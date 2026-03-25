Dylan Groenewegen se queda con el duelo de sprinters en la Ronde Van Brugge – Tour de Brujas

El sprinter neerlandés Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) ganó la Ronde Van Brugge – Tour de Brujas, antes conocida como Classic Brugge-De Panne y que el año pasado fue ganada por el boyacense Juan Sebastián Molano de forma espectacular.

El podio de la clásica belga que estrenó nuevo nombre lo completaron el belga Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) y el alemán Max Kanter (XDS Astana Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

El único pedalista colombiano en competencia, el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG), campeón el año pasado, no pudo terminar la carrera debido a una caída causada por un activista climático que se le atravesó en la vía.

Groenewegen, que completó su tercer triunfo del año, sucedió en el palmarés de la clásica belga al colombiano Juan Sebastián Molano, quien salió vencedor el año pasado, en una prueba que cambió de denominación para esta temporada.

¡UN CIERRE DE CARRERA ACCIDENTADO!



Dylan Groenewegen se quedó con el primer lugar del Tour de Brujas con un tiempo de 4hrs, 15 min y 58 seg.



Luka Mezgec sufrió una terrible caída en el cierre y quedó muy lastimado.#CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/EsteNid6OS — DSPORTS (@DSports) March 25, 2026

Resultados Ronde Van Brugge – Tour of Bruges ME (1.UWT)

Bruges – Bruges (202,9 km)