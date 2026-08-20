Ruta
Jasper Philipsen sale victorioso en la segunda etapa del Renewi Tour y se pone líder
En otro final para velocistas, Jasper Philipsen salió victorioso en la etapa del Renewi Tour 2026. El corredor belga del Alpecin – Premier Tech, uno de los mejores velocistas del mundo, se impuso contundentemente en el sprint y se convirtió en nuevo líder de la carrera.
El belga, que alcanzó su quinto triunfo en la temporada, se mostró como el más fuerte en el embalaje final. Segundo entró el neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) y tercero finalizó el belga Dries De Bondt (Team Jayco AlUla).
En cuanto a la calsificación general individual, el velocista Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) se apoderó del liderato que estaba en manos del italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek). El podio parcial lo completan el neerlandes Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) y el belga Dries De Bondt (Team Jayco AlUla).
La carrera belga continuará este viernes con la segunda etapa, otra jornada llana de 182 kilómetros con salida en Celles y llegada a Geraardsbergen, en las Ardenas flamencas.
Renewi Tour (2.UWT)
Resultados Etapa 2 | Blankenberge – Ardooie (173,9 km)
|1
|Jasper Philipsen
|Alpecin-Premier Tech
|3:11:27
|2
|Joshua Giddings
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|3
|Søren Wærenskjold
|Uno-X Mobility
|m.t.
|4
|Matteo Milan
|Groupama-FDJ United
|m.t.
|5
|Arvid de Kleijn
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|6
|Arne Marit
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|m.t.
|7
|Zak Erzen
|Bahrain Victorious
|m.t.
|8
|Huub Artz
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|9
|Sam Bennett
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|10
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
Ruta
La Vuelta a España 2026 levanta el telón en Mónaco con Tadej Pogacar como gran favorito
La Vuelta a España 2026 ya vive su ambiente de gran carrera en Mónaco, donde se realizó la ceremonia de presentación de los equipos antes de la salida oficial de este sábado. La ronda ibérica comenzará en el Principado con una contrarreloj individual y reunirá a varios de los grandes nombres del pelotón internacional, encabezados por Tadej Pogacar, residente en Mónaco y vigente bicampeón del mundo, quien llega con el objetivo de conquistar la única Gran Vuelta que falta en su extraordinario palmarés.
“Llevaba mucho tiempo queriendo correr La Vuelta. Nos sentamos en diciembre y lo hablamos. Tenía muchas ganas de hacerlo, también porque la salida es en Mónaco”, explicó Pogacar, que disputó precisamente en la ronda española su primera Gran Vuelta, en 2019, cuando terminó tercero en la general antes de cumplir los 21 años. “Este año era el momento adecuado para disputar tanto el Tour de Francia como La Vuelta. Ha sido poco tiempo, pero creo que ha sido suficiente para recuperarme”, añadió el esloveno, quien busca convertirse en el noveno ciclista de la historia en ganar las tres Grandes Vueltas.
El gran duelo sentimental y deportivo volverá a tener acento esloveno, porque en la salida también estará Primoz Roglic, cuatro veces campeón de La Vuelta y dueño del mejor historial en esta carrera entre todos los participantes. El corredor del Red Bull-Bora-Hansgrohe llega marcado por el accidente que sufrió a finales de julio mientras entrenaba y no ocultó que su preparación estuvo lejos de ser ideal: “En lugar de prepararme, hice rehabilitación. Hace tres semanas, hasta ponerme los calcetines era muy difícil. Todavía no puedo acostarme del lado derecho, pero estoy lo suficientemente bien como para empezar La Vuelta”.
Roglic no compite desde el campeonato nacional esloveno de finales de junio y asumirá la carrera con cautela. “Al final, conseguí entrenar un poco. Para los diez kilómetros de la primera etapa en Mónaco, debería ir bien, pero luego veré día a día cómo va”, dijo con su habitual humor. “No he corrido ninguna Gran Vuelta este año, así que será bonito competir en una distancia un poco mayor”, agregó el campeón de 2019, 2020, 2021 y 2024, que vuelve a la carrera donde ha construido buena parte de su leyenda.
