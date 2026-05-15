Itzulia Women: Mischa Bredewold se queda con la jornada inaugural en Zarautz

La pedalista neerlandesa Mischa Bredewold se quedó la primera etapa de la Itzulia Women 2026. La corredora europea del Team SD Worx – Protime ganó de forma contundente la jornada inaugural de 121,3 kilómetros disputada en las inmediaciones de la localidad de Zarautz, en la provincia de Guipúzcoa, comunidad autónoma del País Vasco.

Bredewold, que la semana pasada ganó una etapa en la Vuelta a España Femenina 2026, marcó la diferencia en la definición superando a sus compatriotas Yara Kastelijn (Fenix-Premier Tech) y Riejanne Markus (Lidl – Trek), segunda y tercera, respectivamente, ambas con el mismo tiempo de la ganadora.

En cuanto a la única colombiana en competencia, la antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) se reportó en la casilla 50° a más de 9 minutos de la ganadora del día.

La quinta edición de la ronda vasca para mujeres continuará este sábado con el segundo capítulo, una jornada rompe-piernas de 138 kilómetros entre Abadiño y Amorebieta-Etxano con cinco subidas de tercera categoría.

Itzulia Women (2.WWT)

Resultados Etapa 1 | Zarautz – Zarautz (121,3 km)