Ruta
Jenthe Biermans gana el Cholet Agglo Tour con César Macias 9° y Eric Fagúndez 11°
En un final lleno de emociones, Jenthe Biermans (Cofidis) consiguió este sábado una prestigiosa victoria al imponerse en el Cholet Agglo Tour 2026, la decimotercera prueba de la prestigiosa Copa de Francia. El corredor belga del equipo Cofidis dacó a relucir su punta de velocidad y su excelente estado de forma para adjudicarse el triunfo.
La carrera se disputó en territorio francés con un exigente recorrido de 197 kilómetros que recorrió los alrededores de la ciudad de Cholet, en el oeste de Francia. El trazado quebrado, característico de esta región, puso a prueba la resistencia de los ciclistas, propiciando numerosos intentos de fuga antes de que el grupo de favoritos se seleccionara de manera definitiva en el tramo final de la clásica.
El corredor belga selló su triunfo tras una resolución de infarto, donde superó en la línea de meta al checo Tomas Kopecky (TDT-Unibet), quien tuvo que conformarse con la segunda posición. El podio de la prueba francesa lo completó el pedalista local Axel Huens (Groupama-FDG continental), cerrando un podio de mucho nivel en una de las citas de un día con mayor tradición en el calendario galo.
Por la representación latinoamericana, el mexicano César Macías (Burgos-BH) firmó una meritoria novena posición, consolidándose como el mejor ciclista de la región. Macías logró mantenerse con solidez en el grupo de corredores destacados que peleó por los puestos de honor en los kilómetros decisivos, firmando una gran actuación individual en tierras francesas. El uruguayo Eric Fagúndez (Burgos-BH) se reportó en la casilla 11°.
Resultados Cholet Agglo Tour (1.1)
Cholet – Cholet (197 km)
|1
|Jenthe Biermans
|Cofidis
|4:27:51
|2
|Matyas Kopecky
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|3
|Axel Huens
|Groupama-FDJ United
|m.t.
|4
|Bryan Coquard
|Cofidis
|0:03
|5
|Jason Tesson
|Team TotalEnergies
|0:06
|6
|Lukas Kubis
|Unibet Rose Rockets
|0:06
|7
|Alexis Renard
|Cofidis
|0:06
|8
|Emilien Jeannière
|Team TotalEnergies
|+ 06
|9
|César Macías
|Burgos Burpellet BH
|0:06
|10
|Thibaud Gruel
|Groupama-FDJ United
|0:06
|11
|Eric Fagúndez
|Burgos Burpellet BH
|0:06
Ruta
Jessica Marcela Parra se impone en la crono y asume el liderato de la Vuelta Femenina a Costa Rica
La ciclista colombiana Jessica Marcela Parra, integrante del equipo Pato Bike BMC Team, firmó una actuación memorable al adjudicarse la cuarta etapa de la Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica. Parra demostró sus enormes condiciones de especialista contra al reloj al dominar con autoridad la exigente cronoescalada.
El trayecto de 12 kilómetros de recorrido, disputado entre Cartago y San Juan de Chicuá, puso a prueba la resistencia de las competidoras con un duro ascenso. La pedalista bogotana impuso un ritmo demoledor desde los primeros kilómetros que le permitió marcar el mejor tiempo del día, superando a su compatriota Camila Valbuena (Manza Té La Selva No Varix) por 31 segundos.
Con este brillante triunfo en la fracción cronometrada, la corredora colombiana no solo celebró el primer lugar del podio del día, sino que también se convirtió en la nueva líder de la clasificación general. Jessica Marcela Parra portará la camiseta amarilla de líder en las jornada final, donde buscará defender su posición de honor y llevar al Pato Bike BMC Team a lo más alto de la competencia centroamericana.
La ronda costarricense para mujeres finalizará este domingo con la cuarta y última etapa, una jornada llana de 83 kilómetros, que se disputará en la municipalidad de Escazú, donde conoceremos a la sucesora de la bogotana Camila Valbuena, campeona del año pasado.
