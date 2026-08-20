Jasper Philipsen sale victorioso en la segunda etapa del Renewi Tour y se pone líder

La Vuelta a España 2026 ya vive su ambiente de gran carrera en Mónaco, donde se realizó la ceremonia de presentación de los equipos antes de la salida oficial de este sábado. La ronda ibérica comenzará en el Principado con una contrarreloj individual y reunirá a varios de los grandes nombres del pelotón internacional, encabezados por Tadej Pogacar, residente en Mónaco y vigente bicampeón del mundo, quien llega con el objetivo de conquistar la única Gran Vuelta que falta en su extraordinario palmarés.

“Llevaba mucho tiempo queriendo correr La Vuelta. Nos sentamos en diciembre y lo hablamos. Tenía muchas ganas de hacerlo, también porque la salida es en Mónaco”, explicó Pogacar, que disputó precisamente en la ronda española su primera Gran Vuelta, en 2019, cuando terminó tercero en la general antes de cumplir los 21 años. “Este año era el momento adecuado para disputar tanto el Tour de Francia como La Vuelta. Ha sido poco tiempo, pero creo que ha sido suficiente para recuperarme”, añadió el esloveno, quien busca convertirse en el noveno ciclista de la historia en ganar las tres Grandes Vueltas.

El gran duelo sentimental y deportivo volverá a tener acento esloveno, porque en la salida también estará Primoz Roglic, cuatro veces campeón de La Vuelta y dueño del mejor historial en esta carrera entre todos los participantes. El corredor del Red Bull-Bora-Hansgrohe llega marcado por el accidente que sufrió a finales de julio mientras entrenaba y no ocultó que su preparación estuvo lejos de ser ideal: “En lugar de prepararme, hice rehabilitación. Hace tres semanas, hasta ponerme los calcetines era muy difícil. Todavía no puedo acostarme del lado derecho, pero estoy lo suficientemente bien como para empezar La Vuelta”.

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Roglic no compite desde el campeonato nacional esloveno de finales de junio y asumirá la carrera con cautela. “Al final, conseguí entrenar un poco. Para los diez kilómetros de la primera etapa en Mónaco, debería ir bien, pero luego veré día a día cómo va”, dijo con su habitual humor. “No he corrido ninguna Gran Vuelta este año, así que será bonito competir en una distancia un poco mayor”, agregó el campeón de 2019, 2020, 2021 y 2024, que vuelve a la carrera donde ha construido buena parte de su leyenda.

Entre los aspirantes a la clasificación general también aparece Richard Carapaz, quien llega con confianza tras un gran Tour de Francia, donde ganó dos etapas y conquistó el maillot de la montaña. “Tenemos un objetivo claro: luchar por la clasificación general. Sabemos que tenemos una buena oportunidad y no queremos desaprovecharla”, afirmó el ecuatoriano del EF Education-EasyPost. Sobre Pogacar, el campeón olímpico fue directo: “Por supuesto, Tadej Pogacar es el mejor corredor del mundo y le tengo un gran respeto. Nunca he estado en la posición de luchar con él la general de una Gran Vuelta, así que creo que será emocionante para mí. Voy a darlo todo”.

Otro nombre importante será Felix Gall, líder del Decathlon CMA CGM, quien viene de ganar la Vuelta a Burgos y aspira a un nuevo podio en una Gran Vuelta tras ser segundo en el Giro de Italia. “Estoy muy contento con la preparación y la victoria en la Vuelta a Burgos. Me dio mucha confianza y grandes expectativas”, dijo el austriaco, aunque reconoció la dimensión del desafío: “Con Tadej aquí, va a ser difícil luchar por la victoria. Sospecho que estará cansado después del Tour de Francia. Es humano, pero es Tadej. Al final, lo único que puedo hacer es centrarme en mí mismo y dar lo mejor de mí”.

La carrera también tendrá grandes cazadores de etapas. Mads Pedersen, ganador del maillot verde en La Vuelta 2022 y 2025, llega con hambre de más triunfos: “Diría que podemos aspirar a entre cinco y siete victorias de etapa. Será difícil, pero creemos que es posible; de lo contrario, no tendría sentido estar aquí”, afirmó el líder del Lidl-Trek. El danés también anticipó el duelo con Wout van Aert: “Para mí, siempre es un placer competir contra un corredor de ese nivel”. El belga, por su parte, fue claro sobre el plan del Visma-Lease a Bike: “Mi objetivo, y el del equipo, es tener el mayor éxito posible, ganar tantas etapas como sea posible”.

El protagonismo español tendrá varios focos. Mikel Landa afronta una Vuelta cargada de emoción tras una temporada difícil: “No me he divertido para nada. Ha sido un camino muy largo hasta aquí, así que cualquier cosa me haría feliz. Superemos la primera semana, luego veremos cuáles son nuestros objetivos para esta Vuelta. Solo quiero correr y dejar atrás al resto”, afirmó el vasco. Enric Mas, líder del Movistar Team, volverá a una carrera donde ha logrado sus mejores resultados: “La Vuelta es donde he obtenido mis mejores resultados. Me lo tomaré de forma diferente, porque han pasado dos años desde la última vez que luché por una general. Iré día a día para comprender realmente cómo me siento”. Desde Mónaco hasta Granada, la ronda española promete una batalla abierta entre favoritos, vueltómanos en reconstrucción y especialistas dispuestos a encender cada etapa.