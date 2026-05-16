Jakob Söderqvist gana la etapa reina del Tour de Hungría y es el nuevo líder

En un final picando hacia arriba, el sueco Jakob Söderqvist se impuso en la etapa reina del Tour de Hungría 2026. El pedalista escandinavo ganó el cuarto capítulo que discurrió entre las ciudades de Mohács y Pécs tras recorrer 147 kilómetros.

El corredor del Lidl Trek fue el más fuerte en el último ascenso y redondeó su gran performance, asaltando el liderato de la general por los 32 segundos que le sacó al español Adrián Benito (Team Polti VisitMalta).

En cuanto a los dos colombianos en competencia, Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) se reportó en el puesto 80° y Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) en la casilla 91°, ambos a más de 16 minutos del ganador.

Con relación a la clasificación general individual, con su victoria el sueco Jakob Söderqvist (Lidl – Trek) se apoderó del liderato. El podio provisional lo completan el francés Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) y el australiano Luke Plapp (Team Jayco AlUla).

La carrera húngara terminará este domingo con una jornada ondulada de 147,1 kilómetros entre Balatonalmádi y Veszprém, donde conoceremos al sucesor del ecuatoriano Harold Martín López, campeón de la última edición.

#TdH2026 Jakob prevails in the tough conditions to take the win and race lead! 🏆 pic.twitter.com/l24xpk3ZAR — Lidl-Trek (@LidlTrek) May 16, 2026

Tour de Hungría (2.Pro)

Resultados Etapa 4 | Mohács – Pécs (147 km)

1 Jakob Söderqvist Lidl – Trek 2:58:08 2 Adrián Benito Team Polti VisitMalta 0:32 3 Luke Plapp Team Jayco AlUla 0:41 4 Junior Lecerf Soudal Quick-Step ,, 5 Benoît Cosnefroy UAE Team Emirates – XRG ,, 6 Walter Calzoni Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:59 7 Alessandro Fancellu MBH Bank CSB Telecom Fort ,, 8 Samuele Zoccarato MBH Bank CSB Telecom Fort 1:06 9 Adrià Pericas UAE Team Emirates – XRG ,, 10 Jakob Omrzel Bahrain – Victorious 1:10

80 Juan Sebastián Molano UAE Team Emirates – XRG 16:34 91 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 16:34

Clasificación General Individual