Vuelta Internacional Femenina a Costa Rica (2.2)
Resultados Etapa 4 | Cot de Cartago – San Juan de Chicuá (12 km)
|1
|Jessica Marcela Parra
|Pato Bike BMC Team
|47:15
|2
|Camila Valbuena
|Manza Té La Selva No Varix
|0:31
|3
|María Quesada
|Colono Bikestation Kölbi
|0:49
|4
|Natalia Safroniuk
|Pato Bike BMC Team
|1:01
|5
|Gabriela Soto
|Banrural Tropigas Don Paletero
|1:03
|6
|Catalina Soto
|Chile
|1:43
|7
|Sophie Loohuis
|Global Cycling Team
|2:03
|8
|Angie Mariana Londoño
|Topstone Segafredo
|3:08
|9
|Aranza Villalón
|Chile
|3:15
|10
|Luisa Daniela Hernandez
|Manza Té La Selva No Varix
|3:21
|13
|Angélica Moreno
|Team Toscana Orasi
|5:19
|24
|Carolina Vargas
|Banrural Tropigas Don Paletero
|8:13
Clasificación General Individual
|1
|Jessica Marcela Parra
|Pato Bike BMC Team
|9:57:54
|2
|Camila Valbuena
|Manza Té La Selva No Varix
|0:31
|3
|María Quesada
|Colono Bikestation Kölbi
|0:49
|4
|Natalia Safroniuk
|Pato Bike BMC Team
|1:01
|5
|Gabriela Soto
|Banrural Tropigas Don Paletero
|1:03
|6
|Catalina Soto
|Chile
|1:43
|7
|Sophie Loohuis
|Global Cycling Team
|2:03
|8
|Angie Mariana Londoño
|Topstone Segafredo
|3:08
|9
|Aranza Villalón
|Chile
|3:15
|10
|Luisa Daniela Hernández
|Manza Té La Selva No Varix
|4:09
|13
|Angélica Moreno
|Team Toscana Orasi
|5:19
|22
|Carolina Vargas
|Banrural Tropigas Don Paletero
|8:13
Ruta
El adiós de ‘Nairoman’: gran homenaje al escarabajo boyacense en su última carrera
El ciclismo mundial vivió un momento histórico y profundamente conmovedor antes del inicio del Giro dell’Emilia, escenario elegido para la última carrera profesional de Nairo Quintana. Antes de que se diera el pedalazo inicial de la clásica italiana, el pelotón internacional se unió para rendirle un merecido homenaje al boyacense, formando un emotivo camino de honor con sus bicicletas en alto. El corredor colombiano, visiblemente emocionado, cruzó este pasillo bajo los aplausos de sus compañeros y rivales, quienes reconocieron de pie la grandeza de una leyenda que marcó una época dorada en las carreteras de todo el mundo.
Este homenaje resalta el enorme impacto del pedalista de Cómbita, considerado unánimemente como el ciclista más importante de las últimas décadas en Colombia y un referente absoluto a nivel mundial. Su trayectoria no solo transformó el deporte nacional, sino que inspiró a toda una generación de escarabajos que se atrevieron a soñar con conquistar Europa. Con su característico estilo escalador y combativo, Quintana se ganó el respeto en el pelotón internacional y de la afición, consolidando un legado de constancia y pundonor difícil de igualar.
La carrera sirvió además como el marco perfecto para que el escarabajo vistiera por última vez los colores del Movistar Team, la escuadra telefónica con la que alcanzó la cúspide de su rendimiento deportivo y con la que regresó para cerrar con broche de oro su ciclo profesional. Fue vistiendo estos mismos colores que construyó sus gestas más memorables, incluyendo el histórico título del Giro de Italia en 2014 y la memorable victoria en la Vuelta a España en 2016, además de sus múltiples podios en el Tour de Francia que hicieron vibrar a todo el país.
Con este último adiós en territorio italiano, el mismo país donde consiguió su primer gran triunfo europeo en 2012, Nairo puso fin a 17 temporadas en la élite mundial del ciclismo. Aunque cuelga la bicicleta de manera oficial, su vínculo con el deporte continuará vigente a través de sus proyectos personales, como su próximo Gran Fondo en Cartagena y su rol impulsando nuevos talentos. El pelotón avanza, pero las carreteras del mundo jamás olvidarán las gloriosas páginas escritas por las piernas del indomable ‘Nairoman’.
Ruta
Douglas Parrado triunfa en Guararé y Fredd Matute acaricia el título del Tour de Panamá
El pedalista cubano Douglas Parrado (Rali Store) se impuso al sprint este sábado para adjudicarse la cuarta etapa del Tour de Panamá. La jornada, diseñada especialmente para los hombres más rápidos del pelotón, constó de un trayecto de 93,4 kilómetros que conectó a las localidades de Chitré y Guararé. El podio del día lo completaron los pedalistas panameños Joel Moreno (Team Rali Store – Giant) y Bredio Ruiz (Senafront).
Por los lados de los colombianos, Elí Saul Burgos (MBO Racing Team) fue el mejor escarabajo del día al cruzar la línea de meta en la posición 35° con el mismo tiempo del ganador, mientras que su compatriota Juan Diego Patiño (Momentum Racing) completó el recorrido un poco más rezagado, clasificándose finalmente en la casilla 63°.
Pese a los intentos de cortes y las altas velocidades registradas durante el recorrido, la clasificación general no sufrió modificaciones en sus puestos de vanguardia. El hondureño Fredd Matute se sostuvo firmemente en la primera posición de la carrera. El costarricense Gabriel Rojas (Manza Té La Selva Scott) se mantiene al acecho en el segundo lugar, mientras que el panameño Cristofer Jurado (Servicio Nacional Aeronaval) cierra el podio provisional en la tercera casilla.
La prestigiosa ronda centroamericana llegará a su conclusión este domingo con la disputa de la quinta y última etapa. Los ciclistas afrontarán un circuito eminentemente llano de 92 kilómetros en Chitré, el cual dictará la sentencia definitiva de la competencia y revelará la identidad del nuevo monarca que sucederá al panameño Franklin Archibold, campeón de la edición anterior.
CLASIFICACIONES COMPLETAS