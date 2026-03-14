Istrian Spring Tour: Santiago Umba 2° y Alejandro Callejas 15° en el único duelo de escaladores

Con un duelo para los escaladores terminó la segunda etapa en línea del Istrian Spring Tour, carrera croata del calendario UCI Europa Tour y en donde dos jóvenes escarabajos se destacaron. El boyacense Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) finalizó 2° y el bogotano Alejandro Callejas (Petrolike) cerró el top 15°.

En esta ocasión la victoria le correspondió al belga Matisse Van Kerckhove, del equipo de desarrollo del Team Visma | Lease a Bike, luego de recorrer 130 kilómetros entre Porec y Funtana, en un final en ascenso.

Con relación a la clasificación general, el ganador del día belga Matisse Van Kerckhove (Team Visma | Lease a Bike Development) se apoderó del liderato que estaba en manos del alemán Bruno Kessler (Tudor Pro Cycling Team).

La carrera croata finalizará este domingo con la disputa de la tercera y última etapa, que tendrá un trayecto ondulado de 125 kilómetros con inicio en la ciudad de Pazin y arribo a la ciudad de Umag, donde conceremos al sucesor del francés Adrien Boichis, campeón del año pasado.

Istrian Spring Tour (2.2)

Resultados Etapa 2 | Novigrad – Motovun (130 km)

1 Matisse Van Kerckhove Team Visma | Lease a Bike Development 3:10:21 2 Santiago Umba Solution Tech NIPPO Rali 0:06 3 Sebastian Putz Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies 0:08 4 Matvei Boldyrev UAE Team Emirates Gen Z 0:20 5 Victor Papon Nice Métropole Côte d’Azur ,, 6 Patrick Frydkjær Lidl – Trek Future Racing ,, 7 Giacomo Ballabio Team Vorarlberg 0:29 8 Daan Dijkman UAE Team Emirates Gen Z 0:31 9 Enea Sambinello UAE Team Emirates Gen Z ,, 10 Anatol Friedl Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies ,, 11 Ugo Fabries UAE Team Emirates Gen Z ,, 12 William Smith Team Visma | Lease a Bike Development ,, 13 Benjamin Eckerstorfer Tirol KTM Cycling Team 0:36 14 Jesper Stiansen Tudor Pro Cycling Team U23 ,, 15 Alejandro Callejas Petrolike 0:38

Clasificación General Individual