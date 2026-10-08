Javier Jamaica conquista la etapa reina de la Clásica El Carmen de Viboral y asalta el liderato

El ciclista bogotano Javier Jamaica, al servicio del equipo Nu Colombia, firmó una jornada memorable este jueves al imponerse con autoridad en la esperada etapa reina de la Clásica El Carmen de Viboral 2026. Con una exhibición de fuerza en las montañas del Oriente antioqueño, el corredor no solo se adjudicó la fracción, sino que dio el golpe de gracia al vestirse con la camiseta de nuevo líder de la clasificación general.

La jornada, de alta exigencia y reservada para los escaladores puros, tomó la salida en el municipio de El Carmen de Viboral. Los ciclistas se enfrentaron a un trazado implacable de alta montaña con destino a Abejorral, un terreno donde los duros ascensos característicos de esta subregión provocaron el protagonismo absoluto de los escaladores.

El podio de la fracción reflejó el altísimo nivel de la competencia. Tras el bogotano Jamaica, cruzó la línea de meta en la segunda posición Jaider Muñoz (Team Sistecrédito), mientras que el experimentado Sergio Luis Henao (Nu Colombia) completó el trío de punta, firmando el 1-3 para la escuadra que dirige Raúl Mesa.

Como era de esperarse, la clasificación general sufrió un auténtico revolcón en las rampas hacia Abejorral. El liderato cambió de manos y ahora es comandado por Javier Jamaica. Su escolta inmediato en la lucha por el título es Jaider Muñoz (Team Sistecrédito), y en la tercera plaza se ubica el tolimense Camilo Ardila (Nu Colombia), configurando un podio parcial de lujo de cara a la jornada definitiva de este viernes, el tradicional Circuito Camargo, que pasará por diferentes sectores urbanos del municipio.

Clásica de Ciclismo El Carmen de Viboral – Categoría Élite

Resultados Etapa 3 | El Carmen de Viboral – Abejorral – El Carmen de Viboral (116 km)

1 Javier Jamaica Nu Colombia 3:22:19″ 2 jaider Muñoz Team Sistecrédito m.t. 3 Sergio Luis Henao Nu Colombia 1:46 4 Camilo Ardila Nu Colombia 1:46 5 David Hoyos Nu Colombia 1:46

Clasificación General Individual