Iván Ramiro Sosa sigue en la cúspide del Tour de Turquía tras defender con éxito el liderato en la quinta jornada

El pedalista colombiano Iván Ramiro Sosa, del Kern Pharma, defendió con éxito el liderato en el Tour de Turquía 2026, tras disputarse la quinta etapa, de 180,7 kilómetros entre la ciudad de Patara y el balneario de Kemer, en la provincia de Antalya.

Sosa, supera por 13 segundos al australiano Sebastian Berwick (Caja Rural – Seguros RGA). El tercer cajón del podio lo completa el francés Nicolas Breuillard (Team TotalEnergies) a 21 segundos del colombiano.

En lo que respecta a la jornada, esta quedó en manos del neerlandes Casper van Uden (Team Picnic PostNL), que le ganó en el embalaje al polaco Marcin Budziński (MBH Bank CSB Telecom Fort), mientras que sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) se clasificó 126° a más de 14 minutos del ganador.

La carrera otomana continuará este viernes con la sexta etapa, una jornada con final en alto entre Antalya y Feslikan, con un recorrido de 127,9 kilómetros, en la que se pondrán a prueba nuevamente los escaladores.

Presidential Cycling Tour of Türkiye (2.Pro)

Resultados Etapa 5 | Patara – Kemer (180,7 km)

1 Casper van Uden Team Picnic PostNL 4:06:09 2 Marcin Budziński MBH Bank CSB Telecom Fort ,, 3 Nikita Tsvetkov Bardiani CSF 7 Saber ,, 4 Dario Igor Belletta Team Polti VisitMalta ,, 5 Davide Ballerini XDS Astana Team ,, 6 Stefano Oldani Caja Rural – Seguros RGA ,, 7 César Macías Burgos Burpellet BH ,, 8 Lorenzo Conforti Bardiani CSF 7 Saber ,, 9 Jonas Rickaert Alpecin-Premier Tech ,, 10 Henok Mulubrhan XDS Astana Team ,, 50 Iván Ramiro Sosa Kerna Pharma m.t. 126 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 14:08



Ivan Ramiro Sosa, líder del Tour de Turquía 2026. (Foto Equipo Kern Pharma © Sprint Cycling)

Clasificación General Individual