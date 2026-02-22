Iván Romeo se consagra campeón de la Vuelta a Andalucía; Juan Diego Quintero el mejor colombiano

En un final lleno de emociones, Iván Romeo se consagró campeón de la Vuelta a Andalucía 2026. El español, de 22 años, mantuvo el liderato en la última etapa de 167,8 kilómetros disputada este domingo entre La Roda de Andalucía y Lucena.

Los puestos de honor de la prueba andaluza los completaron el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) y el británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

El mejor colombiano de la general fue Juan Diego Quintero (Petrolike) en la casilla 34° a más de 3 minutos del campeón, mientras que Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) finalizó en el puesto 59° y Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) finalizó 98°.

La última victoria de etapa quedó en manos del Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), quien llegó en solitario a la meta 10 segundos por delante del danés Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG). Tercero entró el francés Romain Grégoire (Groupama – FDJ United) a 12 segundos del ganador.

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.Pro)

Resultados Etapa 5 | La Roda de Andalucía – Lucena (167,8 km)

1 Thomas Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 3:43:52 2 Jan Christen UAE Team Emirates – XRG 0:10 3 Romain Grégoire Groupama – FDJ United 0:12 4 Alex Aranburu Cofidis ,, 5 Aleksandr Vlasov Red Bull – BORA – hansgrohe ,, 6 Iván Romeo Movistar Team ,, 7 Andreas Leknessund Uno-X Mobility ,, 8 Afonso Braz Groupama – FDJ United 0:14 9 Tim Wellens UAE Team Emirates – XRG 0:21 10 Axel Zingle Team Visma | Lease a Bike 0:31

37 Juan Diego Quintero Petrolike 0:32 74 Samuel Flórez Modern Adventure Pro Cycling 6:23 87 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 9:42



Iván Romeo, campeón de la Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista del Sol 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)

Clasificación General Final

1 Iván Romeo Movistar Team 18:47:10 2 Andreas Leknessund Uno-X Mobility 0:07 3 Thomas Pidcock Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:27 4 Jan Christen UAE Team Emirates – XRG 0:44 5 Romain Grégoire Groupama – FDJ United ,, 6 Alex Aranburu Cofidis 0:51 7 Aleksandr Vlasov Red Bull – BORA – hansgrohe 0:54 8 Clément Braz Groupama – FDJ United 0:56 9 Tim Wellens UAE Team Emirates – XRG 1:03 10 Jon Barrenetxea Movistar Team 1:11