenino Sistecredito 2026

Resultados Etapa 1 | Roldanillo -Zarsal -Roldanillo (15,8 km)

1 Jessenia Meneses Orgullo Paisa 21:00 2 Laura Daniela Rojas Team Sistecrédito 0:06 3 Natalia Garzón Team Sistecrédito 0:13 4 Camila Valbuena Bogotá IDRD 0:14 5 Elvia Cárdenas Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral 0:21 6 Lina Marcela Hernández Orgullo Paisa 0:38 7 Diana Peñuela Team Sistecrédito 0:38 8 Vanesa Zuluaga Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral 0:39 9 Stefanía Sánchez Team Sistecrédito 0:41 10 Samara Bedoya Team Sistecrédito 0:52

Clasificación General Individual