Iván Romeo le gana el duelo de escapados a Andreas Leknessund en la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía 2026

¡Coronó la escapada! Iván Romeo (Movistar Team) se quedó la victoria en la segunda etapa de la Vuelta de Andalucía-Ruta del Sol 2026, en un recorrido de 138,6 kilómetros que se disputó entre Torrox y Otura. El francés Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) perdió el liderato de la carrera con el ganador del día.

El corredor español, que alcanzó su primera victoria del año, se llevó el triunfo por delante del noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), quien llegó a siete segundos por detrás de su compañero de aventura.

El grupo de favoritos ingresó a 54 segundos de los dos escapados. El embalaje en el lote se lo llevó el español Alex Aranburu (Cofidis) y se quedó con el 3° puesto en la segunda jornada. El mejor colombiano fue Juan Diego Quintero (Petrolike) en la casilla 40° a 3:14 del ganador.

La ronda andaluza continuará este viernes con la disputa de la tercer capítulo, una etapa ondulada de 180,9 kilómetros, que conectará las localidades de Jaén con Lopera, en un trayecto que incluye dos subidas categorizadas.

¡SE LA LLEVÓ EL ESPAÑOL!



Iván Romeo es el ganador de la Etapa 2 de la Vuelta a Andalucía y es el nuevo líder de la general.



Su tiempo fue 3hrs, 27 min y 12 seg.@CastellanosCami#CiclismoEnDSPORTS pic.twitter.com/q2iMXZPhls — DSPORTS (@DSports) February 19, 2026

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.Pro)

Resultados Etapa 2 | Torrox – Otura (138,6 km)

1 Iván Romeo Movistar Team 3:27:12 2 Andreas Leknessund Uno-X Mobility 0:07 3 Alex Aranburu Cofidis 0:54 4 Jan Christen UAE Team Emirates – XRG 0:54 5 Iván Cobo Equipo Kern Pharma 0:54 6 Alessandro Fancellu MBH Bank CSB Telecom Fort 0:54 7 Aleksandr Vlasov Red Bull – BORA – hansgrohe 0:54 8 Adrien Boichis Red Bull – BORA – hansgrohe 0:54 9 Tim Wellens UAE Team Emirates – XRG 0:54 10 Romain Grégoire Groupama – FDJ United 0:54 11 Jefferson Cepeda Movistar Team 0:54 31 Sergio Chumil Burgos Burpellet BH 0:54

40 Juan Diego Quintero Petrolike 3:14 65 Samuel Flórez Modern Adventure Pro Cycling 10:42 105 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 17:46 DNF Alejandro Callejas Petrolike No Finalizó



Iván Romeo, nuevo líder de la Vuelta de Andalucía-Ruta del Sol 2026. (Foto Movistar Team ©Sprint Cycling)

Clasificación General Individual

1 Iván Romeo Movistar Team 7:01:51 2 Andreas Leknessund Uno-X Mobility 0:07 3 Fred Wright Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:54 4 Bastien Tronchon Groupama – FDJ United ,, 5 Alex Aranburu Cofidis ,, 6 Christophe Laporte Team Visma | Lease a Bike ,, 7 Aleksandr Vlasov Red Bull – BORA – hansgrohe ,, 8 Alessandro Fancellu MBH Bank CSB Telecom Fort ,, 9 Jon Barrenetxea Movistar Team ,, 10 Adrien Boichis Red Bull – BORA – hansgrohe ,,