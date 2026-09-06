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Ruta

Jeroen Meijers triunfa en el inicio del Tour de Salalah con Simon Pellaud 3°

Publicado

Hace 5 horas

el

Carter Bettles, Jeroen Meijers y Simon Pellaud, en el podio de la primera etapa del Tour de Salalah 2026. (Foto © Roojai Insurance Winspace)
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Javier Jamaica se queda con el título de la Vuelta Santa Catarina; Diego Camargo y Rodrigo Contreras completan el podio

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Hace 50 mins

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6 septiembre, 2026

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El bogotano Javier Jamaica se consagró campeón de la Vuelta a Santa Catarina 2026. (Foto © Volta Ciclística de Santa Catarina)
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Vuelta a España: Wout van Aert suma su segunda victoria y Santiago Buitrago sigue líder de la montaña

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Hace 2 horas

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6 septiembre, 2026

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El belga Wout van Aert ganó la decimoquinta etapa de la Vuelta a España 2026. (Foto © La Vuelta)
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Ruta

Juan Diego Quintero subcampeón del Giro della Regione Friuli con Nicolo Garibbo en los más alto del podio

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Hace 2 horas

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6 septiembre, 2026

Por

Juan Diego Quintero, Nicolò Garibbo y Simone Raccani, en el podio del Giro della Regione Friuli 2026. (Foto © Lo Giro Friuli Venezia Giulia)
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