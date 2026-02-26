Jermaine Zemke gana al sprint el quinto capítulo del Tour de Ruanda con Jhonatan Guatibonza en el Top 15

La quinta etapa del Tour de Ruanda 2026 quedó en manos de Jermaine Zemke (Rembe | rad-net). El pedalista alemán fue el más rápido en el embalaje, luego de recorrer 82 kilómetros en la ciudad costera de Rubavu.

El corredor teutón superó en el sprint al israelí Itamar Einhorn (NSN Development Team) y al eritreo Henok Mulubrhan (Selección de Eritrea), quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.

El único colombiano en competencia, el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy) entró en el pelotón en el puesto 13°, con el mismo tiempo del ganador.

En cuanto a la clasificación general, el alemán Moritz Kretschy (NSN Development Team) mantuvo el liderato de la carrera. El podio lo completan su compatriota Johannes Adamietz (Rembe | rad-net) y el etíope Amaniel Teweldemedhn Desta (Team Amani).

La carrera africana continuará este viernes con la sexta etapa, una jornada montañosa que tendrá un recorrido de 84,1 kilómetros entre Rubavu y Musanze, que incluye dos puertos de montaña categorizados.

Tour du Rwanda (2.1)

Resultados Etapa 5 | Rubavu – Rubavu (82 km)

1 Jermaine Zemke REMBE | rad-net 1:44:27 2 Itamar Einhorn NSN Development Team m.t. 3 Henok Mulubrhan Selección de Eritrea m.t. 4 Even Yemane BIKE AID m.t. 5 Hodei Muñoz Soudal Quick-Step Devo Team m.t. 6 Roger Pareta Movistar Team Academy m.t. 7 Erazem Valjavec Soudal Quick-Step Devo Team m.t. 8 Henrique Avancini Localiza Meoo / Swift Pro Cycling m.t. 9 Johannes Adamietz REMBE | rad-net m.t. 10 Yafiet Mulugeta Eritrea m.t. 11 Thom van der Werff Development Team Picnic PostNL m.t. 12 Reuben Thompson Lotto – Groupe Wanty m.t. 13 Jonathan Guatibonza Movistar Team Academy m.t.



Moritz Kretsch, líder del Tour de Ruanda 2026. (Foto © Tour du Rwanda)

Clasificación General Individual