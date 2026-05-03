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Iván Ramiro Sosa sube al segundo cajón del podio en el Tour de Turquía con Sebastián Berwick de campeón
El pedalista cundinamarqués Iván Ramiro Sosa cumplió una destacada actuación en el Tour de Turquía 2026, terminando en el 2° puesto. El escarabajo conquistó su primer podio en Europa con el equipo español Kern Pharma.
El título quedó en manos del oceánico Sebastián Berwick (Caja Rural-Seguros RGA), quien se consagró campeón de la edición 61 de la ronda turca y de paso convirtió en el primer australiano en ganar la carrera otomana. El podio lo completó el belga Kamiel Bonneu (Solution Tech NIPPO Rali).
En cuanto al otro colombiano en competencia, el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA), quien hizo dos top 10, terminó en la casilla 106° a más de una hora del campeón.
En lo referente a la última etapa, la victoria quedó en manos del belga Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise), quien alcanzó su tercera victoria en la prueba turca, todas conseguidas al sprint.
Presidential Cycling Tour of Türkiye (2.Pro)
Resultados Etapa 8 | Ankara – Ankara (105,2 km)
|1
|Tom Crabbe
|Team Flanders-Baloise
|2:11:35
|2
|Jelle Vermoote
|Tarteletto-Isorex
|m.t.
|3
|Stanislaw Aniolkowski
|Cofidis
|m.t.
|4
|Nicolas Breuillard
|Team TotalEnergies
|m.t.
|5
|Davide Ballerini
|XDS Astana Team
|m.t.
|6
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|m.t.
|7
|Stefano Oldani
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|8
|Marc Brustenga
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|9
|Dario Belletta
|Team Polti VisitMalta
|+ 00
|10
|Gabriele Raccagni
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|35
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|131
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|3:39
Clasificación General Final
|1
|Sebastián Berwick
|Caja Rural – Seguros RGA
|26:34:19
|2
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|0:05
|3
|Kamiel Bonneu
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:59
|4
|Jordan Jegat
|TotalEnergies
|1:05
|5
|Nicolas Breuillard
|TotalEnergies
|1:14
|6
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|1:20
|7
|Mikel Bizkarra
|Euskaltel – Euskadi
|1:47
|8
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|1:53
|9
|Ibon Ruiz
|Equipo Kern Pharma
|2:17
|10
|José Félix Parra
|Caja Rural – Seguros RGA
|2:37
|106
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:05:01
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Harold Tejada estaría cerca de fichar por el INEOS Grenadiers
El ciclista colombiano Harold Tejada estaría cerca de convertirse en nuevo corredor del INEOS Grenadiers, de acuerdo con información publicada por el periodista británico Daniel Benson en su Substack especializado en mercado de fichajes del ciclismo internacional. Según Benson, el equipo británico tendría sobre la mesa un acuerdo por tres temporadas para el corredor huilense, actualmente en las filas del XDS Astana Team.
La posible llegada de Tejada al INEOS se enmarcaría en la búsqueda del conjunto británico por reforzar su bloque de escaladores, una de las áreas en las que el equipo estaría trabajando de cara a las próximas campañas. Benson señala que la negociación se encuentra avanzada y que el acuerdo estaría en proceso de finalización, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del INEOS Grenadiers ni del XDS Astana Team.
Tejada, nacido en Pitalito, Huila, el 27 de abril de 1997, viene consolidándose como uno de los ciclistas colombianos más consistentes del pelotón internacional. Actualmente corre para el XDS Astana Team, escuadra WorldTour con la que ha ganado protagonismo en pruebas de alto nivel. Su perfil combina resistencia, capacidad para la media y alta montaña, y experiencia en carreras de tres semanas.
El colombiano viene de firmar una de las victorias más importantes de su carrera al imponerse en solitario en la sexta etapa de la París-Niza, triunfo que representó su primera victoria WorldTour y que confirmó su crecimiento deportivo en el calendario europeo.
