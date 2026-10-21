Connect with us

Ruta

Iván Ramiro Sosa regresa al World Tour de la mano del EF Education-EasyPost

Publicado

Hace 2 horas

el

El cundinamarqués Iván Ramiro Sosa deja las filas del Kern Pharma y pasa al EF Education-EasyPost. (Foto RMC © Gilberto Chocce)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Clásico RCN Sistecrédito 2026: Kevin Castillo gana la quinta etapa y le arrebata el liderato a Camilo Ardila

Publicado

Hace 45 mins

el

21 octubre, 2026

Por

El risaraldense Kevin Castillo ganó la quinta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Seguir leyendo

Ruta

Juan Camilo Charris correrá la Vuelta a Guatemala con el Momentum Racing

Publicado

Hace 5 horas

el

21 octubre, 2026

Por

Juan Camilo Charris, que este año ganó la última etapa de la Vuelta de la Juventud 2026, correrá la Vuelta a Guatemala. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Seguir leyendo

Ruta

Top 10 de los mejores momentos de Nairo Quintana en su carrera profesional

Publicado

Hace 6 horas

el

21 octubre, 2026

Por

Nairo Quintana ganó dos etapas en la Vuelta a España y fue campeón en 2016. (Foto © La Vuelta)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio