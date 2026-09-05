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Ruta

Javier Jamaica se lleva la etapa reina y sigue vestido de amarillo en la Vuelta a Santa Catarina

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Hace 26 mins

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El bogotano Javier Jamaica sigue líder de la Vuelta a Santa Catarina 2026 a un día del final. (Foto © Volta Ciclística de Santa Catarina)
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Ruta

Oficial: confirmada la nómina de la Selección Colombia para el Campeonato Mundial de Ruta Montreal 2026

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5 septiembre, 2026

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El combinado nacional de ruta estará representado por 24 corredores en el Mundial de Ruta Montreal 2026. (Foto © FCC)
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Ruta

Giro della Regione Friuli: Juan Diego Quintero sigue 2° en la general y Tommaso Dati gana la tercera etapa

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Hace 2 horas

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5 septiembre, 2026

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El colombiano Juan Diego Quintero mantuvo su segundo puesto en la general en el Giro della Regione Friuli. (Foto © Lo Giro Friuli Venezia Giulia)
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Ruta

¡Podio suramericano! Eduardo Sepúlveda conquista la Dhofar Classic con Nicolás Sessler 2° y Alejandro Callejas 3°

Publicado

Hace 3 horas

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5 septiembre, 2026

Por

El colombianos Alejandro Callejas, el argentino Eduardo Sepúlveda y el brasilero Nicolás Sessler, en el podio de la Dhofar Classic 2026. (Foto © @OmanEPres)
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