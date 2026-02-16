Iván Felipe López, ganador del cross country olímpico en la primera válida de la Copa Nacional de MTB

El cundinamarqués Iván Felipe López (Russi Bikes Performance) fue el ganador de la competencia élite en el cross country olímpico (XCO), en la primera válida de la Copa Nacional de MTB, que se disputó en Calarcá, Quindío.

El campeón nacional de XCO fue el mejor en la prueba élite masculina, luego de terminar el recorrido en una hora, 17 minutos y 2 segundos, para superar a Jhonnatan Botero (GW Sportfitness Erco) y Juan Fernando Monroy (Scott Shimano), quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente.

“Creo que es un gran inicio, obviamente el resultado lo dice todo. Las cosas salieron bien, realmente me alegra muchísimo que iniciamos con el pie derecho y vamos a seguirlo haciendo”, dijo López, en declaraciones recogidas por el periodista William Marulanda.

En la categoría élite femenina, Gloria Garzón (Club Bendito Bicio), que también ganó en el Short Track (XCC), se quedó con el primer lugar superando a Angie Milena Lara (Scott Shimano) y a Diana Carolina Pinilla (Boyacá es para Vivirla).

Podio Élite Masculino

🏆 Iván López (Russi Bikes Performance) – 1:17:02

🥈 Jhonnatan Botero (GW Sportfitness Erco) – 1:18:38 (+1:36)

🥉 Juan Fernando Monroy (Scott Shimano) – 1:19:11 (+2:09)

Podio Élite Femenina

🏆 Gloria Garzón (Club Bendito Bicio) – 1:22:20

🥈 Angie Milena Lara (Scott Shimano) – 1:24:23 (+2:03)

🥉 Diana Carolina Pinilla (Boyacá es para Vivirla) – 1:26:56 (+4:36)

Resultados Completos