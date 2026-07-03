Iván Ramiro Sosa liderará al Kern Pharma en el Sibiu Cycling Tour; el escarabajo va por su segundo título

El equipo español Kern Pharma continúa con su calendario internacional por territorio rumano y en su nómina de viajeros incluyó al colombiano Iván Ramiro Sosa, quien será el jefe de filas en el Sibiu Cycling Tour, carrera UCI de cuatro días de competición, que ya supo ganar en 2018.

“Llegamos a Rumanía con ganas de hacer muy bien las cosas, con Sosa, que ya sabe lo que es ganar aquí, como punta de lanza. Afrontamos con motivación un recorrido muy bonito y que se adecua muy bien a nuestras características para hacer un gran papel”, destacó Dani Navarro, director deportivo del Equipo Kern Pharma.

Rodeando a Sosa, que buscará su segundo título, estarán los españoles Ibai Azanza, Hugo Aznar, Pablo Carrascosa, Iker Gómez y Jorge Gutiérrez, quienes completan un sexteto muy competitivo.

Es bueno recordar que Colombia cuenta con dos títulos en esta prueba, el primero con el zipaquireño Egan Bernal, quien la ganó en 2017 y al año siguiente salió victorioso Iván Ramiro Sosa, mientras que en 2019 Daniel Muñoz fue subcampeón.



Iván Ramiro Sosa, campeón del Sibiu Cycling Tour en 2018. (Foto © Equipo Kern Pharma)

Recorrido Sibiu Cycling Tour 2026

La carrera comenzará con dos semi-etapas en Sibiu. Por la mañana, 110 kilómetros de recorrido con tres pasos por la subida a Calugaru (3,7km al 6,4%) antes de volver a la capital regional. Allí mismo se disputará por la tarde una contrarreloj de 3,2 kilómetros con inicio y final en la Plaza Mayor de la localidad rumana.

La montaña llegará el domingo con la subida final a Paltinis con casi 10 kilómetros al 6,1% de pendiente media. Un tendido ascenso que precederá la etapa reina del día siguiente, con el tradicional ascenso a Balea Lac. Allí se rodará por la afamada carretera Transfagarasan durante 26 kilómetros a un casi constante 5,7% de pendiente hasta superar los 2.000 metros de altitud. La carrera finalizará el martes con una etapa prácticamente llana en Sibiu.

Etapa 1A | 04/07 > Sibiu (110 km)

Etapa 1B | 04/07 > Sibiu – CRI (3,2 km)

Etapa 2 | 05/07 > Sibiu – Paltinis Arena (158 km)

Etapa 3 | 06/07 > Sibiu – Balea Lac (157 km)

Etapa 4 | 07/07 > Sibiu (181 km)

*Con Información Prensa Equipo Kern Pharma