Ruta
Jeisson Casallas reforzará al Hino One La Red Suzuki que será el primer equipo continental en la historia de Guatemala
La escuadra guatemalteca Hino One La Red Suzuki anunció dos noticias importantes, la primera, que será el primer equipo continental en la historia de Guatemala y la segunda, que se reforzará con el boyacense Jeisson Casallas, oriundo de Tibaná.
“Hoy marcamos un antes y un después en el ciclismo nacional. Hino One La Red Suzuki ya aparece oficialmente en el sitio web de la Unión Ciclista Internacional (UCI) como equipo continental, convirtiéndose en la primera escuadra de Guatemala en alcanzar este estatus”, dijo el equipo chapín en sus redes sociales.
Casallas, quien fue campeón de la Vuelta al Futuro 2016, se formó en la escuela de Tibaná, perteneció al equipo del Ministerio del Deporte Colombia Tierra de Atletas – GW Bicicletas – Shimano y en la última temporada estuvo con el Avinal – Carmen de Viboral.
El boyacense se encontrará en la formación chapina con sus compatriotas el bogotano Nicolás Paredes y el boyacense Yesid Pira, quien ganó en la temporada pasada la Vuelta a Honduras.
Para la campaña 2026, y bajo la dirección de Alfredo Ajpacajá, esta será la nómina del Hino One La Red Suzuki para afrontar su primer año como equipo continental.
- Jeisson Casallas *Colombia (nueva incorporación)
- Nicolás Paredes *Colombia
- Yesid Pira *Colombia
- Edgar Torres *Guatemala
- Melvin Torres *Guatemala
- Víctor Tuíz *Guatemala
- Adolfo Vásquez *Guatemala
- Mardoqueo Vásquez *Guatemala
- Wilson Chonay *Guatemala
- Dorian Monterroso *Guatemala
Ruta
Las escuadras World Tour le apuestan a las jóvenes figuras; top 5 de corredores a tener en cuenta este año
Los equipos de la máxima categoría cambiaron el chip y ahora le apuestan a las jóvenes promesas. Este cambio viene siendo una tendencia en las últimas temporadas.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta cinco corredores de las escuadras World Tour a tener en cuenta este año.
El esloveno Jakob Omrzel – 19 años (Bahrain Victorious)
El británico Noah Hobbs – 21 años (EF Education-EasyPost)
El belga Jarno Widar -19 años (Lotto – Intermarché)
El español Adria Pericas – 19 años (UAE Team Emirates-XRG)
El checo Pavel Novak – 20 años (Movistar Team)
Ruta
Jordan Parra se une a las filas del equipo estadounidense Foundation Cycling New York City
El experimentado ciclista bogotano Jordan Parra continuará su carrera profesional en Estados Unidos. El sprinter colombiano fue anunciado como nuevo refuerzo del equipo estadounidense Foundation Cycling con sede en Nueva York.
“Nuevo corredor. ¿Rápido? Sí. ¿Tranquilo bajo presión? Más o menos. ¿Listo para sufrir? Sin duda. Bienvenido Jordan Parra, así arranca el 2026”, escribió la formación estadounidense en sus redes sociales, comunicando la llegada del velocista nacional.
El corredor de 31 años seguirá pedaleando en territorio norteamericano y correrá al lado de su compatriota Bryan Gómez. En la temporada pasada hizo parte del BKR Cycling Team y en 2024 formó parte del Reign Storm Racing.
El pedalista capitalino, que también se ha destacado en la modalidad de la pista, donde este año fue subcampeón panamericano en la prueba de la madison, junto a Juan Esteban Arango, tuvo un destacado paso por el extinto equipo Manzana Postobón entre 2018 y 2019.
Trayectoria
2025 – BKR Cycling Team (CLUB)
2024 – Reign Storm Racing (CLUB)
2023 – Supergiros – ALC Manizales (CLUB)
2019 – Manzana Postobón (PCT)
2018 – Manzana Postobón (PCT)
2017 – EPM
2015 – GM Cycling Team (CT)
Ruta
El chileno Felipe Pizarro sorprendió a los argentinos y ganó la jornada inaugural del Giro del Sol 2026
El pedalista chileno Felipe Pizarro (Diberbool) sorprendió a los locales y se adjudicó la primera etapa del Giro del Sol 2026, luego de recorrer 125,5 kilómetros en territorio sanjuanino.
El ciclista austral de 23 años, que alcanzó su primera victoria del año, fue el más rápido al sprint derrotando a los argentinos Mauricio Páez (Santa Lucia – Gremios) y Adrián Díaz (Portal de San Juan), quienes ingresaron en el segundo y tercer puesto, respectivamente.
La competencia sanjuanina, que tendrá dos etapas en línea más y una contrarreloj, cuenta con la participación de 13 equipos, todas conjuntos gauchos, que recorrerán en total 411 kilómetros.
La carrera del calendario ciclístico argentino, que no cuenta con participación colombiana, continuará hoy sábado con la segunda etapa, que tendrá 130 kilómetros, iniciando y finalizando en Chimbas. El sucesor del argentino Maximiliano Navarrete los conoceremos este domingo en Pocito.
Giro del Sol 2026
Resultados Etapa 1 » San Juan › San Juan (125,5 km)
|1
|Felipe Pizarro
|Diberbool
|2:41:50
|2
|Mauricio Páez
|Santa Lucia – Gremios
|,,
|3
|Adrián Díaz
|Portal de San Juan
|,,
|4
|Mauricio Domínguez
|Santa Lucia – Gremios
|,,
|5
|Leonardo Rodríguez
|Chimbas Te Quiero
|,,
|6
|Kevin Castro
|Diberbool
|,,
|7
|Ramiro Videla
|Fuerza Activa
|,,
|8
|Leonardo Cobarrubia
|Chimbas Te Quiero
|,,
|9
|Martín Silva
|Municipalidad de Pocito
|,,
|10
|Maximiliano Navarrete
|Municipalidad de Pocito
|,,