Ruta
Jaider Muñoz, nuevo líder de la montaña en la edición 34 del Tour de Beaujolais
En la clasificación de los premios de montaña del Tour de Beaujolais 2026, el antioqueño Jaider Muñoz, del Team Sistecrédito, pero que en esta carrera compite representando a la Selección Colombia, se convirtió en el mejor escalador de la carrera francesa y asumió el liderato de los premios de montaña.
El escalador paisa, que terminó en el top 10 de la segunda etapa, logró sumar 8 puntos en el puerto montañoso del Col de Favardy y otro más en el GPM du jour para apoderarse de la codiciada camiseta de las pepas rojas, luego de días de competencia.
En cuanto a la etapa, Joseph Brookes (AVC Aix Provence Dole) fue el ganador en una jornada montañosa de 164 kilómetros que se disputó en los alrededores de Cours (Ródano). El británico cruzó la meta primero por delante de los franceses Paul Conor (Vendée U-Primeo Energie) y Corentin Lequet (Team Atria-Clermont-Ferrand).
La carrera francesa finalizará este domingo con la disputa de la tercera y última etapa, otra jornada montañosa de 150 kilómetros por los alrededores de Villié Morgon, donde conoceremos al sucesor del francés Louis Ferreira, campeón el año pasado.
Ruta
Tour de Beauce: Wilmar Paredes termina 5° en la contrarreloj individual y sigue líder
El pedalista antioqueño Wilmar Paredes (Team Medellín – EPM) mantuvo el liderato en el Tour de Beauce, luego de finalizar en el 5° puesto en la cuarta y penúltima etapa, una contrarreloj individual de 7,9 kilómetros, que se diputó en la ciudad de Québec.
El escarabajo mantuvo el liderato de la prueba norteamericana escoltado por su compatriota, el boyacense Diego Camargo. El podio parcial lo completa el estadounidense Tim McBirney (Project Echelon Racing) a 55 segundos del líder.
La jornada al cronómetro quedó en manos del canadiense Jacob Roy, tras ser el mejor de la crono con un tiempo de 10 minutos y 4 segundos, superando por solo dos segundos a su compatriota Joel Plamondon.
La trigésimo octava edición de la carrera canadiense finalizará este domingo con la quinta y última etapa, una jornada ondulada de 132,6 kilómetros por los alrededores de Saint-Georges, donde conoceremos al sucesor del colombiano Diego Camargo, campeón el año pasado.
Tour de Beauce (2.2)
Resultados Etapa 4 (CRI) | Québec – Québec (7,9 km)
|1
|Jacob Roy
|Les Régis p/b GROUPE AUTOMAX
|10:04
|2
|Joel Plamondon
|Québec
|0:02
|3
|Marshall Erwood
|Whoosh – NZ Cycling Project
|0:02
|4
|Nicolas Gauthier
|Les Rouleurs
|0:02
|5
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|0:03
|6
|Tim McBirney
|Project Echelon Racing
|0:08
|7
|Robin Plamondon
|Vélo Cartel Racing / Siboire
|0:11
|8
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:12
|9
|Laurent Gervais
|Project Echelon Racing
|0:12
|10
|Jérôme Gauthier
|Project Echelon Racing
|0:15
Clasificación General Individual
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|12:27:32
|2
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:47
|3
|Tim McBirney
|Project Echelon Racing
|0:55
|4
|Léo Roy
|Entreposage Bluebird Québec en vélo
|1:05
|5
|Adam Lewis
|APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery
|1:07
|6
|Kent Ross
|Cascadia
|1:09
|7
|Óscar Sevilla
|Team Medellín – EPM
|1:28
|8
|Quentin Cowan
|Entreposage Bluebird Québec en vélo
|1:29
|9
|Joel Plamondon
|Québec
|1:37
|10
|Quinn Felton
|Project Echelon Racing
|2:02
Ruta
Clásica Rubén Darío Gómez: Mauricio Zapata gana la crono inicial de la entre los sub-23
El cronómetro dictó sentencia en la primera etapa de la Clásica Rubén Darío Gómez 2026. La victoria le correspondió a Mauricio Zapata (Team Sistecrédito), quien impuso el mejor tiempo en la crono inicial de la Clásica Ciclística Rubén Darío Gómez, disputada este sábado por los alrededores del municipio de Belén de Umbría sobre una distancia de 14 kilómetros.
