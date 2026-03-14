Ruta
Istrian Spring Tour: Santiago Umba 2° y Alejandro Callejas 15° en el único duelo de escaladores
Con un duelo para los escaladores terminó la segunda etapa en línea del Istrian Spring Tour, carrera croata del calendario UCI Europa Tour y en donde dos jóvenes escarabajos se destacaron. El boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) finalizó 2° y el bogotano Alejandro Callejas (Petrolike) cerró el top 15°.
En esta ocasión la victoria le correspondió al belga Matisse Van Kerckhove, del equipo de desarrollo del Team Visma | Lease a Bike, luego de recorrer 130 kilómetros entre Porec y Funtana, en un final en ascenso.
Con relación a la clasificación general, el ganador del día belga Matisse Van Kerckhove (Team Visma | Lease a Bike Development) se apoderó del liderato que estaba en manos del alemán Bruno Kessler (Tudor Pro Cycling Team).
La carrera croata finalizará este domingo con la disputa de la tercera y última etapa, que tendrá un trayecto ondulado de 125 kilómetros con inicio en la ciudad de Pazin y arribo a la ciudad de Umag, donde conceremos al sucesor del francés Adrien Boichis, campeón del año pasado.
Istrian Spring Tour (2.2)
Resultados Etapa 2 | Novigrad – Motovun (130 km)
|1
|Matisse Van Kerckhove
|Team Visma | Lease a Bike Development
|3:10:21
|2
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:06
|3
|Sebastian Putz
|Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies
|0:08
|4
|Matvei Boldyrev
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:20
|5
|Victor Papon
|Nice Métropole Côte d’Azur
|,,
|6
|Patrick Frydkjær
|Lidl – Trek Future Racing
|,,
|7
|Giacomo Ballabio
|Team Vorarlberg
|0:29
|8
|Daan Dijkman
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:31
|9
|Enea Sambinello
|UAE Team Emirates Gen Z
|,,
|10
|Anatol Friedl
|Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies
|,,
|11
|Ugo Fabries
|UAE Team Emirates Gen Z
|,,
|12
|William Smith
|Team Visma | Lease a Bike Development
|,,
|13
|Benjamin Eckerstorfer
|Tirol KTM Cycling Team
|0:36
|14
|Jesper Stiansen
|Tudor Pro Cycling Team U23
|,,
|15
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|0:38
Clasificación General Individual
|1
|Matisse Van Kerckhove
|Team Visma | Lease a Bike Development
|6:24:08
|2
|Sebastian Putz
|Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies
|0:18
|3
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:20
|4
|Victor Papon
|Nice Métropole Côte d’Azur
|0:31
|5
|Matvei Boldyrev
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:33
|6
|Patrick Frydkjær
|Lidl – Trek Future Racing
|0:35
|7
|Jesper Stiansen
|Tudor Pro Cycling Team U23
|0:44
|8
|William Smith
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:45
|9
|Anatol Friedl
|Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies
|0:47
|10
|Giacomo Ballabio
|Team Vorarlberg
|0:47
|11
|Ugo Fabries
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:47
|22
|Alejandro Callejas
|Petrolike
|1:00
Ruta
Isaac del Toro ganó en Camerino y quedó a un paso del título de la Tirreno-Adriático 2026
El mexicano Isaac del Toro firmó este sábado una tremenda exhibición al imponerse en la sexta etapa de la Tirreno-Adriático 2026, disputada entre San Severino Marche y Camerino sobre 188 kilómetros, en una jornada clave para la clasificación general. El corredor de UAE Team Emirates-XRG remató con autoridad en la subida final y consolidó su liderato en la Carrera de los Dos Mares.
Del Toro, que ya vestía la camiseta azul de líder al inicio del día, respondió con jerarquía en el terreno más exigente de la etapa y terminó llevándose la victoria parcial por delante del noruego Tobias Halland Johannessen, segundo a 3 segundos, mientras que el estadounidense Matteo Jorgenson entró tercero en la lucha de favoritos y siguió cediendo terreno en la general.
