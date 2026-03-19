Ultímas Notícias
Iván Ramiro Sosa, confirmado por el Kern Pharma para reaparecer en la Volta a Catalunya
El equipo español Kern Pharma confirmó su nómina para la primera carrera WorldTour de la temporada, la Volta a Catalunya, que se realizará del 23 al 29 de marzo. En la alineación aparece el colombiano Iván Ramiro Sosa, quien reaparece después de su gran actuación en el campeonato nacional de ruta, donde fue 2° en la prueba de fondo detrás de Egan Bernal.
La escuadra Pro Team, manejada por Juanjo Oroz escogió al luxemburgués Mats Wenzel y a los españoles Hugo Aznar, Urko Berrade, Pablo Carrascosa, Jorge Gutiérrez y Diego Uriarte.
la 105ª edición tendrá un recorrido exigente y variado que recorrerá la geografía catalana de norte a sur y de la costa a la alta montaña, incorporando sedes hasta ahora inéditas. Una de ellas es Mont-roig del Camp, que acogerá la salida de la tercera jornada.
La ronda catalana iniciará con una etapa ondulada de 172,7 kilómetros con salida y llegada en Sant Feliu de Guíxols que dejará la puerta abierta a todo tipo de perfiles de ciclistas capaces de luchar por la primera camiseta de líder.
Finalmente, la Volta a Catalunya 2026 se cerrará con su tradicional circuito en la ciudad de Barcelona, que en los dos últimos años fue dominado por eslovenos: Tadej Pogacar en 2024 y Primoz Roglic en la pasada temporada.
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Copaci destacó el trabajo del Ministerio del Deporte en el desarrollo del ciclismo
Reconocimiento y agradecimiento. El presidente de la Confederación Panamericana de Ciclismo, José Miguel Peláez, valoró el trabajo y esfuerzo que viene haciendo Colombia por uno de sus deportes icónicos: el ciclismo, en marco del congreso del ente continental que se cumplió en la capital cordobesa con la presencia de la ministra del Deporte, Patricia Duque Cruz.
“Gracias ministra por el apoyo y por lo que está haciendo por el ciclismo. Queremos impulsar velódromos en los países de América y este año se entregará uno nuevo (el de Mosquera) y se va a remodelar también el de Medellín”, destacó el también vicepresidente de la Unión Ciclista Internacional.
Como la gran carrera que es, la segunda jornada del Campeonato Panamericano de Ruta se llevó a cabo en el Pueblito Cordobés y la jefe de cartera fue la encargada de instalar la reunión del organismo continental, que contó con la participación del presidente de la UCI, David Lappartient.
“Este Panamericano de Ruta confirma a Colombia como referente por el talento de sus ciclistas y la capacidad de organizar grandes eventos, por eso además de agradecer el voto de confianza de la UCI y la Copaci, quiero extenderles una invitación: a que sigamos pedaleando juntos por un mejor continente a través del deporte”, destacó la ministra Duque.
En la mesa principal también estuvo presente la campeona olímpica, Mariana Pajón, nueva integrante del comité ejecutivo de la UCI, quien destacó que estos certámenes dejan múltiples beneficios para la región sede.
“Montería y Córdoba vivieron momentos difíciles y tenían que refrescar la motivación con un gran evento. Definitivamente el deporte nos une, abre oportunidades y hace que estemos bien”, destacó.
Por su parte, el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Rubén Galeano, señaló que tanto el Panamericano de Ruta como los procesos de formación de las Escuelas de Talentos, el Programa Avanzado de Desarrollo -PAD- y otros como los Juegos Intercolegiados, impulsados desde el Gobierno Nacional, son fundamentales para el desarrollo deportivo del país.
El Campeonato Panamericano de Ruta sigue su programación este jueves, con las pruebas de CRI sub-23 y élite masculino en Montería. La ministra del Deporte acompañará la definición de ambas pruebas, luego de liderar a primera hora el sexto comité organizador de los Juegos Nacionales y Paranacionales Córdoba Sucre 2027.