Entre los aspirantes a la clasificación general también aparece Richard Carapaz, quien llega con confianza tras un gran Tour de Francia, donde ganó dos etapas y conquistó el maillot de la montaña. “Tenemos un objetivo claro: luchar por la clasificación general. Sabemos que tenemos una buena oportunidad y no queremos desaprovecharla”, afirmó el ecuatoriano del EF Education-EasyPost. Sobre Pogacar, el campeón olímpico fue directo: “Por supuesto, Tadej Pogacar es el mejor corredor del mundo y le tengo un gran respeto. Nunca he estado en la posición de luchar con él la general de una Gran Vuelta, así que creo que será emocionante para mí. Voy a darlo todo”.
Otro nombre importante será Felix Gall, líder del Decathlon CMA CGM, quien viene de ganar la Vuelta a Burgos y aspira a un nuevo podio en una Gran Vuelta tras ser segundo en el Giro de Italia. “Estoy muy contento con la preparación y la victoria en la Vuelta a Burgos. Me dio mucha confianza y grandes expectativas”, dijo el austriaco, aunque reconoció la dimensión del desafío: “Con Tadej aquí, va a ser difícil luchar por la victoria. Sospecho que estará cansado después del Tour de Francia. Es humano, pero es Tadej. Al final, lo único que puedo hacer es centrarme en mí mismo y dar lo mejor de mí”.
La carrera también tendrá grandes cazadores de etapas. Mads Pedersen, ganador del maillot verde en La Vuelta 2022 y 2025, llega con hambre de más triunfos: “Diría que podemos aspirar a entre cinco y siete victorias de etapa. Será difícil, pero creemos que es posible; de lo contrario, no tendría sentido estar aquí”, afirmó el líder del Lidl-Trek. El danés también anticipó el duelo con Wout van Aert: “Para mí, siempre es un placer competir contra un corredor de ese nivel”. El belga, por su parte, fue claro sobre el plan del Visma-Lease a Bike: “Mi objetivo, y el del equipo, es tener el mayor éxito posible, ganar tantas etapas como sea posible”.
El protagonismo español tendrá varios focos. Mikel Landa afronta una Vuelta cargada de emoción tras una temporada difícil: “No me he divertido para nada. Ha sido un camino muy largo hasta aquí, así que cualquier cosa me haría feliz. Superemos la primera semana, luego veremos cuáles son nuestros objetivos para esta Vuelta. Solo quiero correr y dejar atrás al resto”, afirmó el vasco. Enric Mas, líder del Movistar Team, volverá a una carrera donde ha logrado sus mejores resultados: “La Vuelta es donde he obtenido mis mejores resultados. Me lo tomaré de forma diferente, porque han pasado dos años desde la última vez que luché por una general. Iré día a día para comprender realmente cómo me siento”. Desde Mónaco hasta Granada, la ronda española promete una batalla abierta entre favoritos, vueltómanos en reconstrucción y especialistas dispuestos a encender cada etapa.
Ruta
Tour de Alemania: Louis Barré se queda con el segundo capítulo y le arrebata el liderato a Isaac del Toro
La primera etapa en línea del Tour de Alemania 2026 la ganó el francés Louis Barré, luego de recorrer 201,3 kilómetros, una extensa jornada de 215,3 kilómetros entre las ciudades de Bad Orb y Schwäbisch Hall.
El corredor galo del Team Visma | Lease a Bike, que se convirtió en el nuevo líder de la carrera, atacó en la fase final y llegó en solitario a la meta. El corredor manito Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) entró 2° y el Italiano Giulio Ciccone (Lidl – Trek) se reportó 3°, ambos a 16 segundos del ganador.
En cuanto al otro latinoamericano en competencia, el mexicano Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau) se clasificó en la casilla 17° a 24 segundos del vencedor del día.