La fracción presentaba un perfil de alta exigencia, con final explosivo en Camerino, rampas decisivas y más de 4.000 metros de desnivel acumulado, un terreno ideal para que los hombres de la clasificación general marcaran diferencias. Allí, Isaac del Toro volvió a demostrar que atraviesa uno de los mejores momentos de su temporada y que tiene piernas, cabeza y equipo para defender la carrera hasta el final.
En la clasificación general, el de Ensenada (Baja California) reforzó su liderato y quedó más líder a falta de solo una etapa para el cierre de la Tirreno-Adriático 2026. Del Toro manda con 42 segundos sobre Giulio Pellizzari y 43 sobre Matteo Jorgenson, una renta importante antes del último día de competencia este domingo entre Civitanova Marche y San Benedetto del Tronto sobre 142 kilómetros, que en principio no debería alterar de forma sustancial la pelea por un título que apunta a llevarse el mexicano para las huestes del UAE Team Emirates-XRG.
Tirreno-Adriático (2.UWT)
Resultados Etapa 6 | San Severino Marche – Camerino (188 km)
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|4:46:50
|2
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|0:03
|3
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|,,
|4
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:09
|5
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|0:11
|6
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:11
|7
|Ben Healy
|EF Education – EasyPost
|0:21
|8
|Magnus Sheffield
|INEOS Grenadiers
|0:25
|9
|Primož Roglič
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:27
|10
|Andrea Vendrame
|Team Jayco AlUla
|0:32
|23
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|3:14
|93
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|22:20
Clasificación General Individual
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|24:57:20
|2
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:42
|3
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:43
|4
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:15
|5
|Primož Roglič
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:21
|6
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|1:26
|7
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|1:49
|8
|Ben Healy
|EF Education – EasyPost
|1:55
|9
|Magnus Sheffield
|INEOS Grenadiers
|2:02
|10
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|2:06
|19
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|7:15
|81
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|50:28
Ruta
París-Niza: Dorian Godon se lleva una luchada victoria en la recortada penúltima etapa
En la corta y explosiva etapa de la de la París-Niza 2026, recortada por las adversas condiciones climáticas, Dorian Godon (INEOS Grenadiers) se llevó una luchada victoria este sábado, en la penúltima jornada, disputada en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, sobre una distancia de 47 kilómetros.
Al final todo se definió al sprint con victoria para el francés Dorian Godon (INEOS Grenadiers), que superó holgadamente al eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team) y al neerlandés Cees Bol (Decathlon CMA CGM Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
El líder de la carrera, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ingresó en el pelotón an la casilla 59°, con el mismo tiempo del ganador. El portador del maillot jaune mantuvo la ventaja con el colombiano Daniel Felipe Martínez y se encamina a ganar la carrera.
En cuanto a los escarabajos, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) se reportó en el lote en la posición 50°, Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), finalizó en la casilla 56°, ambos con el mismo tiempo del ganador, mientras que Harold Tejada (XDS Astana Team) sufrió una caída en la parte final y llegó en el puesto 109°.
La ‘Carrera del Sol’ vivirá este domingo la octava y última etapa, una jornada rompe-piernas de 129,9 kilómetros en Niza, donde conoceremos al sucesor del estadounidense Matteo Jorgenson, campeón de las últimas dos ediciones.
