Javier Jamaica gana en Sevilla y reconfirma su liderato en la Vuelta al Valle

El bogotano Javier Jamaica, del equipo de ciclismo Nu Colombia, se anotó este viernes su segunda victoria al hilo en la Vuelta al Valle, tras un sensacional remate en la quinta jornada de la ronda azucarera, disputada sobre 124,4 kilómetros entre Buga y Sevilla.

El capitalino de 30 años, que había resultado vencedor el jueves en la etapa reina, alzó de nuevo los brazos vestido de líder para confirmarse al frente de la clasificación general y apunta a sumar su segundo título consecutivo de la Vuelta al Valle cuando la competencia termine este sábado en Palmira.

Javier Jamaica, en el podio como líder de la Vuelta al Valle 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

“Sabíamos que sería una etapa rápida e igualmente importante para defender el liderato. El equipo trabajó con mucha inteligencia durante toda la jornada y logramos controlar la carrera en todos los momentos. Vi la oportunidad al final de intentar la victoria, fui por ella y se me dio. Muy contento por ganar vestido de líder y por estar cerca de ganar mi segunda Vuelta al Valle”, señaló Javier Jamaica tras finalizar la etapa.

Jamaica mantuvo la punta de la clasificación general con una cómoda ventaja de 1:17 sobre Stiben Peña (SIS) y 2:01sobre su compañero de escuadra Rodrigo Contreras, quien cierra el podio a un día del final. Cristián Muñoz es cuarto a 2:12, mientras Camilo Ardila y Diego Alba integran igualmente el Top 10, en una barrida absoluta del giro vallecaucano por parte de los dirigidos por Raúl y Gabriel Jaime Mesa.

La Vuelta al Valle 2026 concluirá este sábado con un circuito final en Palmira sobre 105 kilómetros, donde el equipo Nu Colombia apunta a cerrar el giro vallecaucano con el trofeo de campeón general en la segunda gran ronda departamental de la temporada 2026.



Ganadores de la cuarta etapa de la Vuelta al Valle 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

RESULTADOS COMPLETOS