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Jesper Stiansen sale victorioso en la jornada inaugural de la Ronde de l’Oise
El joven noruego Jesper Stiansen ganó la jornada inaugural de la Ronde de l’Oise 2026. El corredor del Tudor Pro Cycling Team fue el más fuerte en la definición, luego de recorrer 154 kilómetros entre las ciudades francesas de Beauvais y Clermont, en una etapa que contó con seis puertos categorizados.
El escandinavo de 21 años se quedó con el triunfo tras derrotrar al francés Florentin Lecamus-Lambert (Veloce Club Rouen) y al italiano Filippo Agostinacchio (Biesse-Carrera Premac), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación al único colombiano en competencia, el antioqueño Miguel Ángel Marín (EF Education – Aevolo) ingresó en la casilla 67° a mas de 3 minutos del ganador.
La edición 70 de la carrera francesa del calendario UCI continuará este viernes con la segunda etapa, de las cuatro pactadas, una jornada ondulada de 211 kilómetros entre Aux Marais y Crèvecœur-le-Grand, en la región de Picardía.
Ronde de l’Oise (2.2)
Resultados Etapa 1 | Beauvais – Clermont (154 km)
|1
|Jesper Stiansen
|Tudor Pro Cycling Team U23
|3:17:41
|2
|Florentin Lecamus-Lambert
|Veloce Club Rouen 76
|m.t.
|3
|Filippo Agostinacchio
|Biesse – Carrera – Premac
|m.t.
|4
|Joseph Brookes
|AVC Aix Provence Dole
|0:03
|5
|Jean-Louis Le Ny
|Veloce Club Rouen 76
|0:03
|6
|Silas Koech
|Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|0:03
|7
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:04
|8
|James Hartley
|Team Bricquebec Cotentin
|0:04
|9
|Jonathan Rottmann
|Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|0:04
|10
|Mathias De Keersmaeker
|Lotto – Groupe Wanty
|0:04
|67
|Miguel Ángel Marín
|EF Education – Aevolo
|3:16
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Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026: Stefanía Sánchez triunfa en Girardot y Diana Peñuela sigue líder
En un final lleno de emociones, Stefanía Sánchez (Team Sistecrédito) se adjudicó la tercera etapa de la Vuelta a Colombia Femenina 2026, disputada entre los municipios de Honda y Girardot con un recorrido de 130,1 kilómetros.
La antioqueña se quedó con el triunfo por delante de Vanessa Zuluaga (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) y de la chilena Aranza Villalón (Eneicat-Becall), quienes se reportaron segunda y tercera en la meta.
“Fue una etapa bastante larga y calurosa, controlamos todo el tiempo, al final guarde y pude rematar para llevarme la victoria. Soñaba con ganarme una etapa, sabía que tenía opciones y me sentía muy bien”, dijo Sánchez al finalizar la jornada.
La líder de la competencia, la caldense Diana Peñuela (Team Sistecrédito) entró en el pelotón y sigue al comando de carrera, con una diferencia de 4 segundos sobre Angie Mariana Londoño (OroExpress Just Cycling), líder en la categoría sub-23.
La ronda colombiana femenina continuará este viernes con la cuarta etapa, una jornada montañosa de 113,3 kilómetros, desde Girardot hasta el Alto de La Línea, un premio de montaña de categoría especial.
Vuelta a Colombia Femenina (2.2)
Resultados Etapa 3 | Honda – Girardot (130,1 km)
|1
|Stefania Sánchez
|Sistecredito – GW
|3:32:40
|2
|Vanessa Zuluaga
|Avinal – Carmen de Viboral
|m.t.
|3
|Aranza Villalón
|Eneicat – Be Call
|m.t.
|4
|María Carolina Flórez
|Bravetta
|m.t.
|5
|Andrea Rosas
|Team Boyacá es Para Vivirla
|0:10
|6
|Anet Barrera
|Bravetta
|0:15
|7
|Yareli Acevedo
|Pato Bike BMC Team
|0:22
|8
|Lina Marcela Hernández
|Mujeres Ant-Org Paisa
|0:22
|9
|Milena Salcedo
|Pato Bike BMC Team
|0:22
|10
|Lina María Tarapues
|San Mateo Tour y Nativa
|0:22
Clasificación General Individual
|1
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|9:58:09
|2
|Angie Mariana Londoño
|Oroexpress Just Cycling
|0:04
|3
|Lilibeth Chacón
|Eneicat-BeCall
|0:16
|4
|Laura Daniela Rojas
|Team Sistecrédito
|0:18
|5
|Elvia Cárdenas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|0:22
|6
|Erika Botero
|Team Sistecrédito
|0:22
|7
|Sara Juliana Moreno
|Orgullo Paisa-Mujeres Antioquia
|0:25
|8
|Gabriela Soto
|Pato Bike BMC Team
|0:38
|9
|Juanita Salcedo
|Boyacá es Para Vivirla
|1:09
|10
|Stefania Sanchez
|Team Sistecrédito
|1:18
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Alejandro Pamplona, primer líder de la Vuelta de la Juventud venezolana
El boyacense Alejandro Pamplona comenzó de manera inmejorable su participación en la Vuelta de la Juventud de Venezuela 2026 al conquistar la victoria en la primera etapa, asumir el liderato general y adueñarse además de las clasificaciones de la montaña y los puntos, tras una brillante actuación entre El Piñal y Michelena sobre 88,7 kilómetros de recorrido.
