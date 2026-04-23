Ruta
Javier Jamaica abre con un Top 10 la participación del Nu Colombia en la Vuelta a Asturias
El equipo de ciclismo Nu Colombia comenzó con buenas sensaciones este jueves su participación en la Vuelta a Asturias 2026, luego de que Javier Jamaica se metiera entre los mejores de la jornada inaugural al finalizar en la séptima posición de la etapa entre Oviedo y Benia de Onís, disputada sobre 155,5 kilómetros. El corredor bogotano cruzó la meta a 31 segundos del vencedor del día, el francés Gabriel Layrac, para firmar un arranque positivo del conjunto morado en territorio español.
Gracias a su actuación en la fracción inaugural, Jamaica quedó igualmente ubicado en la séptima casilla de la clasificación general, a 42 segundos del liderato, ratificando el buen momento con el que el Nu Colombia ha venido compitiendo en su gira europea. El resultado mantiene al equipo colombiano bien instalado en la pelea desde el primer día de una de las carreras por etapas más tradicionales del calendario ibérico.
En cuantos a los dos escarabajos del Movistar Team, Diego Pescador y Nairo Quintana también se reportaron en el grupo principal a 31 segundos del ganador del día, al igual que Sergio Luis Henao y Rodrigo Contreras del equipo continental colombiano.
La jornada de apertura presentó un trazado quebrado y selectivo desde la salida en Oviedo hasta la llegada en Benia de Onís, sobre un recorrido de 155,5 kilómetros y cerca de 2.882 metros de desnivel acumulado, condiciones que empezaron a marcar diferencias entre los hombres llamados a pelear la clasificación general. En ese contexto, el conjunto dirigido por Raúl Mesa respondió con solidez y dejó a su mejor hombre en una posición importante de cara a lo que viene.
“Fue una etapa rápida, con mucho movimiento y con un final que exigía estar bien ubicados. Me sentí bien, el equipo hizo un gran trabajo y arrancar en el Top 10 siempre da confianza. Esto apenas comienza, quedan días importantes y la idea es seguir peleando adelante”, señaló Javier Jamaica al término de la jornada.
La Vuelta a Asturias 2026 continuará este viernes 24 de abril con su segunda etapa, que unirá Llanes con Pola de Lena sobre 140,8 kilómetros, con cuatro pasos de montaña en el alto de La Cruz (2ª), La Colladiella (1ª), Cueña (2ª) y El Carabanzo (3ª) a solo siete kilómetros de la meta, en una jornada en la que el Nu Colombia buscará seguir ganando terreno en la clasificación general.
Vuelta Asturias Julio Alvarez Mendo (2.1)
Resultados Etapa 1 | Oviedo – Benia de Onís (155,5 km)
|1
|Gabriel Layrac
|AVC Aix-en-Provence Dole
|3:18:30
|2
|Miguel Heidemann
|REMBE | rad-net
|m.t.
|3
|Samuel Fernández
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|4
|Álvaro Sagrado
|Team Storck – MRW Bau
|m.t.
|5
|Adam Smith
|AVC Aix-en-Provence Dole
|m.t.
|6
|Edgar Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|0:31
|7
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:31
|8
|Nil Gimeno
|Equipo Kern Pharma
|0:31
|9
|Mark Lightfoot
|AVC Aix-en-Provence Dole
|0:31
|10
|Jonathan Lastra
|Euskaltel-Euskadi
|0:31
|13
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:31
|15
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:31
|17
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|0:31
|19
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:31
|34
|Carlos Alberto Gutiérrez
|Nu Colombia
|2:17
|56
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|6:14
|57
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|6:14
Ruta
Tour de los Alpes: gran victoria de Lennart Jasch en la cuarta etapa con destaque de Juan Felipe Rodríguez
En una jornada montañosa llena de emoción, el ciclista alemán Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling Team) ganó la cuarta etapa del Tour de los Alpes 2026, mientras que el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) mantuvo el liderato a un día de terminar la carrera.
El pedalista teutón se llevó la victoria del penúltimo capítulo de la ronda europea disputada entre las localidades italianas de Laces y Arco, con un recorrido 174,5 kilómetros. Jasch supo manejar brillantemente sus límites en la parte final y aguantó en solitario hasta la meta. Segundo entró el italiano Matteo Sobrero (Lidl – Trek) a 10 segundos del ganador.
