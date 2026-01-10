Jeisson Casallas reforzará al Hino One La Red Suzuki que será el primer equipo continental en la historia de Guatemala

La escuadra guatemalteca Hino One La Red Suzuki anunció dos noticias importantes, la primera, que será el primer equipo continental en la historia de Guatemala y la segunda, que se reforzará con el boyacense Jeisson Casallas, oriundo de Tibaná.

“Hoy marcamos un antes y un después en el ciclismo nacional. Hino One La Red Suzuki ya aparece oficialmente en el sitio web de la Unión Ciclista Internacional (UCI) como equipo continental, convirtiéndose en la primera escuadra de Guatemala en alcanzar este estatus”, dijo el equipo chapín en sus redes sociales.

Casallas, quien fue campeón de la Vuelta al Futuro 2016, se formó en la escuela de Tibaná, perteneció al equipo del Ministerio del Deporte Colombia Tierra de Atletas – GW Bicicletas – Shimano y en la última temporada estuvo con el Avinal – Carmen de Viboral.



Nicolás Paredes y Yesid Pira, dos baluartes del equipo guatemalteco Hino One La Red Suzuki. (Foto © FGC)

El boyacense se encontrará en la formación chapina con sus compatriotas el bogotano Nicolás Paredes y el boyacense Yesid Pira, quien ganó en la temporada pasada la Vuelta a Honduras.

Para la campaña 2026, y bajo la dirección de Alfredo Ajpacajá, esta será la nómina del Hino One La Red Suzuki para afrontar su primer año como equipo continental.