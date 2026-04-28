Iván Ramiro Sosa se reencuentra con el triunfo en la tercera etapa del Tour de Turquía

Siguen las victorias colombianas en carreras del calendario UCI, esta vez el turno le correspondió a Iván Ramiro Sosa, quien se reencontró con el triunfo, llevándose la tercera etapa del Tour de Turquía 2026, la primera jornada montañosa disputada sobre un trayecto de 132,7 kilómetros entre Marmaris y Kıran.

El escarabajo, que demostró ser el más fuerte en la fase montañosa, realizó una gran exhibición en el alto de Kiran, lanzando el ataque definitivo a 5 kilómetros de meta para sumar su primera victoria con el equipo Kern Pharma y vestirse de líder. Al colombiano los escoltaron el australiano Sebastián Berwick (Caja Rural-Seguros RGA) y el francés Nicolás Breuillard (Team TotalEnergies), quienes se reportaron 2° y 3° respectivamente.



Iván Ramiro Sosa, en el podio como ganador de la tercera etapa del Tour de Turquía 2026. (Foto © Tour of Türkiye)

En cuanto a los otros dos colombianos en competencia, el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) terminó en la casilla 137° y el boyacense Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), quien sufrió una caída, se ubicó en el puesto 145°, ambos a más de 24 minutos de su compatriota.

En lo referente a la clasificación general se presentaron cambios importantes y el colombiano Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) le arrebató el liderato al belga Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise), ganador de los dos primeros capítulos.

La ronda turca vivirá este miércoles la cuarta etapa, de las ocho pactadas, una jornada rompe-piernas de 130,4 kilómetros entre Marmaris y Fethiye, que incluye un puerto montañoso y varios repechos no categorizados.

Presidential Cycling Tour of Turkiye (2.Pro)

Resultados Etapa 3 | Marmaris – Kıran (132,7 km)

1 Iván Ramiro Sosa Equipo Kern Pharma 3:40:25 2 Sebastián Berwick Caja Rural-Seguros RGA 0:09 3 Nicolás Breuillard Team TotalEnergies 0:15 4 Alessandro Fancellu MBH Bank Ballan Telecom Fort 0:26 5 Kamiel Bonneu Solution Tech-NIPPO-Rali 0:30 6 Nicolas Vinokurov XDS Astana Team 0:40 7 Matteo Scalco XDS Astana Team 0:53 8 Henok Mulubrhan XDS Astana Team 0:53 9 Jordan Jegat Team TotalEnergies 0:55 10 Mikel Bizkarra Euskaltel-Euskadi 0:57 11 José Félix Parra Caja Rural-Seguros RGA 0:57 12 Odd Christian Eiking Unibet Rose Rockets 1:00 13 Ibon Ruiz Equipo Kern Pharma 1:04 137 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA 24:27 145 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 25:29



Iván Ramiro Sosa, nuevo líder del Tour de Turquía 2026. (Foto © Equipo Kern Pharma)

Clasificación General Individual