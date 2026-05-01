Iván Ramiro Sosa termina 4° en la sexta etapa del Tour de Turquía tras un esfuerzo titánico y queda 2° en la nueva general

El equipo de ciclismo Nu Colombia volvió este viernes a la competencia en Europa con un inicio prometedor en la primera etapa del GP Anicolor (Portugal) disputada entre Porto de Mós y Oliveira do Bairro sobre 177,8 kilómetros, en una jornada marcada por el minuto de silencio que se guardó en la salida en homenaje a la memoria de Cristian Camilo Muñoz. En lo deportivo, el mejor corredor del conjunto morado fue Sergio Henao, quien finalizó en el séptimo lugar de la etapa.

La fracción quedó en poder del portugués Tiago Antunes (Efapel Cycling), mientras que el español Xabier Berasategi y el también portugués Diogo Gonçalves completaron el podio de la jornada inaugural. Henao cruzó la meta a un segundo del vencedor, en un resultado que deja al equipo colombiano bien ubicado desde el comienzo de la ronda portuguesa.

Para el Nu Colombia, el resultado representa una señal positiva en su regreso al pelotón europeo, luego de los días de duelo vividos por la pérdida de Cristian Camilo Muñoz. La actuación de Sergio Henao, acompañada además por el puesto 11 de Carlos Alberto Gutiérrez, mostró a la escuadra colombiana nuevamente combativa en una carrera de categoría UCI 2.1.



Raúl Mesa y Sergio Henao, en la gira europea del Nu Colombia. (Foto © Nu Colombia)

La etapa presentó un recorrido quebrado, con cerca de 2.788 metros de desnivel acumulado, y un desenlace que seleccionó el grupo principal en los kilómetros finales. En ese contexto, el conjunto dirigido por Raúl Mesa logró mantenerse en la disputa con uno de sus hombres entre los diez mejores del día, en una carrera que marca además el inicio de una nueva etapa del calendario europeo del equipo.

“Fue un día muy especial y muy duro en lo emocional para todos nosotros. Volver a competir después de lo que pasó no era fácil, pero el equipo estuvo unido, respondió bien y este resultado también va por Cristian Camilo. Sabemos que apenas comienza la carrera, pero arrancar con un Top 10 nos da confianza para lo que viene”, señaló Sergio Henao al término de la jornada.

El GP Anicolor 2026 continuará este sábado 2 de mayo con su segunda etapa, prevista entre Oiã (Anicolor) y Costa Nova, nueva oportunidad para que el Nu Colombia siga buscando protagonismo en territorio portugués y homenajeando en carretera a Cristian Camilo Muñoz.



El equipo Nu Colombia, en la jornada inaugural del GP Anicolor. (Foto © Nu Colombia)

Grande Prémio Anicolor (2.1)

Resultados Etapa 1 | Porto de Mós – Oliveira do Bairro (177,8 km)

1 Antunes Tiago Efapel Cycling 4:37:50 2 Berasategi Xabier Euskaltel – Euskadi m.t. 3 Gonçalves Diogo Efapel Cycling m.t. 4 Guerin Alexis Anicolor / Campicarn m.t. 5 Bou Joan Caja Rural – Seguros RGA m.t. 6 Silva Pedro Feira dos Sofás – Boavista m.t. 7 Henao Sergio Nu Colombia m.t. 8 Gálvez Jorge Aviludo – Louletano – Loulé m.t. 9 Carvalho Gonçalo Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua m.t. 10 Nunes Hugo Credibom / LA Alumínios / Marcos Car m.t.