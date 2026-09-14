MountainBike
Iván Felipe López termina 4° en la prueba del cross country olímpico de los Juegos Suramericanos 2026
Se disputó la prueba masculina del cross country olímpico (XCO) en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en la que Iván Felipe López estuvo cerca del podio y al final se tuvo que conformar con el 4° puesto a 2:24, mientras que Jhonatan Botero cerró el top 5 a 2:27.
La prueba de Mountain Bike, que contó con la participación de las mejores ciclomontañistas, se disputó en su totalidad en el Circuito MTB, emplazado en el Autódromo del Club Atlético de Rafaela, que tuvo 3,5 kilómetros de distancia, de acuerdo con lo estipulado por la UCI.
El ganador de la prueba fue el argentino Joel Contreras, que completó las ocho vueltas de la exigente competencia en 1 hora, 24 minutos y 37 segundos, para quedarse con el primer lugar y entregarle la primera presea dorada a Argentina.
Apenas diez segundos después cruzó la meta el brasileño Alex Malacarne, quien se quedó con la medalla de plata. El tercer escalón del podio también fue para Brasil: Ulan Bastos, que finalizó la competencia 1 minuto y 33 segundos después del campeón.
Resultados Cross Country Olímpico (XCO)
MountainBike
Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: Gloria Irene Garzón 6° en la prueba del Mountain Bike
Se llevó a cabo la prueba femenina del cross country olímpico (XCO) en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, en la que Gloria Irene Garzón terminó en la sexta posición a 4:39 y Ana María Roa en el octavo lugar a 6:28.
La competencia, desarrollada en la Ciudad de Rafaela, contó con la participación de las mejores ciclomontañistas de la región con participación de Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Ecuador y Perú.
La ganadora fue la chilena Catalina Vidaurre, quien se quedó con el primer lugar después de dominar la prueba, de principio a fin, con un tiempo de 1:14:50, en un circuito demasiado rápido, muy plano y donde hizo presencia un fuerte viento.
Chile hizo el 1-2, luego de que Florencia Monsálvez lograra el segundo puesto y la medalla de plata. El podio lo completó la brasilera Karen Fernandes Olimpio.
Resultados Cross Country Olímpico (XCO)
MountainBike
Jhonatan Botero, listo para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026
El corredor del GW Erco Sportfitness, Jhonatan Botero, ya se encuentra en Rafaela, Argentina, donde representará a Colombia en la prueba de Mountain Bike en la modalidad del Cross Country Olímpico (XCO) de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La competencia está programada para este lunes 14 de septiembre, en el circuito ubicado en el Curvón Sur del Autódromo Ciudad de Rafaela.
El antioqueño llega a esta cita internacional después de una temporada en la que ha conseguido importantes resultados que le permitieron obtener su clasificación a los Suramericanos. Ahora, afrontará un circuito de aproximadamente cuatro kilómetros por vuelta, con diferentes obstáculos naturales y artificiales, entre ellos arena, piedras, troncos y lomos de tierra.
Tras realizar el reconocimiento del escenario, Botero entregó sus primeras impresiones sobre las condiciones que encontrará en competencia y destacó el nivel de los corredores que estarán en la línea de salida.
“Hoy tuvimos la oportunidad de rodar, es un circuito demasiado rápido, muy plano, las temperaturas bastante bajas, mucho viento y sabemos que los corredores con los que nos vamos a enfrentar son demasiado buenos, corredores de Argentina, Brasil, Perú, Ecuador. Entonces esperemos que todo salga muy bien, la expectativa es poder obtener una medalla”, señaló Jhonatan Botero.
El director deportivo de GW Erco Sportfitness, Héctor Pérez, también analizó el reto que tendrá el corredor frente a algunos de los principales exponentes del continente y resaltó el proceso que le permitió alcanzar esta convocatoria.
“Se llegan los Juegos Suramericanos, una prueba bastante complicada en el tema del Mountain Bike, específicamente el Cross Country, pues ya llegan potencias de América que realmente tienen un nivel demasiado alto”, explicó Pérez.
El técnico agregó que la clasificación de Botero es producto de los resultados alcanzados durante la temporada y destacó las condiciones con las que llega a esta competencia: “Jonathan está en buena forma, viene andando bien, los números han estado estables. Se buscó mantener una buena meseta después del Campeonato Nacional para afrontar el Campeonato del Mundo y posterior a eso ya se logró recuperar un poco. Aquí vamos con unos buenos números, unas buenas métricas”.
La prueba Élite masculina de XCO reunirá a representantes de diferentes países de la región y tendrá una duración estimada de entre una hora y 20 minutos y una hora y 40 minutos, con el número de vueltas definido por los comisarios antes de la largada.
Para Jhonatan Botero será una nueva oportunidad de competir al más alto nivel internacional, esta vez defendiendo los colores de Colombia y del GW Erco Sportfitness, con el objetivo de luchar por un resultado destacado en los Juegos Suramericanos.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness
MountainBike
Mundial de MTB 2026: Valentina Roa y Juan Fernando Muñoz, los mejores exponentes americanos en el downhill de los élites
Los ciclistas colombianos Valentina Roa y Juan Fernando Muñoz, culminaron como los deportistas más destacados del continente americano en la final élite del downhill, en el marco del Campeonato Mundial de Mountain Bike, que se lleva a cabo en Val di Sole, Italia.
En la rama femenina élite, la austriaca Valentina Höll reconfirmó su hegemonía mundial al quedarse con el título y la medalla de oro tras registrar un tiempo ganador de 4:01.558. La medalla de plata fue para la suiza Lisa Baumann, quien cruzó la meta a 1.728 segundos de la ganadora con un guarismo de 4:03.286, mientras que la británica Harriet Harnden completó el podio al adjudicarse la medalla de bronce con un tiempo de 4:03.604 (+2.046).
Por su parte, la representación colombiana corrió a cargo de Valentina Roa, quien firmó una presentación sólida en el trazado italiano al ubicarse en la casilla 11 del mundo entre 38 participantes de 17 naciones, deteniendo el cronómetro en 4:11.940, a 10.382 segundos de Höll.
En la competencia masculina élite, el canadiense Jackson Goldstone conquistó el maillot arcoíris al imponerse en una definición al límite con un registro final de 3:28.785. El neozelandés Lachlan Stevens-McNab obtuvo la medalla de plata al finalizar a escasas 695 milésimas del vencedor (3:29.480), en tanto que el británico Jordan Williams se reservó la medalla de bronce tras marcar 3:29.487, a tan solo 702 milésimas de la medalla de oro.
La actuación colombiana en esta rama dejó excelentes noticias de la mano de Juan Fernando Muñoz, quien protagonizó una bajada memorable al conseguir una histórica posición 12 del mundo con un registro de 3:34.613, a apenas 5.828 segundos de Goldstone, destacándose de manera especial en el primer sector intermedio al registrar el tiempo más rápido de la jornada (26.917).
Finalmente, el también colombiano Sebastián Holguín cerró la participación nacional en la casilla 44 entre 80 corredores de 31 países, marcando un tiempo total de 3:44.136 (+15.351).
Resultados Damas
Resultados Varones
*Con Información de Fedeciclismo