La ronda alemana continuará este viernes con la segunda etapa en línea, una jornada ondulada de 197 kilómetros entre la ciudad de Schwäbisch Hall y la localidad de Offenbach an der Queich.
Lidl Deutschland Tour (2.Pro)
Resultados Etapa 1 | Bad Orb – Schwäbisch Hall (215,3 km)
|1
|Louis Barré
|Team Visma | Lease a Bike
|5:15:09
|2
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|0:16
|3
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:16
|4
|Natnael Tesfazion
|Movistar Team
|0:16
|5
|Edoardo Zambanini
|Bahrain Victorious
|0:16
|6
|Bart Lemmen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:16
|7
|Marc Hirschi
|Tudor Pro Cycling Team
|0:22
|8
|Tijmen Graat
|Team Visma | Lease a Bike
|0:24
|9
|Mathieu Burgaudeau
|Team TotalEnergies
|0:24
|10
|Max Schachmann
|Soudal Quick-Step
|0:24
|17
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|0:24
Clasificación General Individual
|1
|Louis Barré
|Team Visma | Lease a Bike
|5:18:18
|2
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|0:09
|3
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:18
|4
|Edoardo Zambanini
|Bahrain Victorious
|0:28
|5
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|0:29
|6
|Benjamín Thomas
|Cofidis
|0:30
|7
|Natnael Tesfazion
|Movistar Team
|0:30
|8
|Bart Lemmen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:30
|9
|Tibor Del Grosso
|Alpecin-Premier Tech
|0:30
|10
|Gorka Sorarrain
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:31
|16
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|0:38
Ruta
Niels Driesen sale vencedor en la jornada inaugural del Tour de l’Avenir con Miguel Ángel Marín en el top 5
En un final lleno de emociones, Niels Driesen ganó la primera etapa del Tour de l’Avenir 2026, que tuvo una jornada ondulada de 151,9 kilómetros, disputada entre las localidades francesas de Caen la Mer / Ouistreham Riva-Bella y Argentan, en la región de Normandía.
La victoria se definió en favor del belga, quien fue más rápido en la definición, superando al noruego Kasper Haugland (Decathlon CMA CGM Development Team) y al italiano Lorenzo Finn (Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente con el mismo tiempo del ganador.
Los dos colombianos tuvieron una gran actuación, el antioqueño Miguel Ángel Marín (EF Education-Aevolo) se clasificó 4°, mientras que el vallecaucano Juan Diego Quintero (INEOS Grenadiers Racing Academy) ingresó en el primer grupo perseguidor, cerrando el top 15, a 36 segundos.
La noticia del día la dio uno de los grandes favoritos, el brasilero Bravo Henrique (Soudal Quick-Step Devo Team) sufrió una caída en la fase final y perdió más de un minuto. En ese mismo grupo se reporto el ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z).
La prestigiosa ronda francesa para corredores sub-23 continuará este viernes, con la segunda etapa, una jornada corta de 116,3 kilómetros, que llevará a los pedalistas de Nogent-le-Rotrou hasta Amboise.
Tour de l’Avenir (2.2U)
Resultados Etapa 1 | Caen la Mer / Ouistreham Riva-Bella – Argentan (151,9 km)
|1
|Niels Driesen
|Lotto-Groupe Wanty
|3:19:43
|2
|Kasper Haugland
|Decathlon CMA CGM Development Team
|m.t.
|3
|Lorenzo Finn
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|m.t.
|4
|Miguel Ángel Marín
|EF Education-Aevolo
|0:29
|5
|Davide Donati
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|0:36
|6
|Thom van der Werff
|Development Team Picnic PostNL
|0:36
|7
|Liam Van Bylen
|Decathlon CMA CGM Development Team
|0:36
|8
|Simone Zanini
|XDS Astana Development Team
|0:36
|9
|Viktor Soenens
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:36
|15
|Juan Diego Quintero
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|0:36