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Ruta

Javier Jamaica y Sergio Henao meten al Nu Colombia en el Top 15 del Tour du Jura Cycliste

Publicado

Hace 1 hora

el

El bogotano Javier Jamaica firmó otro top 15 en la gira por Francia, terminando 13° en el Tour du Jura 2026. (Foto © Gilberto Chocce / Revista Mundo Ciclístico)
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Ruta

Juegos Suramericanos de la Juventud: 1-2 de Colombia en la prueba de ruta femenina

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Hace 17 mins

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18 abril, 2026

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Estefanía Castillo y Valeria Vargas, en el podio del ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. (Foto © COC)
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Ruta

Adam Yates se consagra campeón del O Gran Camiño; Jesús David Peña termina en el puesto 13°

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18 abril, 2026

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El británico Adam Yates, gran campeón del O Gran Camiño 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)
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Pista

Campeonato Nacional de Pista y Ruta Prejuvenil y Juvenil 2026: la Selección Valle rumbo a Bucaramanga

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18 abril, 2026

Por

La nómina de la Selección Valle en las categorías prejuvenil y juvenil para el Campeonato Nacional de Pista y Ruta Prejuvenil y Juvenil 2026. (Foto © Prensa Liga de Ciclismo del Valle)
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