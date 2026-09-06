Jeroen Meijers triunfa en el inicio del Tour de Salalah con Simon Pellaud 3°

La primera etapa del Tour de Salalah, carrera omaní del calendario UCI, la ganó el neerlandés Jeroen Meijers (Victoria Sports Pro Cycling). El corredor europeo fue el más fuerte de la fuga en el final y logró la victoria, luego de recorrer 127 kilómetros entre Mughsail Beach y Mirbat Castle, en Omán.

Meijers, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó al australiano Carter Bettles (Roojai Insurance Winspace) y al suizo radicado en Colombia Simon Pellaud (Li Ning Star), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente. El mejor suramericano fue el brasilero Nicolás Sessler (Victoria Sports Pro Cycling Team) en el 7° puesto.

En cuanto al único colombiano en competencia, Alejandro Callejas (Roojai Insurance Winspace) ingresó en el pelotón, en la casilla 17°, a 31 segundos del ganador de la jornada inaugural.

La carrera asiática continuará este martes con la segunda etapa, de las cuatro pactadas, una jornada corta de 108 kilómetros entre Dahariz Beach y Wadi Darbat, que incluye un puerto montañoso en la parte final del recorrido.

Tour of Salalah (2.2)

Resultados Etapa 1 | Mughsail Beach – Mirbat Castle (127 km)