De concretarse la operación, Tejada daría un salto importante en su carrera al llegar a una de las estructuras más reconocidas del ciclismo mundial, un equipo históricamente protagonista en las grandes vueltas y con una fuerte tradición de corredores colombianos en sus filas. Para INEOS, el fichaje representaría sumar un gregario de lujo para la montaña y un corredor con margen para asumir mayores responsabilidades en carreras por etapas.
Por ahora, la información queda en el terreno del mercado de fichajes. Sin embargo, el reporte de Daniel Benson, uno de los periodistas más reconocidos en la cobertura de transferencias del ciclismo internacional y exeditor jefe de los CyclingNews y VeloNews, pone el nombre de Harold Tejada en el radar de uno de los movimientos más interesantes para el ciclismo colombiano de cara a la próxima temporada.
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Top 5 de los ciclistas colombianos activos con más victorias
La rica historia del ciclismo colombiano se ha escrito con letras mayúsculas en los últimos 40 años. Los escarabajos y los sprinters nacionales han sido grandes protagonistas en la última década, ganando etapas alrededor del mundo en importantes carreras del calendario UCI.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le presenta a todos nuestros lectores el top 5 de los ciclistas colombianos que cuentan con más triunfos y que todavía siguen activos.
Fernando Gaviria – 31 años *52 victorias (7 triunfos en las grandes vueltas con 5 en el Giro y 2 en el Tour)
Nairo Quintana – 36 años *52 victorias (8 triunfos en las grandes vueltas con 3 en el Giro, 3 en el Tour y 2 en la Ronda Ibérica)
Juan Sebastián Molano – 31 años *28 victorias (2 triunfos en las grandes vueltas, los dos en la Ronda Ibérica)
Egan Bernal – 29 años * 23 victorias (3 triunfos en las grandes vueltas con 2 en el Giro y 1 en la Ronda Ibérica)
Iván Ramiro Sosa – 28 años *18 victorias (Sin triunfos en la grandes vueltas)
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Brandon Vega segundo en el critérium del Tour de Gila; Walter Vargas sigue líder de la general
En una jornada vibrante en el centro de Silver City al estilo critérium, Brandon Vega firmó un destacado segundo lugar tras una carrera de alta exigencia, mientras que Walter Vargas defendió con éxito su liderato en la clasificación general individual.
La competencia, disputada sobre un circuito urbano de 69,5 kilómetros, terminó realizándose bajo un clima agradable y vientos suaves, condiciones ideales para una jornada rápida pero exigente. Desde la primera vuelta se conformó una fuga de tres corredores que nunca dio tregua al pelotón, consolidando diferencias de hasta 30 segundos y manteniéndose firme hasta la meta.
Vega fue protagonista absoluto, rodando todo el día en la escapada y demostrando fortaleza a lo largo del trayecto. En el sprint final, el bogotano cruzó en la segunda posición, solo por detrás del estadounidense Patrick Welch (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery). Tercero se reportó el norteamericano Cole Kessler (Modern Adventure Pro Cycling).
“Fue un criterio muy duro, uno de los más exigentes que he hecho. Estuve todo el día en la fuga, eso le da más mérito al resultado. Faltó poco para la victoria, pero estoy contento”, señaló Vega tras la etapa.
El plan inicial del equipo era jugar sus cartas al final, pero la dinámica de carrera cambió rápidamente: “Se me dio la fuga y el profe me dijo que la mantuviéramos hasta meta. Trabajamos muy bien juntos para sostener la diferencia”, añadió.
Con este resultado, el GW Erco Shimano no solo celebró un nuevo podio, sino que mantuvo intactas sus aspiraciones, respaldadas además por el sólido rendimiento de Robinson López, quien continúa al frente de la clasificación de la montaña.
La carrera estadounidense finalizará este domingo con la quinta y última etapa, una jornada montañosa de 161,9 kilómetros de recorrido entre Silver City y Piños Altos (Estado de Nuevo México), donde conoceremos al sucesor del estadounidense Kieran Haug, campeón el año pasado.
RESULTADOS CUARTA ETAPA