Javier Jamaica conservó el liderato de la Vuelta a Santa Catarina tras la 3ª jornada

El equipo de ciclismo Nu Colombia mantuvo el liderato de la Volta Ciclística de Santa Catarina 2026 con Javier Jamaica, después de una tercera jornada dividida en dos semietapas que incluyó final en el Alto da Serra do Rio do Rastro y una contrarreloj por equipos en Orleans.

En la primera semietapa, disputada sobre 108,7 kilómetros entre Urubici y el Alto da Serra do Rio do Rastro, Jamaica terminó tercero, a diez segundos del ganador Euler Magno Rabelo (Andbank Cycling Team). Christian Montoya fue segundo, a seis segundos, mientras Rodrigo Contreras terminó 13° y Juan Diego Alba 14°, ambos dentro del grupo principal de perseguidores.

Por la tarde se disputó una contrarreloj por equipos de 20 kilómetros en Orleans, en la que el Nu Colombia terminó segundo con un tiempo de 22:22, a 16 segundos del equipo Localiza Meoo / Swift Pro Cycling, ganador de la jornada con 22:06. El Team Medellín-EPM fue tercero a 20 segundos.

El bloque del Nu Colombia estuvo integrado en la contrarreloj por Rodrigo Contreras, Javier Jamaica, Carlos Gutiérrez, Juan Diego Alba, Óscar Fernández y Cristian Rico, una actuación que permitió al equipo defender la posición de Jamaica al frente de la clasificación general.

El reciente subcampeón de la Vuelta a Colombia, conserva así la camiseta de líder después de una jornada que combinó montaña y esfuerzo contra el cronómetro. El resultado mantiene al equipo morado en posición de disputar la general en los dos días restantes de competencia.

“Era un día muy importante porque teníamos dos esfuerzos completamente distintos. Javier respondió bien en la subida y por la tarde el equipo hizo una buena contrarreloj para conservar el liderato. Seguimos bien ubicados, pero todavía queda terreno suficiente para que la carrera se mueva”, señaló el director técnico Gabriel Jaime Mesa.

La competencia por carreteras del estado del sur de Brasil, continuará este sábado con una nueva jornada de montaña, en la que el Nu Colombia buscará defender el liderato de Javier Jamaica y mantener sus opciones en la clasificación general.

CLASIFICACIONES COMPLETAS