Ruta
Iván Romeo se consagra campeón de la Vuelta a Andalucía; Juan Diego Quintero el mejor colombiano
En un final lleno de emociones, Iván Romeo se consagró campeón de la Vuelta a Andalucía 2026. El español, de 22 años, mantuvo el liderato en la última etapa de 167,8 kilómetros disputada este domingo entre La Roda de Andalucía y Lucena.
Los puestos de honor de la prueba andaluza los completaron el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) y el británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
El mejor colombiano de la general fue Juan Diego Quintero (Petrolike) en la casilla 34° a más de 3 minutos del campeón, mientras que Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) finalizó en el puesto 59° y Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) finalizó 98°.
La última victoria de etapa quedó en manos del Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), quien llegó en solitario a la meta 10 segundos por delante del danés Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG). Tercero entró el francés Romain Grégoire (Groupama – FDJ United) a 12 segundos del ganador.
Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | La Roda de Andalucía – Lucena (167,8 km)
|1
|Thomas Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|3:43:52
|2
|Jan Christen
|UAE Team Emirates – XRG
|0:10
|3
|Romain Grégoire
|Groupama – FDJ United
|0:12
|4
|Alex Aranburu
|Cofidis
|,,
|5
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|6
|Iván Romeo
|Movistar Team
|,,
|7
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|,,
|8
|Afonso Braz
|Groupama – FDJ United
|0:14
|9
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates – XRG
|0:21
|10
|Axel Zingle
|Team Visma | Lease a Bike
|0:31
|37
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|0:32
|74
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|6:23
|87
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|9:42
Clasificación General Final
|1
|Iván Romeo
|Movistar Team
|18:47:10
|2
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|0:07
|3
|Thomas Pidcock
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:27
|4
|Jan Christen
|UAE Team Emirates – XRG
|0:44
|5
|Romain Grégoire
|Groupama – FDJ United
|,,
|6
|Alex Aranburu
|Cofidis
|0:51
|7
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:54
|8
|Clément Braz
|Groupama – FDJ United
|0:56
|9
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates – XRG
|1:03
|10
|Jon Barrenetxea
|Movistar Team
|1:11
|34
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|3:34
|59
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|17:04
|98
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|47:09
Ruta
Juan Ayuso gana la última etapa de la Vuelta al Algarve y se queda con el título; Daniel Felipe Martínez en el top 10
La etapa final de la Volta al Algarve 2026, con llegada al Alto do Malhão, terminó a favor del español Juan Ayuso que logró batir en un sprint cuesta arriba al británico Oscar Onley para quedarse con el título en la carrera portuguesa.
El podio de la competencia lusa lo completaron el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) y el portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG), quienes ocuparon el 2° y 3°, puesto, respectivamente.
Con relación a los colombianos Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) fue el mejor de los nuestros en el 7° puesto a 1:53, mientras que Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) finalizó en la casilla 16° y Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) en la posición 18°.
Ayuso, de 23 años, que alcanzó su primera victoria del año, sucedió al danés Jonas Vingegaard, campeón del año pasado. Es importante mencionar que esta carrera la ganó en 2023 el colombiano Daniel Felipe Martínez.
Volta ao Algarve em Bicicleta (2.Pro)
Resultados Etapa 5 | Faro – Malhão (Loulé) (148,4 km)
|1
|Juan Ayuso
|Lidl – Trek
|3:20:02
|2
|Oscar Onley
|INEOS Grenadiers
|,,
|3
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|,,
|4
|João Almeida
|UAE Team Emirates – XRG
|0:04
|5
|Thomas Gloag
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|0:06
|6
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|0:14
|7
|Jarno Widar
|Lotto Intermarché
|0:30
|8
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:30
|9
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|0:34
|10
|Dylan van Baarle
|Soudal Quick-Step
|0:43
|15
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|0:49
|17
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|1:06
|46
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|6:51
|81
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|10:46
|127
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|17:27
Clasificación General Final
|1
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|15:51:12
|2
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|0:14
|3
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|0:59
|4
|Oscar Onley
|INEOS Grenadiers
|1:22
|5
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|1:40
|6
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:53
|7
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|1:53
|8
|Florian Lipowitz
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:15
|9
|Thymen Arensman
|INEOS Grenadiers
|2:18
|10
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|2:35
|16
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|4:32
|18
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|4:59
|40
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|13:42
|106
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|34:12
|136
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|45:43
Ruta
Isaac del Toro sigue haciendo historia y consigue su primer título del año en el UAE Tour; Harold Tejada termina 4°
El campeón mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) conquistó la octava edición del UAE Tour en los Emiratos Árabes, tras mantener el liderato en la última etapa, una jornada llana de 149 kilómetros disputada en Abu Dabi.
