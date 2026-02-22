Ruta
Itamar Einhorn sale victorioso en la jornada inaugural del Tour de Ruanda 2026 con Jhonatan Guatibonza en el 8° puesto
La primera etapa del Tour de Ruanda 2026 quedó en manos de Itamar Einhorn (NSN Development Team). El pedalista israelí fue el más rápido en el embalaje, luego de recorrer 173,6 kilómetros entre las ciudades Rukomo y Rwamagana.
Einhorn superó en el sprint al español Hodei Muñoz (Soudal Quick-Step Devo Team) y al eritreo Mewael Girmay (Istanbul Team), quienes terminaron segundo y tercero, respectivamente.
El único colombiano en competencia, el joven sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza (Movistar Team Academy) entró en el pelotón en el 8° puesto, con el mismo tiempo del ganador.
La carrera africana continuará este lunes con la segunda etapa, una jornada ondulada que tendrá un recorrido de 134,6 kilómetros entre Nyamata y Huye, que incluye dos puertos de montaña categorizados y un final en un pequeño repecho.
Tour du Rwanda (2.1)
Resultados Etapa 1 | Rukomo – Rwamagana (173,6 km)
|1
|Itamar Einhorn
|NSN Development Team
|4:00:05
|2
|Hodei Muñoz
|Soudal Quick-Step Devo Team
|m.t.
|3
|Mewael Girmay
|Istanbul Team
|m.t.
|4
|Henok Mulubrhan
|Eritrea
|m.t.
|5
|Christiaan van Rees
|Development Team Picnic PostNL
|m.t.
|6
|Mauro Cuylits
|Lotto-Groupe Wanty
|m.t.
|7
|Benjamin Boos
|REMBE | rad-net
|m.t.
|8
|Jhonatan Guatibonza
|Movistar Team Academy
|m.t.
|9
|Reuben Thompson
|Lotto-Groupe Wanty
|m.t.
|10
|Luis Fernando Bomfim
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|m.t.
Ruta
Isaac del Toro sigue haciendo historia y consigue su primer título del año en el UAE Tour; Harold Tejada termina 4°
El campeón mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) conquistó la octava edición del UAE Tour en los Emiratos Árabes, tras mantener el liderato en la última etapa, una jornada llana de 149 kilómetros disputada en Abu Dabi.
El pedalista latinoamericano se subió a lo más alto del podio de la carrera emiratí, acompañado del italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) y del australiano Lucas Plapp (Team Jayco AlUla), segundo y tercero en la clasificación general.
El colombiano Harold Tejada (XDS Astana Team), que firmó la mejor actuación de su carrera en el World Tour, terminó en la cuarta posición a 1:25 del ganador. Sergio Higuita (XDS Astana Team) concluyó 33°, Nairo Quintana (Movistar Team) finalizó 34° y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) se clasificó 93°.
La última etapa se la llevó Jonathan Milan (Lidl – Trek) luego de ganar al sprint, en la que el italiano claramente volvió a ser el más rápido, alcanzando su tercera victoria en la carrera, esta vez por delante del noruego Erlend Blikra (Uno-X Mobility) y del australiano Sam Welsford (INEOS Grenadiers), mientras que Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) se reportó en la casilla 12°.
UAE Tour (2.UWT)
Resultados Etapa 7 | Zayed National Museum – Abu Dhabi Breakwater (149 km)
|1
|Jonathan Milan
|Lidl – Trek
|2:56:48
|2
|Erlend Blikra
|Uno-X Mobility
|m.t.
|3
|Sam Welsford
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|4
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|m.t.
|5
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|m.t.
|6
|Madis Mihkels
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|7
|Gerben Thijssen
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|8
|Luka Mezgec
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|9
|Riley Pickrell
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|10
|Daniel Skerl
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|12
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|32
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|83
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|m.t.
|94
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|m.t.
Clasificación General Final
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|21:10:30
|2
|Antonio Tiberi
|Bahrain – Victorious
|0:20
|3
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|1:14
|4
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:25
|5
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|1:34
|6
|Lennert Van Eetvelt
|Lotto Intermarché
|1:44
|7
|Derek Gee-West
|Lidl – Trek
|1:47
|8
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|1:55
|9
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|2:08
|10
|Remco Evenepoel
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|2:25
|11
|Ilan Van Wilder
|Soudal Quick-Step
|2:27
|33
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|7:41
|34
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|7:42
|93
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|33:04
Ruta
Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: definida la nómina de la Selección Colombia
La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó la nómina oficial de la Selección Colombia que representará al país en el Campeonato Panamericano de Ruta 2026, certamen que se disputará del 16 al 22 de marzo en Montería, Córdoba.
El evento continental reunirá a los mejores exponentes del ciclismo de América en las pruebas de contrarreloj individual (CRI) y ruta, en las categorías élite, Sub-23 y juvenil, tanto en damas como en varones.
