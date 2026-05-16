Ruta
Jakob Söderqvist gana la etapa reina del Tour de Hungría y es el nuevo líder
En un final picando hacia arriba, el sueco Jakob Söderqvist se impuso en la etapa reina del Tour de Hungría 2026. El pedalista escandinavo ganó el cuarto capítulo que discurrió entre las ciudades de Mohács y Pécs tras recorrer 147 kilómetros.
El corredor del Lidl Trek fue el más fuerte en el último ascenso y redondeó su gran performance, asaltando el liderato de la general por los 32 segundos que le sacó al español Adrián Benito (Team Polti VisitMalta).
En cuanto a los dos colombianos en competencia, Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) se reportó en el puesto 80° y Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) en la casilla 91°, ambos a más de 16 minutos del ganador.
Con relación a la clasificación general individual, con su victoria el sueco Jakob Söderqvist (Lidl – Trek) se apoderó del liderato. El podio provisional lo completan el francés Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) y el australiano Luke Plapp (Team Jayco AlUla).
La carrera húngara terminará este domingo con una jornada ondulada de 147,1 kilómetros entre Balatonalmádi y Veszprém, donde conoceremos al sucesor del ecuatoriano Harold Martín López, campeón de la última edición.
Tour de Hungría (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Mohács – Pécs (147 km)
|1
|Jakob Söderqvist
|Lidl – Trek
|2:58:08
|2
|Adrián Benito
|Team Polti VisitMalta
|0:32
|3
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|0:41
|4
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|,,
|5
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|6
|Walter Calzoni
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:59
|7
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|,,
|8
|Samuele Zoccarato
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|1:06
|9
|Adrià Pericas
|UAE Team Emirates – XRG
|,,
|10
|Jakob Omrzel
|Bahrain – Victorious
|1:10
|80
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|16:34
|91
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|16:34
Clasificación General Individual
|1
|Jakob Söderqvist
|Lidl – Trek
|13:27:45
|2
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates – XRG
|0:40
|3
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|0:52
|4
|Junior Lecerf
|Soudal Quick-Step
|0:56
|5
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|1:14
|6
|Walter Calzoni
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|1:14
|7
|Adrià Pericas
|UAE Team Emirates – XRG
|1:21
|8
|Jakob Omrzel
|Bahrain – Victorious
|1:25
|9
|Attila Omrzel
|Bahrain – Victorious
|1:34
|10
|Artëm Fofonov
|XDS Astana Team
|1:38
Ruta
¡El qué es caballero repite! Jhonatan Narváez consigue su segundo triunfo en el Giro de Italia 2026
Un final lleno de emociones, Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) ganó la octava etapa del Giro de Italia 2026 al imponerse desde la fuga. Los últimos ascensos, resultaron cruciales para definir el ganador del día, que tuvo al ecuatoriano con las mejores piernas, luego de recorrer 156 kilómetros entre Chieti y Fermo.
El formidable corredor suramericano, que alcanzó su segunda victoria en la ronda italiana, fue el más fuerte de la escapada para superar por 32 segundos al noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility). El grupo de los favoritos llegó a 1:51 por detrás de los escapados con Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) al comando.
El zipaquireño Egan Bernal (Netcompany INEOS) tuvo un buen día ingresando con los mejores en la casilla 25°, mientras que el boyacense Einer Rubio (Movistar) se reportó en el puesto 75° a 7 minutos de Narváez.
Con los resultados en la octava jornada la clasificación general no sufrió cambios importantes en las primeras posiciones. El portugués Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) conservó la ‘Maglia Rosa’, el luso es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) a 3:15.
La ‘Corsa Rosa’ continuará este domingo con la novena etapa, una jornada de 184 kilómetros entre Cervia y Corno alle Scale, que incluye dos premios de montaña y un final picando hacia arriba de 10,8 km al 5,9%.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 8 | Chieti – Fermo (156 km)
|1
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates – XRG
|3:27:26
|2
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|0:32
|3
|Martin Tjøtta
|Uno-X Mobility
|0:42
|4
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|0:44
|5
|Lorenzo Milesi
|Movistar Team
|,,
|6
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|0:48
|7
|Corbin Strong
|NSN Cycling Team
|0:55
|8
|Juan Pedro López
|Movistar Team
|,,
|9
|Wout Poels
|Unibet Rose Rockets
|0:58
|10
|Markel Beloki
|EF Education – EasyPost
|1:00
|25
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|1:53
|75
|Einer Rubio
|Movistar Team
|7:00
Clasificación General Individual
|1
|Afonso Eulálio
|Bahrain – Victorious
|34:28:42
|2
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|3:15
|3
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|3:34
|4
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|4:18
|5
|Jai Hindley
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:23
|6
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|4:28
|7
|Ben O’Connor
|Team Jayco AlUla
|4:32
|8
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|4:56
|9
|Thymen Arensman
|Netcompany INEOS
|5:07
|10
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|5:11
|11
|Markel Beloki
|EF Education – EasyPost
|5:31
|12
|Jan Hirt
|NSN Cycling Team
|5:40
|13
|Igor Arrieta
|UAE Team Emirates – XRG
|5:54
|14
|Derek Gee
|Lidl – Trek
|6:10
|15
|Bernal Egan
|Netcompany INEOS
|6:18
|41
|Einer Rubio
|Movistar Team
|24:44
Ruta
Jon Barrenetxea conquista el Tour de Finisterre; Diego Pescador el colombiano más destacado
En un sprint ajustadísimo, el español Jon Barrenetxea (Movistar Team), hizo valer su punta de velocidad en Quimper para imponerse en el Tour de Finestre, una carrera francesa de categoría 1.1. con 150 kilómetros de recorrido.
