Javier Jamaica firma un Top 15 en el inicio de la gira europea del Nu Colombia con la Classic Grand Besançon Doubs

El equipo de ciclismo Nu Colombia abrió este viernes su gira europea con una destacada actuación en la Classic Grand Besançon Doubs 2026, prueba disputada sobre 175,7 kilómetros entre Besançon y Montfaucon, en territorio francés, donde Javier Jamaica fue el mejor corredor de la escuadra morada al terminar en el puesto 15 de la clasificación final, a una diferencia de 53 segundos.

La carrera, que presentó un recorrido selectivo y llegada en ascenso, quedó en poder del francés Jordan Jegat (TotalEnergies), mientras que Matthew Riccitello y Léo Bisiaux, ambos del Decathlon CMA CGM Team, completaron el podio de una jornada de máximo nivel competitivo con equipos de la primera y segunda división del UCI World Tour.



Javier Jamaica, el mejor del NU en la Classic Grand Besançon Doubs 2026. (Foto © Gilberto Chocce / Revista Mundo Ciclístico)

Para el conjunto colombiano, el resultado de Jamaica representa un comienzo positivo en el primero de los tres compromisos consecutivos que tendrá la escuadra morada en Francia, dentro de una serie de carreras que marcan uno de los bloques internacionales más importantes de su temporada.

El corredor bogotano sacó toda su clase de escarabajo en la trepada final al puerto de montaña de primera categoría de Cote de la Malate (Montfaucon) y dejó al Nu Colombia bien posicionado en su estreno europeo, mientras que Cristián Camilo Muñoz y Sergio Luis Henao ocuparon las casillas 31 y 32, respectivamente, a diferencias de 1:49 y 1:51, respectivamente.



Sergio Luis Henao terminó 31° en la Classic Grand Besançon Doubs 2026. (Foto © Gilberto Chocce / Revista Mundo Ciclístico)

“Era una carrera que desde el perfil sabíamos que iba a marcar diferencias en la parte final. El equipo respondió bien, Javier (Jamaica) logró meterse entre los mejores y empezamos esta gira con una señal positiva frente a rivales de nivel World Tour. Apenas es la primera carrera y confiamos en seguir creciendo en los próximos días”, señaló el DT Raúl Mesa al término de la jornada.

La gira del Nu Colombia en Francia continuará este sábado 18 de abril con la disputa del Tour de Jura Cycliste, segunda cita del bloque francés del equipo, antes de afrontar el Tour de Doubs el domingo 19.

Resultados Classic Grand Besançon Doubs (1.1)

Besançon – Montfaucon (175,7 km)

1 Jordan Jegat Team TotalEnergies 4:18:00 2 Matthew Riccitello Decathlon CMA CGM Team 0:06 3 Léo Bisiaux Decathlon CMA CGM Team 0:09 4 Byron Munton Modern Adventure Pro Cycling 0:13 5 Jamie Meehan Cofidis 0:22 6 Unai Iribar Equipo Kern Pharma 0:31 7 Afonso Braz Groupama-FDJ United 0:33 8 Clément Berthet Groupama-FDJ United 0:38 9 Thomas Champion St Michel-Preference Home-Auber 93 0:44 10 Axel Mariault CIC Pro Cycling Academy 0:45 11 Adrien Maire Unibet Rose Rockets 0:45 12 Louis Rouland Cofidis 0:49 13 Ludovico Crescioli Team Polti VisitMalta 0:51 14 Odd Christian Eiking Unibet Rose Rockets 0:53 15 Javier Jamaica Nu Colombia 0:53