Zapata fue el más rápido de la jornada al cronómetro con un tiempo de 29:24” a una velocidad media de 28,57 km / h. El segundo puesto lo ocupo a Samuel Arias (Family Bike Polibikes) a 54 segundos y en el tercer puesto se clasificó Juan Diego Quintero (Garroteros Valle) a 57” segundos.
Un total de 57 ciclistas sub-23 tomaron la partida en la crono inaugural, en una carrera que durante 3 días de competencia se exigirán al máximo para suceder al santarrosano Santiago Sánchez, campeón el año pasado.
En las otras categoría los ganadores fueron Emanuel Restrepo (Team Sistecredito), en los juveniles, Edwar Arley Ramírez (Canapro) entre los juveniles y Jennifer Quiñones (Team Polibikes Risaralda) en la rama femenina.
La carrera risaraldense, que termina el lunes festivo en el municipio de Santa Rosa de Cabal, vivirá su segunda jornada este domingo con una etapa montañosa de 69 kilómetros, que se disputará entre la Virginia y Santuario, con un puerto final de segunda categoría.
Ruta
Tour Auvergne-Rhone-Alpes: embestida de Isaac del Toro al Grand Colombier con Luke Tuckwell salvando el liderato
El mexicano Isaac del Toro firmó este sábado una tremenda victoria al imponerse en la séptima y penúltima etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026, disputada entre La Bridoire y el Grand Colombier con un recorrido de 133,6 kilómetros, en una jornada clave para la clasificación general.
El corredor latinoamericano del UAE Team Emirates-XRG impuso un gran paso en la subida final y terminó llevándose el triunfo por delante del español Juan Ayuso (Lidl – Trek), 2° a 24 segundos y del noruego Tobias Halland Johannessen, quien entró 3° a 38 segundos. El mejor colombiano del día fue el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) en la casilla 29° a más de 9 minutos.
La jornada montañosa presentó un perfil de alta exigencia, con final explosivo en el Grand Colombier, un terreno ideal para los escaladores, donde Del Toro volvió a demostrar sus grandes condiciones y dejó claro que esta recuperado para encarar de la mejor froma el Tour de Francia.
En la clasificación general, el de Ensenada (Baja California) descontó tiempo y se coló al tercer cajón del podio a falta de solo una etapa para el cierre de la carrera, que esta dominada sorpresivamente por el australiano Luke Tuckwell (Red Bull – BORA – hansgrohe), mientras que el estadounidense Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike), escaló al segundo puesto a 42 segundos del líder.
La jornada final de la carrera francesa, antes conocida como el Critérium du Dauphiné, vivirá este domingo su octava y última etapa, otra jornada súper montañosa de 120,1 kilómetros entre Beaufort y Plateau de Solaison – Brison, donde conoceremos al sucesor del esloveno Tadej Pogačar, ganador el año pasado.
Tour Auvergne – Rhône-Alpes (2.UWT)
Resultados 7 | La Bridoire – Grand Colombier (133,6 km)
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|3:41:41
|2
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|0:24
|3
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|0:38
|4
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:41
|5
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|0:41
|6
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|1:17
|7
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|1:21
|8
|Cristian Rodríguez
|XDS Astana Team
|2:29
|9
|José Félix Parra
|Caja Rural-Seguros RGA
|2:31
|10
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|2:33
|27
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|9:51
|95
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|35:17
Clasificación General Individual
|1
|Luke Tuckwell
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|25:59:09
|2
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:42
|3
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|0:49
|4
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|1:06
|5
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:33
|6
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|1:54
|7
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|1:59
|8
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|2:17
|9
|Cristian Rodríguez
|XDS Astana Team
|2:33
|10
|José Félix Parra
|Caja Rural-Seguros RGA
|3:02
|22
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|13:00
|59
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|1:00:02