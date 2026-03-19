Iván Ramiro Sosa, confirmado por el Kern Pharma para reaparecer en la Volta a Catalunya

Reconocimiento y agradecimiento. El presidente de la Confederación Panamericana de Ciclismo, José Miguel Peláez, valoró el trabajo y esfuerzo que viene haciendo Colombia por uno de sus deportes icónicos: el ciclismo, en marco del congreso del ente continental que se cumplió en la capital cordobesa con la presencia de la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz.

“Gracias ministra por el apoyo y por lo que está haciendo por el ciclismo. Queremos impulsar velódromos en los países de América y este año se entregará uno nuevo (el de Mosquera) y se va a remodelar también el de Medellín”, destacó el también vicepresidente de la Unión Ciclista Internacional.

Como la gran carrera que es, la segunda jornada del Campeonato Panamericano de Ruta se llevó a cabo en el Pueblito Cordobés y la jefe de cartera fue la encargada de instalar la reunión del organismo continental, que contó con la participación del presidente de la UCI, David Lappartient.



El presidente de la UCI, David Lappartient, en el Congreso de la Copaci. (Foto Carlos Cruz © FCC)

“Este Panamericano de Ruta confirma a Colombia como referente por el talento de sus ciclistas y la capacidad de organizar grandes eventos, por eso además de agradecer el voto de confianza de la UCI y la Copaci, quiero extenderles una invitación: a que sigamos pedaleando juntos por un mejor continente a través del deporte”, destacó la ministra Duque.

En la mesa principal también estuvo presente la campeona olímpica, Mariana Pajón, nueva integrante del comité ejecutivo de la UCI, quien destacó que estos certámenes dejan múltiples beneficios para la región sede.

“Montería y Córdoba vivieron momentos difíciles y tenían que refrescar la motivación con un gran evento. Definitivamente el deporte nos une, abre oportunidades y hace que estemos bien”, destacó.



El presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Darío Galeano y Mariana Pajón, integrante del Comité Ejecutivo de la UCI. (Foto Carlos Cruz © FCC)

Por su parte, el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Galeano, señaló que tanto el Panamericano de Ruta como los procesos de formación de las Escuelas de Talentos, el Programa Avanzado de Desarrollo -PAD- y otros como los Juegos Intercolegiados, impulsados desde el Gobierno Nacional, son fundamentales para el desarrollo deportivo del país.

El Campeonato Panamericano de Ruta sigue su programación este jueves, con las pruebas de CRI sub-23 y élite masculino en Montería. La ministra del Deporte acompañará la definición de ambas pruebas, luego de liderar a primera hora el sexto comité organizador de los Juegos Nacionales y Paranacionales Córdoba Sucre 2027.

*Con Información de Mindeporte