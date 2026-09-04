Javier Jamaica gana la segunda etapa de la Vuelta a Santa Catarina con Rodrigo Contreras 2° y Diego Camargo 3°

El pedalista bogotano Javier Jamaica, del NU Colombia, se convirtió en el nuevo líder de la Vuelta a Santa Catarina, luego de ganar la segunda etapa, un circuito ondulado de 126,9 kilómetros, que se disputó por los alrededores del el municipio de Ituporanga, famoso por ser considerado la capital nacional de la cebolla.

Los escarabajos adornan el podio parcial de la carrera brasileña con un destacado 1-2-3, donde Rodrigo Contreras (Nu Colombia) y Diego Camargo (Team Medellín-EPM) escoltan a su compatriota, ocupando el segundo y tercer puesto, respectivamente.

El top 5 lo completan otros dos colombianos Cristhian Montoya (Emthos Felt Racing) y Daniel Méndez (Team Medellín-EPM), mientras que Carlos Gutiérrez (Nu Colombia) y David González (Team Medellín-EPM) cierran el top 10.

La novel competencia brasileña del calendario UCI continuará este viernes con una etapa rompe-piernas de 108,7 entre Urubici y Bom Jardim da Serra (Mirante), que incluye dos puertos categorizados.



El podio de la segunda etapa de la Vuelta a Santa Catarina 2026. (Foto © Volta Ciclística de SC)

Volta Ciclística de Santa Catarina (2.2)

Resultados Etapa 2 | Ituporanga – Alfredo Wagner (126,9 km)

1 Javier Jamaica Nu Colombia 3:09:56 2 Rodrigo Contreras Nu Colombia 0:14 3 Diego Camargo Team Medellín-EPM 0:15 4 Cristhian Montoya Emthos Felt Racing 0:15 5 Daniel Méndez Team Medellín-EPM 0:15 6 Thales Areias Andbank Cycling Team 0:22 7 Bruno Martins Localiza Meoo/Swift Pro Cycling 0:27 8 Gustavo de Oliveira Selección de Paraná 0:30 9 Carlos Gutiérrez Nu Colombia 0:30 10 David González Team Medellín-EPM 0:36

Clasificación General Individual

1 Javier Jamaica Nu Colombia 5:42:37 2 Rodrigo Contreras Nu Colombia 0:18 3 Diego Camargo Team Medellín-EPM 0:21 4 Cristhian Montoya Emthos Felt Racing 0:25 5 Daniel Méndez Team Medellín-EPM 0:25 6 Thales Areias Andbank Cycling Team 0:32 7 Bruno Martins Localiza Meoo/Swift Pro Cycling 0:33 8 Carlos Gutiérrez Nu Colombia 0:40 9 Gustavo de Oliveira Selección de Paraná 0:40 10 David González Team Medellín-EPM 0:46

RESULTADOS COMPLETOS