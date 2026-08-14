Iván Ramiro Sosa, en la alineación del equipo Kern Pharma para la Vuelta a España

El equipo español Kern Pharma confirmó a los ocho corredores con los que afrontará desde el próximo sábado 22 de agosto su tercera participación en la Vuelta a España con un potente bloque de ocho corredores que aúna la experiencia, juventud y talento necesario para volver a brillar en la carrera. Entre los elegidos aparece el colombiano Iván Ramiro Sosa.

Tras ser operado de su lesión en la arteria ilíaca, el escalador colombiano se ha reencontrado con su mejor versión en los últimos meses. Alzó los brazos en el Tour de Turquía con una exhibición en Kiran, obtuvo la medalla de plata en los Campeonatos Nacionales y cosechó sendos puestos de prestigio en la Mercan’Tour Classic, terminó 2º, tras su compañero Ibon Ruiz y top 5 en la Clásica Terres de l’Ebre.

La nómina la completan Iñigo Elosegui, Marc Brustenga, Iván Cobo, Urko Berrade, Ibon Ruiz, Diego Uriarte y Mats Wenzel. Una alineación que garantiza presencia en todos los terrenos, con capacidad para disputar etapas de tú a tú desde la fuga, dar pelea en la media y alta montaña y buscar sus oportunidades en las llegadas al sprint.

“Prometemos nuestro máximo esfuerzo y compromiso al aficionado. Seguimos soñando en grande porque creemos en nosotros mismos y en lo que hacemos, y la Vuelta a España es una gran oportunidad de demostrárselo a todo el mundo”, dijo Juanjo Oroz, manager general del equipo Kern Pharma.

La nómina del Kern Pharma para la Vuelta a España 2026. (Foto © Equipo Kern Pharma)

*Con Información Prensa Equipo Kern Pharma