El podio de la prueba lo completaron el neerlandés Alex Molenaar (Caja Rural-Seguros RGA) y el francés Clément Venturini (Unibet Rose Rockets), quienes ocuparon el 2° y 3°, puesto, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el quindiano Diego Pescador (Movistar Team) fue el mejor de los nuestros en la casilla 29° a 5 segundos de su compañero de equipo, mientras que el bogotano Javier Jamaica fue el más destacado del NU Colombia en el puesto 34°.
Es la segunda victoria para un español en esta carrera francesa de un día tras el triunfo conseguido por David Bernabéu en 2002. Barrenetxea sucedió en el palmarés al francés Aubin Sparfel, campeón del año pasado.
Tour du Finistère Pays de Quimper (1.1)
Quimper – Quimper (156,2 km)
|1
|Jon Barrenetxea
|Movistar Team
|3:47:04
|2
|Alex Molenaar
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|3
|Clément Venturini
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|4
|Lander Loockx
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|5
|Louis Hardouin
|Van Rysel-Roubaix
|m.t.
|6
|Fernando Barceló
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|7
|Rudy Molard
|Groupama-FDJ United
|+ 00
|8
|Jenthe Biermans
|Cofidis
|m.t.
|9
|Eduard Prades
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|10
|Sandy Dujardin
|Team TotalEnergies
|m.t.
|29
|Diego Pescador
|Movistar Team
|0:05
|34
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|0:05
|38
|Sergio Henao
|Nu Colombia
|0:08
|54
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|0:25
|58
|Camilo Ardila
|Nu Colombia
|0:30
|70
|Sebastián Henao
|Nu Colombia
|0:58
|86
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|5:58
|DNF
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|No finalizó
Ruta
Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026: confirmados siete equipos internacionales
La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó la participación de los siete equipos internacionales que harán parte del pelotón en la undécima edición de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, que se disputará del 2 al 7 de junio por carreteras de Cundinamarca, Tolima, Quindío y Risaralda.
Para esta nueva edición de la carrera, tres equipos internacionales estarán haciendo su debut en la carrera más importante del calendario nacional femenino y una de las de mayor reputación en América: Project Chaos, de Estados Unidos; Toscana Orasi, de Ecuador, y Bravetta, de México, consolidan el carácter internacional de la competencia y fortalecen el intercambio deportivo entre procesos de formación, desarrollo y alto rendimiento del ciclismo femenino.
Junto a ellas estarán el Eneicat CM Team de España, que regresa a la carrera tras su última participación en 2024; además del Patobike BMC (México), Best PC (Ecuador) y Pío Rico (Bolivia), que estuvieron en la última edición y llegan con el objetivo de ser protagonistas en las distintas etapas y de disputar la clasificación general e individual, así como los premios especiales.
Con este anuncio, la Federación continúa avanzando en la consolidación de un evento que promueve el crecimiento del ciclismo femenino en la región y proyecta al país como sede de competencias de carácter internacional.
En los próximos días se darán a conocer más detalles sobre los equipos nacionales participantes.
Recorrido Oficial Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026
ETAPA 1 – martes 2 de junio
Chía – Tocancipá – Gachancipá – Cruce Sesquilé – Alto del Sisga – Chocontá – Villapinzón – retorno a 2km – Villapinzón – Chocontá – Alto del Sisga – Gachancipá – Tocancipá / 121km.
ETAPA 2 – miércoles 3 de junio
Cota – Siberia – Alto del Vino – La Vega – Villeta – Alto del Trigo – Guaduas / 118 km.
ETAPA 3 – jueves 4 de junio
Honda – Cambao – Guataquí – Nariño – Girardot / 116 km.
ETAPA 4 – viernes 5 de junio
Girardot – Variante Ibagué – Cajamarca – Alto de La Línea / 116 km.
ETAPA 5 – sábado 6 de junio
Armenia – Alto del Roble – Pereira – Avenida Américas – Mercasa – Cerrito – La Virginia – Ingenio Risaralda – Santuario / 107 km.
ETAPA 6 – domingo 7 de junio
CRI – Ingenio Risaralda (cerca a La Virginia) – Apia / 30 km.
* Con Información de Fedeciclismo