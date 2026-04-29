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Iván Ramiro Sosa mantuvo el liderato en el Tour de Turquía; victoria de Stanislaw Aniolkowski en la cuarta etapa
El pedalista colombiano Iván Ramiro Sosa, del Kern Pharma, siguió comandando la clasificación general de la edición 61 del Tour de Turquía, luego de defender el liderato en la cuarta etapa, de 130,4 kilómetros, que se disputó entre las ciudades de Marmaris y Fethiye, en la región mediterránea turca.
Lo que respecta a la jornada, en el último kilómetro se dio una pelea muy interesante entre los más rápidos. La victoria se resolvió en llegada masiva, en la que el velocista polaco Stanislaw Aniolkowski (Cofidis) fue el más veloz. El canadiense Riley Pickrell (Modern Adventure Pro Cycling) y el italiano Davide Persico (MBH Bank Ballan Telecom Fort) lo escoltaron en la línea de meta.
En cuanto a los otros dos colombianos en competencia, el antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) participó del sprint, pero se quedó sin fuerzas al final y terminó en la casilla 16°, mientras que el boyacense Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) abandonó la carrera.
La carrera otomana continuará este jueves con la quinta etapa, una jornada ondulada entre la ciudad de Patara y el balneario de Kemer, en la provincia de Antalya, con un recorrido de 180,7 kilómetros, que incluye la subida de dos puertos de segunda categoría.
Presidential Cycling Tour of Turkiye (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Marmaris – Fethiye (130,4 km)
|1
|Stanislaw Aniolkowski
|Cofidis
|2:52:50
|2
|Riley Pickrell
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t
|3
|Davide Persico
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|m.t
|4
|Manuel Peñalver
|Team Polti VisitMalta
|m.t
|5
|Marc Brustenga
|Equipo Kern Pharma
|m.t
|6
|Davide Ballerini
|XDS Astana Team
|m.t
|7
|Sente Sentjens
|Alpecin-Premier Tech
|m.t
|8
|Marco Manenti
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t
|9
|César Macias
|Burgos Burpellet BH
|m.t
|10
|Sergio Romeo
|Equipo Kern Pharma
|m.t
|11
|Sean Flynn
|Team Picnic PostNL
|m.t
|16
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t
|73
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|m.t
Clasificación General Individual
|1
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|13:32:34
|2
|Sebastian Berwick
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:13
|3
|Nicolas Breuillard
|Team TotalEnergies
|0:21
|4
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:36
|5
|Kamiel Bonneu
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:40
|6
|Nicolas Vinokurov
|XDS Astana Team
|0:50
|7
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|1:03
|8
|Matteo Scalco
|XDS Astana Team
|1:03
|9
|Jordan Jegat
|Team TotalEnergies
|1:05
|10
|José Félix Parra
|Caja Rural-Seguros RGA
|1:07
|102
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|24:37
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Pogacar impone su ley en Romandía. Sergio Higuita brilla en una dura jornada de montaña
Tadej Pogacar dejó su sello este miércoles en la primera etapa en línea del Tour de Romandía disputada sobre 171,2 kilómetros con salida y llegada en Martigny, en una jornada exigente con paso por puerto de primera categoría en Ovronnaz que movió la clasificación general. El colombiano Sergio Higuita tuvo una destacada actuación y cruzó la meta en la sexta posición, confirmando buenas sensaciones ante varios de los grandes favoritos.
El corredor esloveno del UAE Team Emirates-XRG respondió con autoridad en el terreno decisivo y remató la etapa con la potencia que lo caracteriza, superando en la definición a Florian Lipowitz y Lenny Martinez, segundo y tercero respectivamente, junto al danés Jordan Nordhagen (Vism-Lease a Bike) los únicos que lograron seguir la rueda del ya cuatro veces campeón del Tour de Francia en la trepada a Ovronnaz.
Para Colombia, la jornada resultó positiva con Sergio Higuita entrando sexto en la meta de Martigny a 21 segundos del grupo de cuatro ciclistas que comando Poggy en un resultado muy importante por los nombres de los rivales y por los últimos años del genial corredor paisa, que ha luchado contra viento y marea por recuperar el golpe de pedal que lo llevó a ganar etapa en la Vuelta a España del 2019 y a ser campeón de la Volta a Cataluña en 2022.