*Con Información de Mindeporte
Ruta
En marcha inscripciones de la Vuelta al Valle 2026 que tendrá participación extranjera
Se acerca la hora del inicio de la Vuelta al Valle “Paraíso de Todos” 2026. El próximo lunes 23 de marzo, con la revisión de licencias y el congresillo técnico, comenzará oficialmente una nueva edición de esta importante competencia del calendario ciclístico nacional, que contará con participación extranjera.
Ese mismo día se realizará también la presentación oficial de la carrera vallecaucana, evento que tendrá lugar en el Centro Cultural Guillermo Barney Materón, en la ciudad de Palmira, a partir de las 4:00 de la tarde, donde serán presentados los equipos participantes de esta edición.
Durante este acto protocolario se realizará igualmente la presentación oficial de la nueva camiseta de la Selección Valle de Ciclismo, así como el anuncio del nuevo patrocinador que acompañará al equipo durante la temporada 2026, una noticia importante para el fortalecimiento del ciclismo vallecaucano.
A pocos días del inicio de la carrera, la Liga Vallecaucana de Ciclismo continúa con el proceso de inscripción de corredores a través de la página www.liciclismovalle.com, la cual ya registra una importante participación de equipos del lote nacional, así como de escuadras provenientes de Ecuador.
Una de las grandes novedades para esta edición será el regreso de la competencia femenina, categoría que disputará las últimas cuatro etapas de la carrera.
Para el presidente de la Liga, Jarlinson Pantano, es muy gratificante contar con una destacada participación de equipos y poder realizar su segunda Vuelta al Valle como presidente de la entidad, consolidando este evento como uno de los eventos más importantes del ciclismo regional.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle
Ruta
Matys Grisel se consagró campeón del Tour de Taiwán 2026; Lucas Carstensen se quedó con la etapa final
El Tour de Taiwán 2026 quedó en manos de Matys Grisel (Lotto Intermarché). El francés, de 20 años, que ganó una etapa en la carrera asiática, defendió sin contratiempos el liderato en la jornada final, disputada entre el municipio de Luye y el lago Liyu.
El podio de la carrera taiwanesa lo completaron el británico Matthew Fox (Lotto Intermarché) y el español Jordi López (Euskaltel – Euskadi), quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.
Grisel, se convirtió en el segundo francés en ganar la carrera asiática sumándose al título de Rémy Di Grégorio, conseguido en 2014. Tras veintidós ediciones, los australianos dominan el palmarés de la prueba con seis victorias en total.
La jornada final la ganó el alemán Lucas Carstensen (Kinan Racing Team), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria en la temporada, luego de recorrer 153,7 kilómetros en territorio taiwanés.
Tour de Taiwán (2.1)
Resultados Etapa 5 | Luye Township Office – Liyu Lake Visitor Center (153,7 km)
|1
|Lucas Carstensen
|Kinan Racing Team
|3:24:47
|2
|Liam Walsh
|Ccache x Bodywrap
|m.t.
|3
|Yoshiki Terada
|Team UKYO
|m.t.
|4
|Dusan Rajovic
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|m.t.
|5
|Paul Hennequin
|Euskaltel-Euskadi
|m.t.
|6
|Jeroen Meijers
|Victoria Sports Pro Cycling
|m.t.
|7
|Iván Cobo
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|8
|Célestin Wattelle
|Team Novo Nordisk
|m.t.
|9
|Andrea D’Amato
|Team UKYO
|m.t.
|10
|Lorenzo Quartucci
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Matys Grisel
|Lotto-Intermarché
|13:37:18
|2
|Matthew Fox
|Lotto-Intermarché
|0:04
|3
|Jordi López
|Euskaltel-Euskadi
|0:05
|4
|Nil Gimeno
|Equipo Kern Pharma
|0:09
|5
|Dylan Hopkins
|Roojai Insurance Winspace
|0:13
|6
|Iván Cobo
|Equipo Kern Pharma
|0:13
|7
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|0:13
|8
|Carter Bettles
|Roojai Insurance Winspace
|0:13
|9
|Lorenzo Quartucci
|Burgos Burpellet BH
|0:14
|10
|Yuma Koishi
|KINAN Racing Team
|0:14