La jornada inaugural, que reunió a 110 corredores, estuvo marcada por una caída masiva en los primeros diez kilómetros de competencia durante la disputa del primer sprint intermedio en San Lorenzo. En el incidente se vieron involucrados varios corredores del GW Erco Sportfitness, entre ellos Emiliano Álvarez y Daniel Robayo. El primero se vio obligado a abandonar la carrera debido a los golpes sufridos, mientras que Robayo logró continuar en competencia pese al percance.
Superadas las dificultades del inicio, la carrera tomó rumbo hacia los puertos montañosos previstos en el recorrido. Allí comenzaron a destacarse las escuadras colombianas presentes en la competencia. Los dirigidos por Luis Alfoso Cely y Avinal El Carmen de Viboral fueron protagonistas de varios de los movimientos importantes de la jornada, manteniendo una constante presencia en la disputa por los puestos de honor.
Pamplona fue uno de los hombres más activos en los kilómetros decisivos. Tras perder algunos segundos en un error de recorrido al inicio del ascenso y posteriormente sufrir un inconveniente mecánico en el descenso, el corredor nacido en Paipa encontró la fortaleza necesaria para regresar a la punta de carrera, conectar con los fugados y lanzar el ataque definitivo que le permitió cruzar la línea de meta con un registro de 2 horas, 34 minutos y 11 segundos.
Su victoria le permitió convertirse en el gran protagonista del día al asumir el liderato general de la competencia, además de encabezar la clasificación de la montaña con 15 puntos y la clasificación por puntos con 26 unidades.
“Fue una etapa bastante dura. Al final, tuve un problema mecánico en la bicicleta, pero el profesor me hizo el cambio rápidamente. En el último kilómetro ya me dolía mucho todo, pero pensé en mis seres queridos y logré conseguir la victoria”, señaló el líder de la carrera.
La segunda jornada de la carrera venezolana para juveniles se disputará este viernes entre La Fría y La Grita, considerada la etapa reina de la competencia. Allí Pamplona defenderá el liderato general, la clasificación de la montaña y la camiseta por puntos en una jornada que promete comenzar a definir a los principales aspirantes al título.
RESULTADOS PRIMERA ETAPA
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
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Samuel Flórez recupera el liderato de la montaña en el Tour de Valonia; Arnaud De Lie gana la cuarta etapa
El joven escarabajo Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) recuperó el liderato de la montaña en el Tour de Valonia 2026, tras escaparse en la cuarta y penúltima etapa, que terminó ganando el belga Arnaud De Lie (Lotto Intermarché).
En la cuarta jornada de 166 kilómetros, disputada entre las localidades de Dison y Eupen, De Lie ganó tras una remontada espectacular, superando al estadounidense Riley Sheehan (NSN Cycling Team). Tercero entró el neozelandés Ben Oliver (Modern Adventure Pro Cycling) a 4 segundos.
La fuga del día la animaron el colombiano Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), quien estuvo acompañado por el neerlandés Pim Ronhaar (Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions), el letón Kristiāns Belohvoščiks (Bike AID), el belga Théo Demarcin (Color Code – Alu Center), el británico George Wood (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente) y el estadounidense Jonah Killy (Tarteletto – Isorex), pero a falta de 23 kilómetros para la conclusión todos los escapados fueron neutralizados por el pelotón.
La carrera belga finalizará este viernes con la quinta y última etapa, una jornada rompe-piernas de 176,5 kilómetros, que se disputará entre Bassenge y Aubel, donde conoceremos al sucesor del neozelandés Corbin Strong, campeón del año pasado.
Ethias-Tour de Wallonie (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Dison – Eupen (166,7 km)
|1
|Arnaud De Lie
|Lotto Intermarché
|4:57:57
|2
|Riley Sheehan
|NSN Cycling Team
|m.t.
|3
|Ben Oliver
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:04
|4
|Carlos Canal
|Movistar Team
|0:07
|5
|Adrien Boichis
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:07
|6
|Laurence Pithie
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:15
|7
|Anders Foldager
|Team Jayco AlUla
|0:15
|8
|Daan Depuydt
|Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions
|0:15
|9
|Lennert Teugels
|Tarteletto – Isorex
|0:15
|10
|Kim Heiduk
|Netcompany INEOS
|0:15
Clasificación General Individual
|1
|Riley Sheehan
|NSN Cycling Team
|17:07:14
|2
|Ben Oliver
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:03
|3
|Arnaud De Lie
|Lotto Intermarché
|0:03
|4
|Kim Heiduk
|Netcompany INEOS
|0:15
|5
|Laurence Pithie
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:18
|6
|Carlos Canal
|Movistar Team
|0:20
|7
|Adrien Boichis
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:20
|8
|Anders Foldager
|Team Jayco AlUla
|0:21
|9
|Lennert Teugels
|Tarteletto – Isorex
|0:28
|10
|Henri Vandenabeele
|Team Flanders – Baloise
|0:28