El pedalista latinoamericano se subió a lo más alto del podio de la carrera emiratí, acompañado del italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) y del australiano Lucas Plapp (Team Jayco AlUla), segundo y tercero en la clasificación general.
El colombiano Harold Tejada (XDS Astana Team), que firmó la mejor actuación de su carrera en el World Tour, terminó en la cuarta posición a 1:25 del ganador. Sergio Higuita (XDS Astana Team) concluyó 33°, Nairo Quintana (Movistar Team) finalizó 34° y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) se clasificó 93°.
La última etapa se la llevó Jonathan Milan (Lidl – Trek) luego de ganar al sprint, en la que el italiano claramente volvió a ser el más rápido, alcanzando su tercera victoria en la carrera, esta vez por delante del noruego Erlend Blikra (Uno-X Mobility) y del australiano Sam Welsford (INEOS Grenadiers), mientras que Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) se reportó en la casilla 12°.
UAE Tour (2.UWT)
Resultados Etapa 7 | Zayed National Museum – Abu Dhabi Breakwater (149 km)
|1
|Jonathan Milan
|Lidl – Trek
|2:56:48
|2
|Erlend Blikra
|Uno-X Mobility
|m.t.
|3
|Sam Welsford
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|4
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|m.t.
|5
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|m.t.
|6
|Madis Mihkels
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|7
|Gerben Thijssen
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|8
|Luka Mezgec
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|9
|Riley Pickrell
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|10
|Daniel Skerl
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|12
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|32
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|83
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|m.t.
|94
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|21:10:30
|2
|Antonio Tiberi
|Bahrain – Victorious
|0:20
|3
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|1:14
|4
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:25
|5
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|1:34
|6
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto Intermarché
|1:44
|7
|Derek Gee-West
|Lidl – Trek
|1:47
|8
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|1:55
|9
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|2:08
|10
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|2:25
|11
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|2:27
|33
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|7:41
|34
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|7:42
|93
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|33:04
Ruta
Paul Lapeira hace respetar la casa y se queda con el Tour de los Alpes Marítimos
El francés Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM Team) ganó la edición 58° del Tour de los Alpes Marítimos, que no contó con participación colombiana. El corredor galo conquistó la clásica francesa, luego de recorrer 154 kilómetros entre las localidades de Villefranche-sur-Mer y Biot.
El podio de la carrera europea de un día lo completaron el italiano Christian Scaroni (XDS Astana Team) y el británico Simon Carr (Cofidis), quienes ocuparon el 2° y el 3° puesto, respectivamente.
En cuanto al único suramericano en competencia, el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team) llegó rezagado, reportándose en el puesto 59° a más de 9 mimutos del ganador.
Lapeira, de 25 años, que alcanzó su primera victoria del año, sucedió al italiano Christian Scaroni, campeón del año pasado y quien terminó en el podio como subcampeón. Es bueno recordar que esta carrera la ganó en dos oportunidades Nairo Quintana (2022-2020) y Carlos Betancur en 2014.
Resultados Tour des Alpes-Maritimes (1.1)
Villefranche-sur-Mer – Biot (154 km)
|1
|Paul Lapeira
|Decathlon CMA CGM Team
|3:38:08
|2
|Christian Scaroni
|XDS Astana Team
|0:02
|3
|Simon Carr
|Cofidis
|0:02
|4
|Marco Brenner
|Tudor Pro Cycling Team
|0:02
|5
|Lenny Martinez
|Bahrain – Victorious
|0:08
|6
|Ewen Costiou
|Groupama – FDJ United
|0:09
|7
|Axel Mariault
|CIC Pro Cycling Academy
|0:09
|8
|Nicolas Breuillard
|TotalEnergies
|0:09
|9
|Clément Champoussin
|XDS Astana Team
|0:09
|10
|Andrea Mifsud
|Team Polti VisitMalta
|0:09