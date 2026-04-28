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Ruta

Iván Ramiro Sosa se reencuentra con el triunfo en la tercera etapa del Tour de Turquía

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Hace 4 horas

el

El colombiano Iván Ramiro Sosa ganó la tercera etapa del Tour de Turquía 2026. (Foto © Tour of Türkiye)
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“Ha sido un esfuerzo muy largo, pero finalmente he podido conseguir el objetivo”: Iván Sosa tras lograr su primera victoria con el Kern Pharma

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Iván Ramiro Sosa, ganador de la tercera etapa del Tour de Turquía 2026. (Foto © Equipo Kern Pharma)
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Dorian Godon gana el prólogo del Tour de Romandía; Daniel Felipe Martínez el mejor colombiano

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28 abril, 2026

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El francés Dorian Godon ganó el prólogo del Tour de Romandía 2026. (Foto Ineos Grenadiers © Getty Images Sports)
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Ranking UCI: los colombianos mejoran en el escalafón con Egan Bernal ascendiendo 15 posiciones

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28 abril, 2026

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El zipaquireño Egan Bernal, el mejor colombiano en el ranking UCI. (Foto Ineos Grenadiers © Getty Images Sport)
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