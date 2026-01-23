Jens Reynders sale victorioso en el inicio del Tour de Sharjah; Cristián David Pita en el top 15

En un final a pura velocidad, Jens Reynders (Qatar Pro Team) se quedó con el triunfo en la primera etapa del Tour de Sharjah 2026, luego de recorrer 129,9 kilómetros en la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos situada en el golfo Pérsico.

El pedalista belga de 27 años, que alcanzó su primera victoria con su nuevo equipo, remontó sobre el final, superando al emiratí Mohammad Almutaiwei (UAE Team Emirates Gen Z) y al italiano Lorenzo Nespoli (MBH Bank CSB Telecom Fort), quienes terminaron 2 y 3°, respectivamente.



El ecuatoriano Cristián David Pita terminó 14° en la primera etapa del Tour de Sharjah. (Foto Facebook © Cristián David Pita)

En cuando a los dos suramericanos en competencia, Cristián David Pita (Roojai Insurance Winspace) se reportó en el puesto 14° y Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z) en la casilla 67°, ambos a 4 segundos del ganador.

La carrera del Oriente Medio, que sirve de antesala del UAE Tour, continuará este sábado con una jornada ondulada de 129,6 kilómetros de recorrido entre Sharjah Souq Al Jubail y Kalba Souq Al Jubail que incluye dos premios de montaña de tercera categoría.



Podio de la primera etapa del Tour de Sharjah 2026. (Foto © Sharjah Sports)

Tour of Sharjah (2.2)

Resultados Etapa 1 | Sharjah Flag Island – Wheat Farm (129,6 km)