Javier Jamaica se queda con el título de la Vuelta Santa Catarina; Diego Camargo y Rodrigo Contreras completan el podio

Luego de cinco días de competencia, el bogotano Javier Jamaica se subió lo más alto del podio en la Vuelta Santa Catarina 2026. El corredor del NU Colombia se consagró campeón, luego de superar sin contratiempos la última etapa disputada en Florianópolis.

Los puestos de honor de la carrera brasileña del calendario UCI lo completaron dos escarabajos más: Diego Camargo 2° y Rodrigo Contreras 3°, en una extraordinaria actuación de los pedalistas colombianos.

Ya en lo referente a la última etapa, esta la ganó el brasilero Igor Teodoro Molina (Andbank Cycling Team), que se impuso en el circuito disputado en Florianópolis, tras ser el más rápido en el sprint grupal.

Jamaica, de 30 años, que venía de ser subcampeón de la Vuelta a Colombia, sumó su segundo título de la temporada tras consagrarse campeón en la Vuelta al Valle.

Volta Ciclística de Santa Catarina (2.2)

Resultados Etapa 5 | Florianópolis – Florianópolis (70 km)

1 Igor Teodoro Molina Andbank Cycling Team 1:33:43 2 Francisco Kotsakis Plus Performance – ZEO Sport m.t. 3 Tomás Quiroz Plus Performance – ZEO Sport m.t. 4 Luiz Fernando Bomfim Localiza Meoo / Swift Pro Cycling m.t. 5 Euller Rabelo Andbank Cycling Team m.t. 6 Ruan Ferreira Emthos Racing m.t. 7 Daniel Méndez Team Medellín – EPM m.t. 8 Joel Alexandre Marx ACRS Cycling Team m.t. 9 Augusto Fernandes São José Ciclismo m.t. 10 Cristian Lazzari ACRS Cycling Team m.t.

12 Carlos Gutiérrez Nu Colombia m.t. 24 Cristian Rico Nu Colombia m.t. 25 Yeferson Camargo Team Medellín – EPM m.t. 30 Diego Camargo Team Medellín – EPM m.t. 33 Rodrigo Contreras Nu Colombia m.t. 37 Javier Jamaica Nu Colombia m.t. 38 José Tito Hernández Emthos Racing m.t. 43 Leider Calderón Emthos Racing m.t. 45 Juan Diego Alba Nu Colombia m.t. 52 Martín Restrepo Team Medellín – EPM m.t. 54 Óscar Fernández Nu Colombia m.t. 60 Wálter Vargas Team Medellín – EPM m.t. DNF Cristhian Montoya Emthos Racing Se retiró

Clasificación General Final

1 Javier Jamaica Nu Colombia 14:08:53 2 Diego Camargo Team Medellín – EPM 0:30 3 Rodrigo Contreras Nu Colombia 0:30 4 Bruno Lemes Localiza Meoo / Swift Pro Cycling 1:37 5 Thales Areias Andbank Cycling Team 2:19 6 Carlos Gutiérrez Nu Colombia 2:41 7 Daniel Méndez Team Medellín – EPM 2:54 8 Juan Diego Alba Nu Colombia 2:56 9 Euller Rabelo Andbank Cycling Team 3:34 10 Pedro Figueiredo Localiza Meoo / Swift Pro Cycling 3:59