El triunfo le permite a Pogacar dar un golpe temprano en la carrera suiza, que se disputará hasta este domingo 3 de mayo, y que reúne a varios de los nombres más fuertes del pelotón mundial que tienen aquí su última cita ante del Giro de Italia que partirá en menos de 10 días en Bulgaria o el Tour de Francia que bajará bandera el 4 de julio en Barcelona.
La carrera continuará este jueves con un recorrido de media montaña entre Rue y Vucherens sobre 173.1 kilómetros.
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Top 5 de los ciclistas colombianos activos con más victorias
La rica historia del ciclismo colombiano se ha escrito con letras mayúsculas en los últimos 40 años. Los escarabajos y los sprinters nacionales han sido grandes protagonistas en la última década, ganando etapas alrededor del mundo en importantes carreras del calendario UCI.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le presenta a todos nuestros lectores el top 5 de los ciclistas colombianos que cuentan con más triunfos y que todavía siguen activos.
Fernando Gaviria – 31 años *52 victorias (7 triunfos en las grandes vueltas con 5 en el Giro y 2 en el Tour)
Nairo Quintana – 36 años *52 victorias (8 triunfos en las grandes vueltas con 3 en el Giro, 3 en el Tour y 2 en la Ronda Ibérica)
Juan Sebastián Molano – 31 años *28 victorias (2 triunfos en las grandes vueltas, los dos en la Ronda Ibérica)
Egan Bernal – 29 años * 23 victorias (3 triunfos en las grandes vueltas con 2 en el Giro y 1 en la Ronda Ibérica)
Iván Ramiro Sosa – 28 años *18 victorias (Sin triunfos en la grandes vueltas)
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La cubana Arlenis Sierra y la brasilera Tota Magalhães, en la nómina del Movistar Team para la Vuelta a España Femenina
El equipo femenino del Movistar Team confirmó la alineación que estará afrontando la Vuelta a España Femenina 2026, que se celebrará del domingo 3 al sábado 9 de mayo con un exigente recorrido de siete etapas por el noroeste de España.
La escuadra telefónica alineará a Liane Lippert, Mareille Meijer, Arlenis Sierra, Tota Magalhães, Sara Martín, Lucía Ruiz y Aude Biannic. Un bloque equilibrado que combina experiencia y juventud, con opciones para destacar en distintos escenarios de carrera.
Un conjunto versátil para todos los terrenos
El conjunto español afronta la carrera con un equipo preparado para responder a las distintas exigencias del recorrido. La experimentada corredora alemana Liane Lippert, con 13 triunfos en su palmarés, aspirará a la victoria parcial en la ronda española tras vencer en etapas del Tour de Francia (2023) y en el Giro de Italia (2024 y 2025).
La sprinter cubana Arlenis Sierra, con 55 victorias a lo largo de su carrera deportiva, buscará sus oportunidades a lo largo de las 5 primeras etapas en territorio gallego y leonés.
La neerlandesa Mareille Meijer, vencedora de la Vuelta a Extremadura 2024, pretenderá asimismo una destacada posición en la general y opciones de triunfo parcial.
Junto a ellas, Tota Magalhães, Sara Martín, Lucía Ruiz y Aude Biannic serán claves en proteger el bloque del equipo y jugar sus bazas.
Un recorrido exigente y decisivo en la montaña
La edición 2026 presenta un trazado de 815 kilómetros repartidos en siete etapas. La carrera arrancará en Galicia, que acogerá las cuatro primeras jornadas con perfiles quebrados y constantes subidas, incluyendo etapas entre Marín, Salvaterra de Miño, Lobios, A Coruña o Antas de Ulla.
Tras el paso por Castilla y León en la quinta etapa (León–Astorga), la prueba se decidirá en Asturias con dos finales en alto consecutivos: Les Praeres (etapa 6), con rampas extremadamente exigentes y el Alto de L’Angliru (etapa 7), uno de los puertos más duros del ciclismo, que coronará a la ganadora final.
*Con Información Prensa Movista Team