Categoría Élite Masculina
Walter Vargas (Team Medellín) – CRI / Ruta
Rodrigo Contreras (NU Colombia) – CRI / Ruta
Álvaro José Hodeg (Team Medellín) – Ruta
Fernando Gaviria (Team Caja Rural) – Ruta
Nicolás David Gómez (GW Erco Sportfitness) – Ruta
Wilmar Paredes (Team Medellín) – Ruta
Categoría Sub-23 Masculina
Jerónimo Calderón (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Juan Diego Quintero (Petrolike) – CRI / Ruta
William Colorado (NU Colombia) – Ruta
Jaider Muñoz (Team Sistecrédito) – Ruta
Cristian Damián Vélez (Team Sistecrédito) – Ruta
Alejandro Peña (NU Colombia) – Ruta
Categoría Juvenil Masculina
José Manuel Posada (Antioquia) – CRI / Ruta
Emmanuel Restrepo (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa) – Ruta
Andrés Shaffit Talero (Threshold Team Milosafers) – Ruta
Óscar Iván Restrepo (Team General Sistem) – Ruta
Simón Loaiza (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) – Ruta
Élite Femenina
Diana Carolina Peñuela Martínez (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Camila Andrea Valbuena Roa (Bogotá IDRD) – CRI / Ruta
Laura Daniela Rojas Capera (Team Sistecrédito) – Ruta
Juliana Londoño David (Team Picnic–PostNL) – Ruta
Jannie Milena Salcedo Zambrano (BMC Patobike) – Ruta
Luciana Osorio Betancur (Orgullo Paisa) – Ruta
Juvenil Femenina
Estefanía Castillo López (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Lineth Valentina García Arias (Liga de Cundinamarca) – CRI / Ruta
Salomé Vargas Alzate (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) – Ruta
Ana María Cifuentes Gómez (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) – Ruta
Alix Nicolle Sanabria Moreno (Ciclismo Capital LMC) – Ruta
Emelith Rodríguez Flórez (Liga de Antioquia) – Ruta
Adicionalmente, la convocatoria contempla un grupo de suplentes por categoría que estarán disponibles ante cualquier eventualidad. En la rama élite masculina fueron designados Brayan Stiven Sánchez (Team Medellín) y Juan Diego Hoyos (Team Sistecrédito); en Sub-23 masculino, Andrés Sebastián Umbarila (SHC Cycling Team); en juvenil masculino, Juan Esteban Canchón (Ciclística Trivigliese); en élite femenina, Diana Corrales (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) y Samara Bedoya (Team Sistecrédito); y en juvenil femenina, Valeria Vargas (Team Sistecrédito), completando así la estructura deportiva prevista por la Federación Colombiana de Ciclismo para el Campeonato Panamericano de Ruta 2026 en Montería.
El equipo estará dirigido por el seleccionador nacional William David Vargas, con el respaldo de los mecánicos Óscar de Jesús Guiral, Juan Felipe Vallejo y Zimael Mejía Garcés, además del grupo de masajistas conformado por Daniel Rincón Mariño, José Danilo Suárez Cárdenas y María Camila Muñoz Neira.
Colombia afrontará este Campeonato Panamericano de Ruta con una nómina amplia y equilibrada, que combina experiencia internacional en la categoría élite con el talento emergente de las divisiones Sub-23 y juvenil, en un evento que además tendrá como sede territorio nacional, lo que representa un impulso adicional para el ciclismo colombiano ante su afición.
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Figuras históricas del ciclismo colombiano acompañarán el Gran Fondo Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026
Colombia vivirá una experiencia de talla internacional con el Giro de Italia – Ride Like a Pro 2026, evento que se disputará el 1 de marzo, y que reunirá a cientos de ciclistas aficionados con la presencia confirmada de varias de las grandes figuras del ciclismo nacional.
La organización confirmó la participación del estelar Víctor Hugo Peña, primer escarabajo en vestir el maillot amarillo de líder del Tour de Francia en 2003, tras ganar una contrarreloj individual, su especialidad. “El Tiburón” también suma en su palmarés un triunfo de etapa en el Giro de Italia del año 2000, igualmente en una crono individual.
A él se unirá Freddy González, de amplia trayectoria profesional y con participación en varias ediciones del Giro de Italia. El listado de invitados históricos lo completan Oliverio Rincón, Rafael Acevedo y Miguel Ángel Rubiano, nombres que marcaron época tanto en el ciclismo colombiano como en el europeo.
Estos invitados especiales responden a la gratitud del ciclismo colombiano, un pequeño homenaje del Gran Fondo, a esas grandes figuras que hicieron historia en el Giro de Italia. Con Titulos, sub titulos en la general, camisetas de premios de montaña, múltiples etapas ganadas e inclusive la hermosa maglia verde, la «ciclamino», la clasificación por puntos, con Fernando Gaviria en 2017.
Estos referentes engalanarán la nómina de participantes que enfrentarán los recorridos del Gran Fondo (132 km) y Medio Fondo (84 km), compartiendo carretera, consejos y experiencia con los inscritos, en una jornada que promete exigencia deportiva y emoción.
Más que una carrera: una experiencia italiana completa
Los organizadores del Giro de Italia – Ride Like a Pro buscan que cada participante viva algo más que una competencia. Por eso crearon el VILLAGE, la Fiesta Rosa, un día de celebración para disfrutar la cultura italiana y la pasión por el ciclismo con los cinco sentidos.
El Village se instalará en una locación privilegiada con vista al majestuoso Embalse de Tominé, en el departamento de Cundinamarca, combinando la energía del deporte con la belleza natural de la sabana colombiana.
La Fiesta Rosa incluirá:
Gastronomía italiana: pasta party, pizzas artesanales, vinos, gelato y auténtico espresso. Moda y diseño “Made in Italy”. Música en vivo y muestras culturales durante toda la jornada.
Zona comercial con marcas de ciclismo, tecnología, turismo y estilo de vida. Espacios familiares y actividades recreativas. Zona Pet Friendly para disfrutar en compañía de las mascotas. Además, habrá muestras culturales, musicales y gastronómicas de la Gobernación de Cundinamarca, aliado especial del proyecto en Colombia.
El GRAN FONDO GIRO DE ITALIA RIDE LIKE A PRO se llevará a cabo el 1 de marzo. El proceso de inscripciones está abierto en la página: www.giroditalia-ridelikeaprocolombia.com