París-Niza (2.UWT)
Resultados Etapa 7 | Pont Louis Nucera – Isola (47 km)
|1
|Dorian Godon
|INEOS Grenadiers
|1:01:48
|2
|Biniam Girmay
|NSN Cycling Team
|m.t.
|3
|Cees Bol
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|4
|Laurence Pithie
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|5
|Luke Lamperti
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|6
|Mike Teunissen
|XDS Astana Team
|m.t.
|7
|Jensen Plowright
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|8
|Jasper Stuyven
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|9
|Matteo Trentin
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|10
|Samuel Watson
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|50
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|56
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|109
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|22:18:38
|2
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:22
|3
|Georg Steinhauser
|EF Education – EasyPost
|5:50
|4
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|6:09
|5
|Lenny Martinez
|Bahrain – Victorious
|7:37
|6
|Marc Soler
|UAE Team Emirates – XRG
|8:15
|7
|Ion Izagirre
|Cofidis
|9:02
|8
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|10:06
|9
|Alex Baudin
|EF Education – EasyPost
|10:16
|10
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|11:27
|102
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|1:13:06
Ruta
Nikiforos Arvanitou triunfa en la segunda etapa del Tour de Rodas 2026; Miguel Ángel Marín sigue en el Top 20
La segunda etapa del Tour de Rodas quedó en manos del local Nikiforos Arvanitou (Team United Shipping). El griego fue el más rápido en el final y logró su primera victoria en la carrera europea, luego de recorrer 158,6 kilómetros con final en la población de Kalithies, en en el Dodecaneso.
Nikiforos, que alcanzó su segundo triunfo de la temporada, superó al italiano Lorenzo Conforti (Bardiani CSF 7 SaberUz) y al australiano Cameron Rogers (INEOS Grenadiers Racing Academy), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los tres colombianos en competencia, Juan Felipe Rodriguez (EF Education – Aevolo) entró en el puesto 20°, Juan Manuel Barboza (China Anta – Mentech Cycling Team) ocupó la casilla 66° y Miguel Ángel Marín (EF Education – Aevolo) se clasificó 68°, los tres con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto a la clasificación general, el oceánico Cameron Rogers (INEOS Grenadiers Racing Academy) le arrebató el liderato de la carrera al italiano Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team).
La última etapa de la carrera griega se correrá este domingo con un recorrido de 156,5 kilómetros en un circuito en la ciudad costera de Kremasti, donde conoceremos al sucesor del francés Pierre-Henry Basset, campeón del año pasado.
Tour of Rhodes Powered by Rodos Palace (2.2)
Resultados Etapa 2 | Rhodes – Kalithies (158,6 km)
|1
|Nikiforos Arvanitou
|Team United Shipping
|3:50:00
|2
|Lorenzo Conforti
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|3
|Cameron Rogers
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|m.t.
|4
|Luca Colnaghi
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
|5
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|6
|Matteo Scalco
|XDS Astana Development Team
|m.t.
|7
|Manuel Oioli
|Swatt Club
|m.t.
|8
|Daniel Moreira
|Hagens Berman Jayco
|m.t.
|9
|Arno Wallenborn
|Team Lotto Kern-Haus Outlet Montabaur
|m.t.
|20
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – Aevolo
|m.t.
|66
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|68
|Miguel Ángel Marín
|EF Education – Aevolo
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Rogers Cameron
|INEOS Grenadiers Racing Academy
|7:32:04
|2
|Arvanitou Nikiforos
|Team United Shipping
|0:02
|3
|Konychev Alexander
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:04
|4
|Janse van Rensburg Reinardt
|Tshenolo Pro Cycling Team
|,,
|5
|Voltr Martin
|ATT Investments
|0:08
|6
|Scalco Matteo
|XDS Astana Development Team
|0:10
|7
|Vittinghus Stokbro Sylvester
|AIRTOX – Carl Ras
|0:11
|8
|Wiggins Ben
|Hagens Berman Jayco
|0:12
|9
|Rafferty Adam
|Hagens Berman Jayco
|0:12
|10
|Holmes Wil
|Hagens Berman Jayco
|0:12
|18
|Miguel Ángel Marín
|EF Education – Aevolo
|0:14
|27
|Juan Manuel Barboza
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:17
|37
|Burckel Peyton
|EF Education – Aevolo
|0:19