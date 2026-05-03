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Ruta

Iván Ramiro Sosa sube al segundo cajón del podio en el Tour de Turquía con Sebastián Berwick de campeón

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Iván Ramiro Sosa, Sebastián Berwick y Kamiel Bonneu, en el podio del Tour de Turquía 2026. (Foto Caja Rural - Seguros RGA © Tommaso Pelagalli/SprintCyclingAgency)
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