Jason Tesson conquista la tercera edición de la Classic Var con Thomas Silva en el puesto 20°

El corredor galo Jason Tesson (TotalEnergies) conquistó la Classic Var 2026, prueba francesa de categoría (1.1), luego de recorrer 176,6 kilómetros entre las localidades de La Garde y Brignoles.

El podio de la novel carrera francesa de un día, que no contó con participación colombiana, lo completaron el noruego Tord Gudmestad (Decathlon CMA CGM Team) y el neerlandés Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team), quienes ocuparon el 2° y el 3° puesto, respectivamente.

En cuanto al único suramericano en competencia, el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) se quedó sin fuerzas para el remate y se reportó en el puesto 20° con el mismo tiempo del ganador.

Luego de tres ediciones de la carrera francesa, los locales dominan el palmarés con dos victorias, una de Lenny Martinez y la otra de Jason Tesson, mientras que Italia cuenta con el triunfo de Christian Scaroni, quien ganó el año pasado.

¡JASON TESSON GANÓ LA TERCERA EDICIÓN DEL CLASSIC VAR!



Resultados Classic Var (1.1)

La Garde – Brignoles (176,6 km)