En cuanto a los escarabajos, Egan Bernal (Ineos Grenadiers) cerró el top 10, llegando en grupo de favoritos 20 segundos después del vencedor del día. Con el mismo tiempo en la casilla 16° se reportó Juan Felipe Rodríguez (EF Education – Aevolo), quien estuvo escapado algunos kilómetros. Por otro lado, Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) se retiró de la carrera.
Mañana se disputará la quinta y última jornada del Tour de los Alpes 2026, elaborada sobre 128,6 kilómetros con salida en Trento y final en la ciudad de Bolzano, al norte de Italia, donde conoceremos al sucesor del australiano Michael Storer, campeón del año pasado.
Tour of the Alps (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Arco – Trento (167,8 km)
|1
|Lennart Jasch
|Tudor Pro Cycling Team
|4:28:06
|2
|Matteo Sobrero
|Lidl-Trek
|0:10
|3
|Federico Iacomoni
|Team UKYO
|0:11
|4
|Florian Stork
|Tudor Pro Cycling Team
|0:20
|5
|Thymen Arensman
|INEOS Grenadiers
|0:20
|6
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:20
|7
|Tom Pidcock
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:20
|8
|Jakob Omrzel
|Bahrain Victorious
|0:20
|9
|Embret Svestad-Bårdseng
|INEOS Grenadiers
|0:20
|10
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|0:20
|16
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|0:20
|DNF
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|No finalizó
Clasificación General Individual
|1
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|15:41:32
|2
|Thymen Arensman
|INEOS Grenadiers
|0:04
|3
|Egan Bernal
|INEOS Grenadiers
|0:04
|4
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:06
|5
|Mattia Gaffuri
|Team Picnic PostNL
|0:15
|6
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:19
|7
|Jakob Omrzel
|Bahrain – Victorious
|0:29
|8
|Chris Harper
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:29
|9
|Alex Tolio
|Bardiani CSF 7 Saber
|0:29
|10
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|0:29
|24
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|1:29
Ruta
Orgullo Paisa dispone lo mejor de su nómina para afrontar la Vuelta Bantrab en Guatemala
El equipo Orgullo Paisa continúa su proyección internacional y en esta oportunidad dirá presente en la quinta edición de la Vuelta Bantrab, que se disputará en Guatemala del 29 de abril al 3 de mayo de 2026.
El equipo de los antioqueños viajará este lunes 27 de abril rumbo a territorio centroamericano con una nómina competitiva conformada por: Yeison Reyes, Kevin Castillo, Alejandro Osorio, David Santiago Gómez, Bernardo Suaza y Juan Felipe Osorio, bajo la dirección técnica de Juan Pablo Suárez.
“Vamos con un equipo bastante competitivo encabezado por Yeison Reyes y Kevin Castillo. Esperamos hacer un gran papel, estamos muy motivados y queremos estar en los primeros lugar y traerle una alegría a Antioquia”, indicó Suarez.
La competencia contará con cinco exigentes etapas para un total de más de 660 kilómetros de recorrido, combinando jornadas de alta montaña y circuitos que exigirán lo mejor de cada corredor.
La jornada inicial recorrera 161 kilómetros entre Amatitlán, Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa, San Bernardino y final en Retalhuleu. La segunda etapa tendrá un trazado de 119,3 kilómetros entre San Felipe, Coatepeque, Catarina y San Rafael, con final en el pie de la Cuesta.
El tercer capítulo será un circuito de 132 kilómetros en la Autopista Los Altos, en Quetzaltenango, mientras que la cuarta etapa recorrerá 152,5 kilómetros entre El Migrante, Salcajá, Alaska, Los Encuentros, Tecpán y Patzicía, siendo una de las jornadas más exigentes del evento.
La carrera chapina cerrará con un circuito de 100 kilómetros en la Ciudad de Guatemala, en el sector de Bantrab Reforma – Plaza Costa Rica, donde se definirá la clasificación general.
La participación en esta competencia internacional representa una nueva oportunidad para que el Orgullo Paisa continúe consolidando su proceso deportivo, enfrentando rivales de alto nivel y dejando en alto el nombre de Antioquia y de Colombia.
*Con Información Prensa Orgullo Paisa
Ruta
La nueva edición de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito tendrá un recorrido súper exigente
La Federación Colombiana de Ciclismo presentó oficialmente el recorrido de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, una edición que combinará exigencia montañosa, jornadas estratégicas y una contrarreloj individual decisiva para coronar a la nueva campeona de la carrera en su undécima edición.
Del 2 al 7 de junio, el pelotón recorrerá más de 600 kilómetros a través de seis etapas que atravesarán Cundinamarca, Tolima, Quindío y Risaralda, con finales en alto y puertos emblemáticos que pondrán a prueba la resistencia, la táctica y la capacidad escaladora de las mejores ciclistas del país y de los equipos extranjeros participantes.
La carrera abrirá con una fracción de alta exigencia en territorio cundinamarqués, con el doble paso por el Alto del Sisga, saliendo de manera controlada de Chía, avanzando hasta Villapinzón y haciendo el retorno para terminar en Tocancipá, en un trazado ondulado y acumulativo que premiará la regularidad y tendrá una llegada al sprint.
La segunda jornada mantendrá el protagonismo de la montaña con dos ascensos tradicionales: el paso por el Alto del Vino y el exigente Alto del Trigo, antes del arribo a Guaduas. Será un día clave para las aspirantes al título, en un recorrido que favorece ataques lejanos y estrategias ofensivas.
La tercera fracción, que se llevará a cabo entre Honda y Girardot, tendrá un perfil más rodador, la cuál ofrecerá oportunidades para las corredoras más rápidas y para los equipos interesados en controlar la carrera. Sin embargo, el desgaste acumulado podría abrir espacio a fugas estratégicas rumbo a Girardot.
La etapa reina, tendrá como escenario cumbre el mítico Alto de La Línea, uno de los puertos más emblemáticos del ciclismo colombiano, que por segunda ocasión en la historia recibirá al pelotón femenino élite y Sub-23. El ascenso final, tras el paso por Cajamarca, será determinante para la clasificación general y perfila diferencias importantes entre las favoritas.
El pelotón continuará en la quinta etapa por el Eje Cafetero en una jornada quebrada que incluirá el paso por el Alto del Roble y un recorrido técnico antes del arribo a Santuario. Una fracción que puede generar movimientos tácticos en la antesala de la contrarreloj final.
La Vuelta se definirá con una exigente contrarreloj individual de 30 kilómetros entre el Ingenio Risaralda (cerca de La Virginia) y Apía. Una prueba contra el reloj que exigirá potencia, administración del esfuerzo y precisión técnica, ideal para consolidar o revertir diferencias en la clasificación general.
La Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026 presenta un recorrido equilibrado, con alta presencia de montaña y un cierre contra el cronómetro que garantiza espectáculo hasta el último kilómetro. La combinación de puertos históricos y escenarios estratégicos reafirma el compromiso con el fortalecimiento y la proyección del ciclismo femenino colombiano en el calendario nacional.
Recorrido Oficial Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026
ETAPA 1 – martes 2 de junio
Chía – Tocancipá – Gachancipá – Cruce Sesquilé – Alto del Sisga – Chocontá – Villapinzón – retorno a 2km – Villapinzón – Chocontá – Alto del Sisga – Gachancipá – Tocancipá / 121 km.
ETAPA 2 – miércoles 3 de junio
Cota – Siberia – Alto del Vino – La Vega – Villeta – Alto del Trigo – Guaduas /118 km.
ETAPA 3 – jueves 4 de junio
Honda – Cambao – Guataquí – Nariño – Girardot / 116 km.
ETAPA 4 – viernes 5 de junio
Girardot – Variante Ibagué – Cajamarca – Alto de La Línea / 116 km.
ETAPA 5 – sábado 6 de junio
Armenia – Alto del Roble – Pereira – Avenida Américas – Mercasa – Cerrito – La Virginia – Ingenio Risaralda – Santuario / 107 km.
ETAPA 6 – domingo 7 de junio
CRI – Ingenio Risaralda (cerca a La Virginia) – Apia / 30 km.
*Con Información de Fedeciclismo